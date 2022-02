Wielrennen als bijzaak van de gebeurtenissen op het wereldtoneel

Met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne is het wielerseizoen dan echt begonnen. In elk geval is het Vlaams voorjaar echt begonnen. Het weer was te mooi, de wind te flauw, eigenlijk was het een tamelijk luxueus begin. De twee winnaars, Wout van Aert in de Omloop op zaterdag en Fabio Jakobsen in Kuurne op zondag, onderstreepten de luxe door voor de microfoon hun prestatie te relativeren. Wat stelt het allemaal voor als de Russen Oekraïne onder de voet lopen. Van Aert repte van wielrennen als ‘bijzaak’, Jakobsen meldde ‘stil’ te zijn van de gebeurtenissen op het wereldtoneel.

Bij sporters is het, een uitzondering als de Zweedse schaatser Nils van der Poel daargelaten, moeilijk te bepalen of het engagement oprecht is. Sporters hebben in de cocon van hun prestatiegerichte eenzaamheid wel iets anders aan hun hoofd dan de vermorzelende realiteit van een veel te grote wereld. Topsport is per definitie een vorm van escapisme, of je er nu naar kijkt, of zelf de acteur bent. Politiek is voor de politiek.

Toch denk ik dat zowel Wout van Aert als Fabio Jakobsen het meenden. Dat hun zinnetjes niet gesouffleerd werden door een aalgladde pr-manager die in zijn eigen eenzaamheid ook weer naar de pijpen danst van een kruidenier die toevallig zijn inwisselbare werkgever is. Jakobsen omdat hij het begin en het einde van het leven heeft gezien, Wout van Aert omdat hij zich in de engte van zijn sportieve obsessie zeer bewust is van zijn beperkte rol in het geluk van anderen.

De solo van Wout van Aert naar de meet in Ninove zaterdagmiddag was van een ongehoorde schoonheid. Daar reed niet alleen een atleet op het topje van zijn mogelijkheden, daar reed de eenzaamheid in volle glorie.

Sporters, je zou ze het sluitstuk kunnen noemen van elk politiek –isme. Het zijn de levende reclameborden van geluk en gelijk - zolang ze presteren tenminste.

Jaroslav Popovitsj, de ex-wielrenner uit Oekraïne, thans ploegleider van de wielerstal Trek-Segafredo, plaatste een indringende oproep op de kanalen die bekendstaan als sociale media. Alle hulp is welkom: eten, kleding, medicamenten. Popovitsj woont in Italië maar is van plan naar Oekraïne terug te keren om ‘te vechten.’

De laatste dagen moet ik vaak denken aan de verhalen die mijn ouders vertelden over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Wijlen mijn vader maakte zich schuldig aan welgeteld één verzetsdaad waarvoor hij de kogel had moeten krijgen. Slechts één keer sprak hij erover, op een toon alsof het kattenkwaad betrof.

In de oproep van Popovitsj staat een zin die je niet kunt lezen zonder gezandstraald te worden, een zin die president Zelenski eerder uitsprak: ‘Our soldiers defend not only Ukraine but also Europe.’

Hoe eenzaam kun je zijn als individu en als natie.