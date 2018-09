Wie zijn Del Potro en Nishikori, de uitdagers van Nadal en Djokovic op de US Open?

Is de laatste grandslamtitel van het jaar opnieuw een prooi voor Rafael Nadal of Novak Djokovic? Hun uitdagers zijn vrijdag in de halve finale van de US Open: Juan Martin Del Potro (Argentinië) en Kei Nishikori (Japan). En New York levert vaker een verrassende winnaar op.

De Argentijnse Juan Martin del Potro. Foto EPA

Gaan Juan Martín del Potro en Kei Nishikori op herkansing?

De uitdagers van Nadal en Djokovic zijn de langste (Del Potro, 1.98 meter) en kleinste (Nishikori, 1.78 meter) spelers van het overgebleven viertal in New York. Beiden weten hoe het is om in Arthur Ashe Stadion in de finale te staan. Sterker, Del Potro werd in 2009 gezien als de potentiële nummer één van de wereld toen hij als 20-jarige de US Open won door in de finale Roger Federer te verslaan. Tot hij begon te sukkelen met een reeks blessures. Twee jaar geleden stond hij op het punt om te stoppen met tennis.

Del Potro is inmiddels 29 jaar en bezig aan zijn tweede carrière. Hij haalde na zijn titel op de US Open nooit meer een grandslamfinale, maar liet eerder dit jaar zien op de weg terug te zijn. De Argentijnse hardhitter bereikte de halve finale op Roland Garros en is momenteel de nummer drie van de wereld – zijn hoogste ranking ooit. ‘Na alle problemen, geniet ik er weer van om te tennissen.’

In tegenstelling tot Del Potro won Nishikori nog nooit een grandslamtoernooi, al was de 28-jarige Japanner in 2014 dichtbij. In de finale op de US Open verloor hij van Marin Cilic. Nishikori – die zijn opleiding in Amerika genoot bij tennisgoeroe Nick Bollettieri – was de eerste Aziatische tennisser die het schopte tot een grandslamfinale. Volgens het financieel tijdschrift Forbes is de huidige mondiale nummer negentien na Federer en Nadal met ruim dertig miljoen euro de beste betaalde tennisser ter wereld. De Japanner sloot met het oog op Tokio 2020 een aantal lucratieve sponsorcontracten af en moet tijdens de Zomerspelen in eigen land een van de uithangborden worden.

Wat zijn de kansen van Del Potro en Nishikori?

Met zijn kleine postuur is Nishikori een opvallende verschijning in een sport die steeds meer wordt gedomineerd door lange kerels. Op weg naar de halve finale in New York rekende hij af met twee spelers van zijn eigen formaat. In de Argentijn Diego Schwartzman (1.70 meter) trof hij de kleinste topspeler, terwijl de Duitser Philipp Kohlschreiber evenals hij 1.78 meter meet. Dat de Japanner ook opgewassen is tegen reuzen uit de toptien, bleek in de halve finale. Nishikori versloeg na een slopende vijfsetter de twintig centimeter langere Cilic (1.98 meter). Het was een herhaling van de finale van 2014, met een andere afloop.

Del Potro hoefde minder kracht te verspillen op weg naar de halve finale. De Argentijn stond in de verstikkende hitte in New York pas één set af dit toernooi. Alleen John Isner won in de kwartfinale een set van hem. ‘Ik weet niet of dit mijn hoogste niveau is dat ik ooit heb gehaald, maar ik voel me goed’, zei Del Potro na zijn overwinning op de Amerikaan. Moet Nadal blij zijn met Del Potro als tegenstander? Niet perse. Op hardcourt troffen ze elkaar tien keer eerder. De stand: 5-5. Wat dat betreft stapt Djokovic vanavond met een geruster hart de baan op. De Serviër stond op hardcourt tien keer tegenover Nishikori. De Japanner wist slechts twee keer te winnen, waarvan één keer in de halve finale van de US Open in 2014.

De Japanse Kei Nishikori. Foto Getty Images

Wat zijn de sterke punten van Del Potro en Nishikori?

Het vergelijken van de uitdagers van Nadal en Djokovic is moeilijk. De fysiek sterke Del Potro is een beul. Zijn wapenarsenaal is bekend: het liefst loopt hij op zijn backhand heen, om met zijn verwoestende rechtshandige forehand toe te slaan. Het is geen toeval dat hij Nadal op hardcourt al vijf keer wist te verslaan: vanwege zijn lengte (1.98 meter) heeft hij minder moeite met de hoogopstuitende spinballen van de Spanjaard.

De geblokte Nishikori is gezegend met de longen van een paard. De Japanner brengt bijna elke bal terug en pakt die het liefst zo snel mogelijk na de stuit. Cilic werd er in de kwartfinale af en toe moedeloos van. Met harde klappen in de hoeken probeerde hij Nishikori kapot te spelen, maar telkens dook de Japanner net op tijd op. In de beslissende vijfde set maakte de vermoeide Cilic steeds meer onnodige fouten.

Maken Del Potro en Nishikori een serieuze kans op de finale?

Jazeker. Als er één grandslamtoernooi is waar spelers buiten de ‘Big Four’ – Federer, Nadal, Djokovic en Andy Murray – een voet tussen de deur kunnen krijgen dan is het wel de US Open. De laatste tien toernooien in New York werden door zeven verschillende tennissers gewonnen. Naast Federer, Nadal, Djokovic en Murray behoren ook Del Potro, Cilic en Wawrinka tot de kampioenen. Ter vergelijking: in hetzelfde tijdperk wonnen vier spelers Roland Garros, Wimbledon en Australian Open. Nadal is al jaren onklopbaar op het gravel van Parijs, terwijl het heilige gras in Londen lange tijd toebehoorde aan Federer.

Wat betekenen Del Potro en Nishikori voor tennis in hun land?

Zo verschillend als hun speelstijl is, zo vergelijkbaar is de status van beide spelers in eigen land. Met zijn zege op de US Open in 2009 trad Del Potro in de voetsporen van zijn landgenoot Guillermo Vilas, die in de jaren zeventig vier grandslamtoernooien won, waaronder de US Open. Zijn echte heldenstatus verkreeg Del Potro toen hij, na lang blessureleed, op de Spelen van Rio in 2016 zilver won en een paar maanden later als kopman van het Davis Cupteam met Argentinië het prestigieuze landentoernooi voor het eerst wist te winnen.

Het aanzien van Nishikori in Japan is niet minder groot. Als eerste Aziatische tennisser die de finale van een grandslamtoernooi wist te halen, zette hij de sport vier jaar geleden op de kaart in Japan. De aandacht van de Japanse pers en fans in New York is groter dan ooit. Niet in de laatste plaats omdat ook de 20-jarige Naomi Osaka zich wist te plaatsen voor de halve finale: ze speelde die wedstrijd vannacht. Het is de eerste keer dat Japan op een grandslamtoernooi zowel bij de mannen als vrouwen bij de laatste vier vertegenwoordigd is.

Nishikori: ‘Ik heb veel Japanners op de tribunes zien zitten. Het voelt fijn als supporters uit eigen land je komen ondersteunen.’ En Osaka: ‘Ik ben blij dat er zoveel aandacht vanuit de Japanse pers voor de US Open is. Al komt dat vooral door Kei, denk ik.’