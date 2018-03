Wielerploeg Team Sky opnieuw in opspraak: ploeg heeft testosteronpleisters zelf besteld, volgens Britse krant

Nieuwe smet

Het is een nieuwe smet op het blazoen van Team Sky, dat zich als voorvechter van het schone wielrennen presenteert. Zo is Sky-kopman en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome nog steeds in afwachting van zijn straf, nadat er een te hoge waarde van het astmamiddel salbutamol in zijn bloed werd gevonden tijdens de Ronde van Spanje in 2017.



In september 2016 kwam voormalig kopman Bradley Wiggins al in opspraak, toen een Russische hackersgroep onthulde dat de inmiddels gestopte Britse renner tijdens zijn loopbaan meermaals is geïnjecteerd met corticosteroïde triamcinolon, een ontstekingsremmer. Wiggins werd hiervoor niet gestraft, omdat hij in het bezit was van een medisch attest.



Een maand later kwam het nieuws naar buiten dat tijdens het Critérium du Dauphiné in 2011 een pakketje met medicijnen werd afgeleverd bij Wiggins. Volgens Team Sky ging het om het middel fluimicil, een slijmoplossend middel dat niet verboden is. De ploeg kon dit echter niet bewijzen.