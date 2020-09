Wielrenner Bauke Mollema verlaat Tour de France na valpartij

Bauke Mollema (vooraan) komt eerder deze week over de finish. Beeld ANP

Bauke Mollema heeft vrijdag zijn negende Tour de France voortijdig moeten verlaten. In de dertiende etappe naar de top van de Puy Mary in de Auvergne kwam de 33-jarige kopman van Trek-Segafredo op zo’n 90 kilometer voor de finish ten val.

In een flauwe bocht naar rechts probeerde hij een andere gevallen renner te ontwijken, maar smakte daarna in een greppel. Hij krabbelde overeind, greep zijn fiets en legde de ketting erop. Snel bleek dat hij niet verder kon. Een diagnose in het ziekenhuis van Clermont-Ferrand, waar hij per helikopter naar toe werd vervoerd, toonde complexe breuken aan van pols en spaakbeen in de linkerarm. Hij zou vrijdagavond worden geopereerd.

Mollema, rijdend voor Trek-Segafredo, stond dertiende in het algemeen klassement, op 2.31 van de gele trui. Daarmee was hij de beste Nederlander, één plek voor Tom Dumoulin. In zijn ploeg deelde hij het kopmanschap met de Australiër Richie Port. Met het oog op de komende zware bergritten in Alpen had hij nog goede hoop terug te keren in de top 10. Ploegleider Steven de Jongh sprak vrijdag van een ‘heel groot verlies’. ‘Bauke zei dat hij goed was. Dan kun je altijd op hem rekenen.’

Mollema maakte sterke jaren door in zijn carrière, met onder meer in 2017 in Puy-en-Velay een Touretappezege, in 2019 een vijfde plek in de Giro d’Italia en winst in de Ronde van Lombardije. Dit jaar eindigde hij in de Tour de l’Ain als zesde en in La Route d’Occitanie als vijfde.

Het is de tweede keer in zijn negen Tourdeelnames dat hij moet opgeven. In 2012, toen hij in het team van Rabobank het kopmanschap deelde met Robert Gesink, kwam hij in de eerste week een paar keer ten val. In 2016 stond hij tweede in het klassement, toen hij in de negentiende etappe onderuit gleed. Hij bleef wel in de Tour, maar zakte terug naar de elfde plaats.