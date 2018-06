Wielrenner Bauke Mollema op tiende plek in Zwitserland: ‘Het komt goed voor de Tour’

Bauke Mollema tijdens de Ronde van Zwitserland. Foto EPA

Het ziet er soms zo simpel uit wat de Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana (Movistar) doet op een zware beklimming. Het tengere bovenlichaam over het stuur gehangen, de handen onder in de kromme beugels. Een kinderlijf bijna, met 1.67 meter en nog geen 60 kilo. De trappers draaien in hoog tempo rond - alsof het geen moeite kost in de steile haarspeldbochten.

Solo komt Quintana vrijdag als eerste over de finish in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland, een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour de France. Hij lijkt klaar voor de grootste wedstrijd van het jaar, die op 7 juli op het eiland van Noirmoutier begint.

De manier waarop Bauke Mollema (Trek) tegen een berg opfietst is minder gracieus. Bij de Groninger lijkt het soms alsof hij op een iets te grote herenfiets tegen de wind in rijdt. Vrijdag komt Mollema op zo’n anderhalve minuut achter Quintana binnen in het skidorp Arosa. Hij staat tiende in het algemeen klassement. Zijn achterstand op geletruidrager Richie Porte, die ook al de hele week indruk maakt: 2 minuten en 26 seconden.

Is hij tevreden met zijn vorm? In 2013 was Mollema al eens tweede in het eindklassement in Zwitserland. In 2014 werd hij derde. ‘Dat was toen. Ik maak me nu echt geen zorgen, hoor’, zegt Mollema aan de telefoon vanuit de teambus. ‘In de Tour de France wil ik pas op mijn best zijn.’

Beheerst kiest hij zijn woorden. Af en toe ontsnapt er nog een inspanningskuchje. ‘De week gaat volgens planning. Ik heb voor de Ronde van Zwitserland zeven weken geen wedstrijd gereden. Geen wonder dat je dan wat tekort komt bij een lastige aankomst. Richting de Tour moet ik nog wat stappen maken. We gaan nog op hoogtestage, dus dat komt goed.’

Oefenen in Zwitserland

Hij is in Zwitserland om wedstrijdhardheid op te doen, zegt hij. Wat dat is? ‘Ik heb de afgelopen weken veel in de bergen getraind. Soms met z’n tweeën, maar vaak in mijn eentje. De snelheid van een razend peloton is lastig te trainen. In vrijwel alle etappes gaat het hier volle bak. Die snelheid en souplesse van het rijden in een grote groep, die krijg je niet nagebootst als je met een klein clubje bent.’

Mollema is dit jaar weer de onbetwiste kopman bij zijn ploeg Trek. Vorig jaar reed hij nog als schaduwkopman en knecht van de inmiddels gestopte Alberto Contador. Hij kijkt ernaar uit om weer voor een eigen klassement te mogen rijden. ‘Maar de etappeoverwinning vorig jaar in Le-Puy-en-Velay was mogelijk omdat ik toen geen kopman was. Dat ben ik niet vergeten. En dat was natuurlijk een geweldige dag.’

Ook de Nederlandse klassementsrenners Wilco Kelderman (Sunweb) en Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) rijden mee in Zwitserland. Kelderman staat voorlopig derde in het algemeen klassement op 52 seconden van geletruidrager Richie Porte (BMC) en kan zondag in de tijdrit nog goede zaken doen. Kruijswijk, die sinds jaren de Tour heeft verkozen boven de Giro d’Italia, laat zien langzaam richting Tourvorm te groeien.

Mollema had geen twijfel over welke grote ronde hij wilde rijden. Voor hem is de Tour de mooiste wedstrijd van allemaal. Hij kijkt er al het hele jaar naar uit. ‘Ik kan altijd wat extra’s brengen. Ik moet zorgen dat ik mijn topniveau haal en fit blijf. En niet onbelangrijk: ongeschonden die hectische eerste week doorkomen. Dan zit er een mooie klassering in.’

Hij houdt even stil. ‘Ja, ik heb er echt nu al zin in.’