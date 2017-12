Wielerploeg Lotto-Jumbo schorst renners die slaapmedicatie gebruikten

'Verwarde toestand'

We stonden op een bepaald moment met wel 25 paarden aan hem te trekken, maar hij reageerde op niks Richard Plugge, ploegmanager

De renners werden woensdag al voor onbepaalde tijd naar huis gestuurd. De ploegleiding trof Tolhoek en Eenkhoorn dinsdagavond in 'verwarde toestand' aan in het hotel. Lobato lag te slapen in zijn kamer. Pogingen om hem wakker te krijgen liepen op niets uit. 'We stonden op een bepaald moment met wel 25 paarden aan hem te trekken, maar hij reageerde op niks', verklaarde ploegmanager Richard Plugge vorige week tegen de NOS. Een ambulance heeft het drietal naar een ziekenhuis gebracht, waar ze uren verbleven.



Ze bleken Noctamid te hebben geslikt. De verslavende werking ervan zou groot zijn. Ook gebruikten ze Stilnoct. Over deze pillen wordt al jaren beweerd dat ze populair zijn in het peloton. Volgens een woordvoerder van de ploeg hebben de drie verklaard dat er geen ander motief was dan dat ze ermee in slaap wilden raken. Ze hebben Stilnoct naar eigen zeggen niet met drank ingenomen; de combinatie kan leiden tot een roes met hallucinaties. De ploeg beklemtoont dat er geen anti-dopingregels zijn overtreden. Tolhoek bekende gisteren voor Omroep Zeeland dat hij fout is geweest. 'Ik heb me laten meeslepen.'