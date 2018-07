Wielerploegen moeten het met een man minder doen; hoe denken de renners erover?

5de etappe: de Tour is op weg naar Quimper. Bauke Mollema verwacht dat de verkleining van het peloton zich pas de komende dagen in de bergetappes zal laten voelen. Foto Klaas Jan van der Weij

Aix-les-Bains

Hilaire Van der Schueren trekt zijn schouders op. Wat kan hij er aan doen dat zijn ploeg, het bescheiden Wanty uit België, veel minder in de aanval is dan vorig jaar? Heus, ook dit jaar zou hij zijn renners weer volop naar, wat hij noemt, ‘de vuurlinie’ sturen. ‘Maar we hanteren bij de ploeg deze regel: als je bent mee geweest in de lange ontsnapping, dan krijg je daarna drie dagen rust. Met acht man moeten we nu noodgedwongen zuiniger omspringen met onze krachten. Ik had het ook liever anders gezien.’

De internationale wielerunie UCI voerde dit jaar de maatregel in om het peloton te verkleinen van negen naar acht renners. Een kleiner peloton moet de veiligheid vergroten. Daarnaast hoopt de UCI met de maatregel het koersverloop spannender te maken, omdat ploegen zoals Sky dan minder snel etappes kunnen domineren.

Maar is dat ook zo? Het is tot dusver zoeken naar de verschillen, leert een peiling in het peloton, al kunnen de komende ritten in de bergen de consequenties van een mannetje minder duidelijker aan het licht komen.

De eerste dagen leverden een nauwelijks veranderd wedstrijdbeeld op: valpartijen aan de orde van de dag, ontsnappingen die tot niets leiden.

Maar de rolverdeling werd in veel formaties een ingewikkelder puzzel. Het kortwieken van het peloton maakte het moeilijker om op meerdere paarden tegelijk te gokken.

Neem Lotto-Jumbo. De formatie heeft met Dylan Groenewegen (sprint) en Steven Kruijswijk (algemeen klassement) twee belangrijke troeven in huis. Het leidde er onder meer toe dat de rol van Robert Gesink, tot twee jaar terug nog kopman en nadien rittenkaper, dienender is geworden: in de eerste week sleurde hij geregeld op kop van het peloton voor Dylan Groenewegen.

In de vierde etappe naar Sarzeau gaf hij zijn fiets af toen kopman Kruijswijk was gevallen. Nu de bergetappes op de rol staan, mag hij voor eigen kans gaan, maar de vraag is of hij niet te veel energie heeft verspeeld.

Ploegleider Nico Verhoeven heeft zijn conclusie over de maatregel al getrokken: ‘Ik vond het niks en ik vind het niks.’

Bauke Mollema verwacht dat de verkleining van het peloton zich pas de komende dagen in de bergetappes zal laten voelen. Maar niet in zijn voordeel. Trek-Segafredo moest al na twee dagen afscheid nemen van Tsgabu Grmay. De Ethiopiër kampte met buikklachten. Met één man minder verloor Trek in de ploegentijdrit al direct 1.12 op Froome. Ergens zal Mollema dat verloren terrein moeten herwinnen. Zónder hulp van de Afrikaan.

Anderen zien niet meer dan rimpelingen. Zo zegt Belgisch kampioen Yves Lampaert (Quick-Step): ‘Ik heb het idee dat het niveau van het peloton iets omhoog is gegaan. Voor de Tour worden nu alleen nog de allerbesten geselecteerd. Die laten zich er minder snel afrijden.’

Mathew Haymen (Michelton-Scott en oud-winnaar Parijs-Roubaix) meent te zien dat ploegen behoudender rijden dan voorheen. ‘Je zag in de eerste week aan Quick-Step dat ze gefrustreerd werden, omdat ze in hun ogen te veel werk moesten opknappen. Maar ik snap het wel: andere ploegen denken twee keer na voordat ze zich op kop zetten.’

Maar een aardverschuiving? Ploegleider Herman Frison (Lotto-Soudal) wil het liefst er meteen vanaf. ‘Als een sprintersploeg wil dat het een sprint wordt, dan wordt het een sprint. Of ze nu met negen, acht of zeven renners rondrijden. Als je meer spanning wilt, moet je sprinters thuislaten, maar dat lijkt me geen optie.’

Hilaire Van der Schueren: ‘Straks in bergen zal Sky nog net zo dominant zijn als voorgaande jaren, let maar op. Wout Poels is tot nu toe elke dag gelost. Dat gaat in bergen niet gebeuren. Die staat er gewoon.’

Ook Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen is niet bepaald enthousiast. ‘De Giro d’Italia is veel aantrekkelijker, zeggen mensen vaak. Dat klopt. Maar hoe komt dat? Daar zijn verschillende etappes, sprint en bergen, door elkaar heen verweven. Hier in Frankrijk is het altijd een blok Alpen en daarna een blok Pyreneeën. Zolang je dat niet verandert, krijg je ook met acht man een voorspelbare wedstrijd.’

Veiliger is het door de maatregel van de UCI evenmin geworden, menen veel renners. Ramon Sinkeldam, aanjager van de Franse sprinter Arnaud Démare bij FDJ: ‘Iedereen wil vooraan rijden, maar er passen nog steeds maar tien man op één rij.’ En Frison: ‘Als je ziet hoeveel rotondes en middenbermen er bij zijn gekomen, dát is het probleem.’

Maar nee, hij heeft niet het idee dat de maatregel teruggedraaid zal worden. ‘De organisatoren zijn de baas. We hebben ze nodig. Ik vrees niet dat onze mening er toe doet.’