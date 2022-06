Wielerdilemma: renner wil de kampioenstrui, sponsor betaalt voor de ploegkleuren

Pascal Eenkhoorn van Jumbo-Visma is vrijdag op weg naar de Nederlandse titel. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze maken kans een jaar lang rond te fietsen in de nationale driekleur, maar ze zijn vrijdag niet gekomen: Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en nog drie Nederlandse deelnemers aan de Ronde van Frankrijk. Ze hebben het NK op de weg laten schieten ten faveure van de belangrijkste koers van het jaar en die Tour de France begint al over een week in Kopenhagen.

Stel dat een beoogde Tourdeelnemer ongelukkig zou vallen bij het NK op en rond de VAM-berg. Of een coronabesmetting oploopt. Weg is de Tour-droom. Zo wil Taco van der Hoorn niet denken. Hij combineert net als Bauke Mollema, Fabio Jakobsen en kameraad Martijn Tusveld wel het NK én de Tour. ‘Ik doe mee aan het NK om te winnen’, zegt hij. ‘Jezelf inhouden om je Tour niet in gevaar te brengen, dat gaat niet. Als je meedoet, moet je er ook vol voor gaan.’

Sinds 1969 zijn nationale kampioenschappen van de meeste wielerlanden in Europa gekoppeld aan de Ronde van Frankrijk, met op zondag de wedstrijd tegen louter landgenoten en de Tourstart de zaterdag daarop. Om niet te botsen met de nabij georganiseerde TT van Assen zondag, is het NK op de weg voor mannen dit jaar bij wijze van uitzondering gehouden op vrijdag. En omdat de Tour in het buitenland start, begint die op vrijdag in plaats van zaterdag met de verplaatsing naar Frankrijk de maandag erop.

Moderne trainingsmethoden

Waren serieuze koersen zoals het NK vroeger een goede gelegenheid om de Tour-vorm te peilen, nu kan dat met gerichte trainingen veel efficiënter. Bovendien, merkt Richard Plugge op, wonen veel renners tegenwoordig in het buitenland, met name Monaco, Spanje en Andorra. ‘Vlak voor de Tour even op en neer naar Nederland is dan wel een belasting’, legt de algemeen directeur van Team Jumbo-Visma uit.

Al jaren is de ploeg van Plugge de dominante factor in het NK op de weg. Ook vrijdag weer in Drenthe. Logisch, vindt de ploegbaas. ‘We zijn een Nederlandse ploeg met veel Nederlandse renners, dus hebben we veel renners aan de start staan bij een NK. Dat is altijd: iedereen tegen ons en wij tegen de rest. Daar hebben wij geen moeite mee.’

Waarmee Plugge wél moeite heeft is de prijs die de winnaar van elk NK op mag halen: een trui die hij het hele jaar door mag dragen. Zo’n trui is simpel gezegd een nationale vlag waar een wielertenue van is gemaakt. Een kampioenschapstrui wijkt altijd af van het ploegshirt. Kleuren doen ertoe in het wielrennen, betoogt de baas van de geel-zwarte ploeg, gelijk aan de huiskleuren van hoofdsponsor Jumbo. Het is bijna onmogelijk om in een flits alleen op basis van sponsorlogo’s vast te stellen bij welk team een nationaal kampioen hoort.

‘Renners moeten het gevoel hebben bij dezelfde groep te horen. Ik geloof heilig in dat teamgevoel en dat creëer je mede door hetzelfde shirt te dragen en daar trots op te zijn.’ Natuurlijk wil Jumbo-Visma nationale kampioenschappen van grote wielerlanden ‘heel graag’ winnen. ‘Maar de prijs, een jaar lang een andere trui dragen dan het teamshirt, hoef ik niet zo nodig. En al helemaal niet als het om een land gaat waar nauwelijks wielrenners vandaan komen.’

Stel dat de Tourselectie van het sterke Jumbo-Visma uit acht nationaal kampioenen zou bestaan, dan ziet Plugge ook praktische bezwaren. ‘Je hebt geen idee wie waar bij hoort en het publiek is in de grootste wedstrijd van het jaar zijn of haar idool kwijt. En de ploeggenoten elkaar ook. Die zien het geel-zwart meteen in het peloton, maar moeten dan in volle inspanning bedenken: daar zie ik iets met rood-wit-blauw, wie was dat ook alweer?’

Traditionele sport

De internationale wielerunie UCI heeft een regelboek inzake kampioenschapstruien van 104 pagina’s. ‘Ik wil meedoen met deze sport, dus houd ik me aan de regels; laten we er dan het mooiste van maken.’ In 2021 lukte dat niet toen George Bennett kampioen van Nieuw-Zeeland werd. Zijn toenmalige ploeg Jumbo-Visma ontwierp een zwart tenue waar Bennett lyrisch over was. ‘Maar de wielerbond van Nieuw-Zeeland, waar drie profs wonen, kwam ons vertellen dat het niet mocht', vertelt Plugge. ‘Het moest wit zijn.’

Wielrennen is een traditionele sport en de truiencultuur is daarin diep geworteld. Voor een renner als Taco van der Hoorn is de prijs die Plugge niet wil, juist de reden om aan het NK mee te doen. ‘Zonder die trui, zou ik het niet doen’, zegt de 28-jarige renner uit De Zilk. Hij doet dit jaar voor het eerst mee aan de Tour. ‘Die rijden in het rood-wit-blauw zou ongelooflijk mooi zijn.’

Dat de individuele renner er zo over denkt, begrijpt teambaas Plugge volkomen. ‘Dat je een jaar lang kunt zeggen, kijk mij eens nationaal kampioen zijn, daarmee onderscheid je jezelf als renner. Maar dat is precies mijn probleem.’