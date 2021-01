Wielrenner Dylan Groenewegen wekenlang bewaakt na bedreigingen met onder meer een strop

Na een grove stuurfout van Dylan Groenewegen (in geel shirt) nabij de finishstreep van de eerste etappe van de Ronde van Polen in Katowice, verdwijnt Fabio Jakobsen met zware verwondingen links in de omheining. Beeld EPA

In het jongste nummer van het blad Helden doet Groenewegen voor het eerst zijn relaas over de periode na de gebeurtenissen in Katowice. Op woensdag 5 augustus week hij in de eindsprint van de openingsetappe van zijn lijn af en stak zijn elleboog uit om te voorkomen dat Jakobsen hem passeerde. Zo drong hij de renner van Deceuninck-Quick-Step de hekken in. Het kwam hem op een schorsing van negen maanden te staan.

Jakobsen schoot door de afscheiding, botste tegen een pijler van de finishboog en liep ernstige verwondingen aan het hoofd op. Hij is enkele dagen in coma gehouden. Inmiddels zit hij weer op de fiets. Hij nam al deel aan een trainingskamp van zijn ploeg in Spanje. Komende maand wacht nog een operatie.

Concrete en ernstige bedreigingen

Volgens Groenewegen gaf de strop bij de post de doorslag om de politie in te schakelen, nadat hij al eerder ‘concrete en ernstige’ bedreigingen had gekregen. Bij het touw was de mededeling dat ‘we daaraan ons klein kind konden ophangen’. ‘Dan schrik je enorm. Zo kon het niet verder.’ Zijn vriendin was destijds zwanger. Ze hebben intussen een zoontje.

De bewaking leidde ertoe dat Groenewegen enkele weken niet zomaar de deur uit kon. ‘Als ik even naar buiten wilde, stond er een agent aan mijn zijde zodat er niks kon gebeuren.’ Hij vertelt dat hij geruime tijd onder hoogspanning heeft gestaan. ‘Natuurlijk raakt dit je. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? In welke zieke wereld leven we? De meest gekke dingen spoken door je hoofd. ’s Ochtends uit bed komen was in die periode een hele opgave.’

Eind vorige week kwam Groenewegen in een verklaring tijdens de ploegpresentatie van Jumbo-Visma terug op de val in Polen, waarbij hij zelf ook onderuit ging en zijn sleutelbeen brak. Kort na de crash had hij voor de camera van de NOS al zijn spijt betuigd en toegegeven dat hij een fout had gemaakt. ‘Het is nooit mijn intentie geweest andere renners in gevaar te brengen.’

Heel schokkend

Hij voelt zich er nog altijd ‘heel naar’ over. Het is ‘onbewust’ gebeurd. ‘Het voelt niet goed dat ik van mijn lijn ben afgeweken. Ik vraag me ook af hoe dit kon. Je probeert te reconstrueren wat je in volle sprint hebt gedacht. Je kunt er nog zo vaak naar kijken, het blijft iedere keer heel schokkend om te zien. Vooral door de hoge snelheid van meer dan 80 kilometer per uur is de impact van de val heel groot. De chaos die je nadien aantreft is verschrikkelijk.’

Hij blikte ook vooruit naar de komende maanden. ‘Ik hoop dat ik straks mijn plek in het peloton weer terugvind en dat ik weer plezier aan het koersen kan beleven.’ Na het uitzitten van zijn schorsing zal hij in kleinere wedstrijden zijn rentree maken. Zijn eerste koers is in de Ronde van Hongarije, die op 12 mei begint, gevolgd door een deelname aan de Ronde van Noorwegen. In eigen land staan de ZLM Tour, de NK en de BinckBank Tour op het programma.