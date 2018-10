Een aparte ervaring om met een half ontwaakt hoofd in te schakelen op de finale van het wereldkampioenschap wielrennen. In Innsbruck waren ze bijna klaar, hier in Colombia begon de dag.

Het kostte moeite me de spanning van de ontknoping eigen te maken. Maar na genoeg koppen van de beroemde Colombiaanse koffie had ik net op tijd het Europese vijfuurgevoel terug. Natuurlijk speurde ik ook naar de Colombianen in het peloton. Dat Quintana tenslotte als vijftiende eindigde was, gezien het reliëf van het parcours, een beetje teleurstellend, maar daar liet de televisiecommentator niks van merken. Integendeel.

Wielrennen is populair in Colombia. Maar nog lang niet zo populair als voetbal. Een paar dagen geleden heb ik het kerkhof van Bogotá maar eens bezocht – een metropool op zich. Wie de doden bezoekt, leert de levenden kennen. Opvallend veel afdekplaten in de metershoge grafmuren zijn versierd met vlaggen en emblemen van de grote voetbalclubs, Millonarios, Santa Fe. Een liefhebber van de anti-sportheld Homer Simpson lag er overigens ook opgetast.

Uiteraard was Esteban Chaves niet geselecteerd voor Innsbruck. Nauwelijks hersteld van de ziekte van Pfeiffer richt hij zich helemaal op het volgende seizoen. Onlangs sprak ik hem tijdens de Peace Ride van Bogotá. Wat een minzame jongen is hij toch, ondanks het feit dat hij een machtig palmares heeft opgebouwd in de Europese profkoersen en hier op handen wordt gedragen. Al net zo minzaam zijn de jonge rennertjes die hij bij zich had van de Esteban Chaves Stichting.

De stichting zoekt naar wielertalenten in Bogotá en omgeving, traint hen, voorziet hen van deugdelijk materiaal, leidt hen in feite op voor een professioneel bestaan op het hoogste niveau. Maar dat is niet alles, benadrukte Chaves. Het moeten vooral respectvolle, integere, goede mensen worden die liefde uitstralen. Het is Chaves’ antwoord op de gewelddadige geschiedenis van Colombia waaraan hij liever niet meer veel woorden vuil maakt. ‘Voorwaarts nu!’

‘In de hele wereld zijn mensen die beter kunnen fietsen dan wij. We moeten ons geen illusies maken, maar we kunnen er zeker van zijn dat we in de toekomst, met discipline en goede wil, overal ter wereld succesvol kunnen rijden’. Dit zegt de tragikomische Ramón Hoyos, vijfvoudig winnaar van de Ronde van Colombia, in 1955 na een kort maar mislukt Frans wieleravontuur tegen zijn interviewer Gabriel García Márquez, nadat deze zich ‘gedurende vijf dagen en in etappes van vijf uur per dag’ met de kampioen in een kamer had opgesloten.

Dat had Hoyos goed gezien. De Colombianen zíjn gearriveerd. En als het aan Chaves ligt, komt er nog veel meer aan.