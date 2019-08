Wielrennen: olympisch baankampioen Elis Ligtlee aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag

Elis Ligtlee met het olympisch goud van Rio. Beeld ANP

Ligtlee stopte in 2018 met wielrennen, nadat ze door de begeleiding onophoudelijk was aangesproken op haar gewicht. ‘Ik was het plezier in het wielrennen helemaal kwijtgeraakt’, vertelt ze. ‘De begeleiding wist van mijn problemen en brachten dat in de openbaarheid. Het nare aan topsport is: je slikt het vaak, omdat je door wilt. Maar van binnen ging ik kapot. Het voelde alsof ik tien trappen na kreeg, terwijl ik al op de grond lag.’

Ligtlee is niet de enige sporter die met grensoverschrijdend gedrag te maken had. De KNWU liet een jaar geleden, als eerste bond, een onderzoek doen naar dit onderwerp. Ruim 2.000 amateurs en 113 profrenners deden mee aan de enquête. Daaruit bleek dat er sprake was van verbaal geweld, dwang, pesterijen en chantage.

‘In veel sporten komt grensoverschrijdend gedrag voor’, stelt Ligtlee, ‘maar er is nauwelijks aandacht voor. Het gaat vaak nog altijd puur om de prestaties’.

Petra de Bruin bij het behalen van haar wereldtitel in 1979. Beeld ANP

In 2016 vertelde oud-wereldkampioen Petra de Bruin tegenover Nieuwsuur dat ze in haar wielercarrière jarenlang seksueel is misbruikt. In een column in Trouw verhaalde ex-renster Marijn de Vries over ‘een masseur die het regelmatig voor elkaar kreeg om tijdens een massage mijn schaamlippen aan te raken’. En in 2017 liet Iris Slappendel, oprichter van een vakbond voor wielrensters, in deze krant optekenen dat ze zich in haar loopbaan regelmatig onder druk gezet voelde door een staflid. ‘Dan hoorde ik: als je deze wedstrijd niet rijdt, dan kun je volgend jaar een contract wel vergeten. Ik had er veel aan gehad als ik op dat soort momenten aan een ervaren collega had kunnen vragen: is dit normaal?’

Marijn de Vries Beeld ANP

Ligtlee wil met haar initiatief nu een cultuuromslag zien te bewerkstelligen. ‘Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan, dat besef ik heel goed. Maar je moet ergens beginnen. Coaches moeten weten waar de grens ligt, en sporters moeten leren die op tijd aan te geven. Ik denk dat de KNWU nu een heel goeie stap heeft gezet door met dit onderwerp aan de slag te gaan. Dat vergt moed.’

Uit het onderzoek dat de KNWU liet doen bleek onder meer dat het aanzetten tot gewichtsverlies vaak voorkwam in de wielersport. Ligtlee: ‘Gewicht is in wielrennen een item. Zeker op de weg, als het om bergetappes gaat, wordt er veel van het lichaam van een renner verwacht. Dat hoort bij topsport. Maar waar het mij om gaat is dat je er niet in doorslaat. Dat een sporter weet wat gezond is en wat niet.’

Vrijdag vertelt Ligtlee in het programma Meer dan Goud uitgebreid over haar verleden als topsporter en haar worsteling met haar gewicht. ‘Ik ben heel benieuwd hoe mensen het zullen vinden. Sommigen hebben het al gezien, van hen heb ik warme reacties gekregen. Het voelt fijn dat ik met dit verhaal naar buiten ben gekomen. Met de gesprekken en prestaties hoop ik mijn ervaringen nu om te kunnen zetten in iets positiefs.’