Wielerwereld leeft mee met Amy Pieters die na val in coma wordt gehouden

Amy Pieters wint het NK Wielrennen voor vrouwen op en rond de VAM-berg. Beeld ANP

Wereldkampioen veldrijden Lucinda Brand, dit crossseizoen nagenoeg onverslaanbaar, droeg haar overwinning op nieuwjaarsdag in het Belgische Baal op aan haar vriendin Amy Pieters. ‘Het is een hele moeilijke tijd', zei Brand in tranen. ‘Het is supermooi om te winnen, maar helaas weten we ondertussen dat het niet zo belangrijk is.’

Pieters, die op de weg en de baan enigszins in de schaduw staat van Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos en toch in tien jaar een achtenswaardige erelijst bij elkaar fietste, was na een trainingskamp met haar ploeg SD Worx achtergebleven in Calp in het zuidoosten van Spanje. Daar bereidde ze zich met de Nederlandse baanselectie voor op de NK baanwielrennen in Apeldoorn eind december.

Ter afsluiting van het trainingskamp trokken de ploeggenoten sprintjes op de weg toen het mis ging. Pieters zou volgens de NOS te laat hebben gezien dat er voor haar iemand remde, waarop ze viel. Daarbij zou ze met haar hoofd op een steen in een greppel zijn terecht gekomen.

Met traumahelikopter naar ziekenhuis

Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis in Alicante, waar ze een operatie onderging om de druk in haar hoofd weg te nemen. Daarna besloten de artsen haar in slaap te houden. Hun laatste mededeling was van 27 december, toen het ziekenhuis bekendmaakte Pieters nog minstens drie dagen in coma te houden. Volgens Jan van Veen, hoofdcoach van wielerbond KNWU, is de situatie sindsdien niet veranderd en is er geen aanvullende informatie voorhanden. ‘Het is afwachten hoe ze uit haar slaap komt. Pas als ze daaruit is, komt er hopelijk meer duidelijkheid.’

Door het almaar verlengen van Pieters’ kunstmatige coma groeit de onzekerheid over haar toestand. Baanwielrenner Yoeri Havik was erbij toen het ongeluk gebeurde. Net als Pieters was hij in Spanje in training voor het NK op de baan dat afgelopen week plaatsvond in Apeldoorn. Havik en Pieters, leeftijdsgenoten, fietsen al vanaf hun negende samen. Havik twijfelde aan deelname aan het NK, maar liet zich door de familie van Pieters overtuigen. Hij won alle vier de onderdelen waaraan hij meedeed. Aldus zei hij te willen voorkomen dat er iemand anders juichend over de finish zou komen. Ook Havik kon op de wielerpiste zijn tranen niet bedwingen.

Op sociale media hebben wielerfans uit de hele wereld steunbetuigingen geplaatst. De Italiaanse baanselectie, onder aanvoering van wereld- en olympisch kampioen Filippo Ganna, zette een foto op Twitter waarop alle renners samen de boodschap ‘Stay strong Amy’ vormen.

Een van haar beste seizoenen

Pieters beleefde afgelopen jaar een van haar beste seizoenen. Bijvoorbeeld door de wijze waarop ze in juni op de Drentse VAM-berg Nederlands kampioen op de weg werd. Liefst negen jaar achter elkaar reed ze top-vijf op het NK, waaronder twee tweede plaatsen. Op een steil klimmetje demarreerde ze op 14 kilometer van het einde. Die afstand was genoeg om een voorsprong van bijna 2,5 minuut op de nummer twee bij elkaar te fietsen. Compleet leeggereden kon ze nog net even haar arm omhoog houden om haar eerste nationale wegtitel te vieren.

Pieters’ olympische optreden op de wielerbaan van Izu liep in augustus uit op een teleurstelling. Haar vaste partner op de koppelkoers, Kirsten Wild, kwam ten val toen ze Pieters opzocht voor een wissel. Zilver, misschien olympisch goud had erin gezeten, het werd plek vier. De twee revancheerden zich in oktober. In de afscheidsrace van Wild pakten ze op de wielerbaan van Roubaix hun derde opeenvolgende wereldtitel op de koppelkoers.