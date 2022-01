Wielrenner Egan Bernal is zwaargewond na een botsing met bus, Tour lijkt onhaalbaar

Egan Bernal, hier na zijn zege in de Giro, raakte zwaargewond bij een botsing. Hij heeft een beschadigde long en borstkas, een gebroken knieschijf, een breuk in zijn dijbeen en spierschade. Beeld EPA

De Colombiaan was met zijn ploeg Ineos aan het trainen in het departement waar Bernal vandaan komt, Cundinamarca. Hij werkte die training af op zijn tijdritfiets. Op zo’n fiets kan een renner een hoge snelheid bereiken, maar het is lastig om ermee in een fractie van een seconde van een noodsituatie weg te draaien. Bernal zat achter een bus die tot verrassing van de renner opeens stopte. Op beelden van omstanders is te zien hoe Bernal bijna doodstil ligt op zijn kapotte fiets, met boven hem de achterkant van de bus waar een grote deuk in zit.

Aanvankelijk sprak de lokale politie van ‘lichte verwondingen’ aan de in eigen land mateloos populaire renner. Hij won de Tour op 22-jarige leeftijd als een van de jongste deelnemers ooit. Een jaar later, in 2020, gevolgd door de nóg jongere Pogacar, toen 21 jaar, die ook de Ronde van Frankrijk van 2021 op zijn naam schreef.

Intensive care

Tot een rechtstreeks duel in Frankrijk lijkt het nu niet te komen. Bernal is maandag geopereerd en blijft de komende dagen op de intensive care van een universiteitskliniek in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Hij heeft een beschadigde long en borstkas, een gebroken knieschijf, een breuk in zijn dijbeen en spierschade. Bernal kampte jarenlang met rugklachten doordat hij, naar eigen zeggen, altijd scheef op zijn fiets zat. Zijn rug is ook ernstig geraakt. In een verklaring reppen zijn artsen van een ‘ingreep op zes ruggenwervels’, maar er is ‘geen stoornis in de mobiliteit of in het zenuwstelsel’.

Nadat Bernal met succes aan zijn rugklachten was geholpen, won hij vorig jaar de Ronde van Italië. Hij had, net als Pogacar, van de Ronde van Frankrijk dit jaar zijn hoofddoel gemaakt. Daarmee zou het eindelijk tot een rechtstreeks duel tussen de laatste twee nog zo jonge winnaars komen, met de 32-jarige Sloveense kopman van Jumbo-Visma, Primoz Roglic, als derde favoriet.

In december zei Bernal tegen het Colombiaanse dagblad El Tiempo dat zijn droom eerder is ook de Ronde van Spanje te winnen, dan nog een keer de Tour. ‘In dat geval ga ik de geschiedenis in als winnaar van alle drie de grote rondes.’ De Vuelta begint over een kleine zeven maanden in Utrecht. De kans dat Bernal die laatste grote ronde van het jaar wel haalt, is iets groter dan dat hij op 1 juli aan de Tourstart staat in Kopenhagen.