De bus van Jumbo-Visma staat in dondermorgen in Embrun nog maar net stil op een veld vol witte kiezels en enkele naaldbomen of er wordt aan de deur geklopt. Het is onverwachts bezoek. Twee dopingcontroleurs, tassen gevuld met medische instrumenten over de schouders, willen graag wat bloed afnemen. Meer specifiek: dat van kopman Steven Kruijswijk en diens twee helpers in het hooggebergte, de Belg Laurens De Plus en de Nieuw-Zeelander George Bennett. Het is het trio waar deze dag in de zware bergetappe naar Valloire veel van wordt verwacht.

Dat kan er dus ook nog wel bij – het is bepaald ongebruikelijk dat minder dan een uur voor de start monsters worden afgenomen. Ploegleider Frans Maassen: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wel apart. Bizar.’

De ploeg wacht deze ochtend vooral op iets anders: een definitief besluit over de diskwalificatie van Tony Martin, de Duitser die woensdag onderweg naar Gap een robbertje op de fiets uitvocht met de Brit Luke Rowe van Ineos. Beide ploegen deden die avond een beroep op het sporttribunaal CAS om de uitsluiting door de jury, onder voorzitterschap van een Italiaan, ongedaan te maken.

De hoop is dat er nog voor het vertrek een uitspraak komt. Martin en Rowe zitten alvast in tenue in hun bussen. Of is het hopen tegen beter weten in? De fiets van de Duitser staat eenzaam op het dak van de volgauto, het rijwiel van Rowe met nummer 7 is nergens te bekennen.

Bennett verschijnt, met een pleistertje van de prik nog op de arm. ‘Je eerste reactie is: what the hell. Maar dan denk je: laat ze toch maar hun gang gaan. Wielrennen is de schoonste sport ter wereld, ook klinkt dat wat tegenstrijdig met al die schandalen. We worden meer getest dan wie dan ook. Het is ongemakkelijk, maar dat je zo verrast kunt worden, zal mensen ook afschrikken.’

Van andere ploegen komen berichten over uiterst matineuze controles. Deceuninck-Quick-step meldt dat de dopingjagers zich om half zeven meldden voor geletruidrager Julian Alaphilippe. Ineos kreeg nog voor het ontbijt bezoek. Groupama FDJ, de ploeg van de Franse nummer vier in het klassement, Thibaut Pinot, werd zover bekend overgeslagen. Wel strijken medewerkers van de internationale wielerbond UCI bij de bus in Embrun met tablets langs de fietsframes. Doping kan ook mechanisch zijn.

De begeleiders van Martin en Row op nieuws uit Lausanne. ‘Nog twintig minuten’, laat de woordvoerder van Jumbo-Visma weten. Bij Ineos weten ze niets van een deadline. Ploegleider Servais Knaven noemt de diskwalificatie nog maar eens een ‘hele zware beslissing’. ‘Dit is de Tour. Dan gebeurt er wel eens wat in het heetst van de strijd.’ Zijn collega Maassen: ‘We hadden gehoopt er met een hele vette boete vanaf te komen.’

De tijd tikt weg, het veld raakt leeg, bijna alle renners zijn al naar de start gereden. De woordvoerder van Jumbo wordt naar binnen geroepen. Is er nieuws? ‘De buschauffeur wilde iets vragen.’

Als de motoren van de bussen voor het vertrek naar Valloire al draaien, daalt Martin het trapje van de bus af, in burgerkloffie. Groen licht uit Zwitserland is kennelijk uitgebleven. ‘Er was nog hoop, een kleine kans, maar ik had me hier op voorbereid.’ Hij vindt het zuur dat het voorbij is. ‘We hebben tweeënhalve week gestreden. Het grote doel, Parijs, was zo dichtbij. Dit is geen mooi moment.’ Rowe laat zich even zien en zoekt dan weer de luwte van de touringcar op.

De dopingcontroleurs zijn uit het zicht verdwenen. Van hen hopen de ploegen het liefst helemaal niets meer te vernemen.