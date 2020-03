Wielerploegen mijden Italiaanse koersen om coronavirus

Frans wielrenner Julian Alaphilippe is onderweg tijdens de eendaagse wielerwedstrijd Strade Bianche in 2019. Beeld AFP

Veel wielerploegen besluiten om niet deel te nemen aan wedstrijden in verband met het coronavirus. Jumbo-Visma maakte woensdag bekend dat het zaterdag afziet van de Italiaanse klassieker Strade Bianche. Ook Michelton-Scott, de ploeg van Annemiek van Vleuten, heeft zich voor die wedstrijd teruggetrokken, net als Groupama-FDJ en de vrouwenploeg CCC-Live.

Jumbo-Visma heeft het besluit genomen op advies van de teamdokter en het ministerie van Buitenlandse Zaken, en op sportieve en praktische gronden. ‘We handelen in het belang van de gezondheid van onze renners en medewerkers’, zegt ploegmanager Richard Plugge in een verklaring. ‘Bijvoorbeeld het voorkomen van quarantaine in het buitenland.’

Dit overkwam onder meer UAE Team Emirates en Groupama-FDJ na het afbreken van de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten, toen bij twee Italiaanse stafleden het coronavirus was aangetroffen. Renners van FDJ, onder wie de Nederlander Ramon Sinkeldam, moeten nog minstens anderhalve week op hun hotelkamer verblijven. Diego Ulissi van UAE Team Emirates miste de geboorte van zijn dochtertje omdat hij in afzondering moet verblijven.

Ook Mitchelton-Scott zegt dat de zorgplicht voor renners en medewerkers zwaarder weegt dan de sportieve belangen. Eerder op de dag vroegen artsen van veertien wielerploegen in een petitie om de koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo af te gelasten vanwege het gevaar op besmetting van het coronavirus.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat het zover is. De Italiaanse regering is voornemens om elk evenement waarbij publiek op minder dan één meter afstand van elkaar staat af te gelasten. In het land zijn de afgelopen weken meer dan honderd mensen overleden.

Mauro Vegni, baas van RCS Sport dat de meeste Italiaanse wedstrijden organiseert, wacht op een besluit van de Italiaanse autoriteiten. In La Gazzetta dello Sport sprak hij al over een alternatief plan voor Milaan-San Remo, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Hij wil de koersen verplaatsen. ‘We denken aan april, maar het idee is ook om verder te kijken; na de Giro d’Italia, mogelijk in juni, of zelfs in september.’