Wiegmans Engeland stap dichter bij EK-titel na ruime winst op Zweden

Sarina Wiegman (links) omhelst de Engelse aanvoerder Leah Williamson na de winst op Zweden. Beeld Lindsey Parnaby / AFP

Nog maar een wedstrijd zijn de Engelse voetbalsters verwijderd van het bereiken van hun droom: in eigen land de Europese titel halen. De ploeg van coach Sarina Wiegman versloeg in Sheffield Zweden met maar liefst 4-0 en mag zondag naar Wembley. Tegenstander is daar Frankrijk of Duitsland, die woensdag de tweede halve finale spelen.

De Haagse coach blijft steeds herhalen dat alles anders dan vijf jaar geleden, maar ondertussen komt ze steeds dichterbij haar tweede opeenvolgende titel. In 2017 haalde ze die met Nederland nog als outsider, met Engeland maakt ze de favorietenrol steeds meer waar.

Vooraf probeerde ze de verwachtingen nog te matigen. Engeland scoort onder haar gemiddeld 5,5 doelpunten per wedstrijd. Tegen het sterke Zweden, verliezend olympisch finalist, zou dat zeker niet gebeuren, voorspelde ze. Toch liep de score opnieuw door goals van Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo, die de keeper verraste met een hakje, en Fran Kirby.

Druk

Engeland kwam eigenlijk alleen in de openingsfase nog enigszins in de problemen. De Zweden zetten zoals ze gewend zijn de tegenstander flink onder druk. Dat leidde al in de eerste minuut tot een grote kans voor Sofia Jakobsson, die de bal niet langs de Mary Earps kreeg. Ook Stina Blackstenius stuitte op de keeper van Engeland, die even later nog geluk had toen de Zweedse spits op de lat kopte.

Maar het team van Wiegman laat zich niet snel van de wijs brengen, kreeg langzaam meer controle en zocht en vond gaatjes in de Zweedse defensie. In de 34e minuut kwam spits Ellen White een teenlengte tekort voor een doelpunt, waarna de bal bij rechtsback Lucy Bronze belandde. Uit haar voorzet scoorde Mead de 1-0, haar zesde goal van het toernooi maakte.

De 2-0 viel al een paar minuten na rust uit een kopbal Bronze. En de spanning was helemaal weg nadat de Russo de bal tussen de benen van de verraste Hedvig Lindahl door had gehakt. De Zweedse keeper zag er ook niet goed uit bij het schot van Fran Kirby dat voor de 4-0 zorgde.

Verwachtingen

Na de ruime zege zal Wiegman ongetwijfeld opnieuw proberen de hoge verwachtingen de kop in te drukken, maar dat wordt steeds moeilijker. Door de winst op Zweden is Engeland onder haar al 19 interlands ongeslagen. Slechts twee keer werd er gelijkgespeeld, alle andere wedstrijden werden gewonnen. De ploeg scoorde al 104 doelpunten.

De Nederlandse coach wordt bovendien geprezen, omdat ze moeilijke beslissingen durft te nemen. Zo liet ze routinier Steph Houghton thuis, omdat ze die niet fit genoeg vond voor het EK. In de kwartfinale wisselde ze na een uur toernooitopscorer Beth Mead, Ellen White, de Engelse topscorer aller tijden, en spelmaker Fran Kirby. Hun vervangers brachten Engeland met een goal en een assist langs Spanje.