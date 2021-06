Wie zijn de tegenstanders van Oranje?

Oleksandr Zintsjenko is populair in Oekraïne. Natuurlijk vanwege zijn kwaliteiten, maar ook om zijn soms wat dwarse karakter. Beeld Getty Images

Oekraïne

16 juni, 21.00 uur in Amsterdam

Kunnen ze er wat van?

Kunnen ze er wat van?Dit is de derde keer dat Oekraïne zich heeft gekwa­lificeerd voor het EK, maar de eerste keer zonder dat daar play-offs voor nodig waren. Oekraïne werd knap groepswinnaar in een poule met regerend ­Europees kampioen Portugal en Servië. De volgende mijlpaal moet het overleven van de poulefase worden. Daarvoor wordt het 4-3-3-systeem mogelijk geofferd voor een 5-3-2 tactiek om zo de twee creatieve middenvelders: Oleksandr Zintsjenko, die bij Manchester City linksback is, en Atalanta’s Roeslan Malinovski nog meer in hun kracht te laten komen. Voorin zal veel afhangen van de vorm van Gent-speler Roman Jaremtsjoek. In het doel is er juist keuze te over met Dynamo Kievs Georgij Boesjtsjan en Real Madrids Andrij Loenin.

Wie is de bondscoach?

Andrei Sjevtsjenko, winnaar van de Gouden Bal in 2004, mag dan een van de moderne helden van ­Oekraïne zijn, en prima presteren als bondscoach, toch wordt hij bekritiseerd. Door de huidige ­‘Oekraïnisering’ van het land wordt Sheva verweten alleen vloeiend Engels, Russisch en Italiaans te ­spreken. Sjevtsjenko heeft beloofd ‘binnenkort’ een persconferentie in het Oekraïens te geven. Toen hem werd gevraagd naar zijn identiteit, zei de coach: ‘Ik woon in Londen, mijn vrouw is Amerikaans, mijn kinderen hebben een dubbele nationaliteit, maar ik blijf diep Oekraïens.’

Wie is de ster?

Feitelijk is dat bondscoach Sjevtsjenko, maar de ­eigengereide Oleksandr Zintsjenko is bezig hem in populariteit te achterhalen. Hij is een van de weinige spelers die als ­junior werd opgepikt door Manchester City uit het buitenland en daadwerkelijk basisspeler werd bij de Engelse kampioen en Chamions Leaguefinalist. Nota bene als linksback, terwijl hij middenvelder is. Daar speelt hij ook bij Oekraïne, en eerder op huurbasis bij PSV. Zintsjenko kwam voordat hij naar City ging uit voor een Russische ploeg, omdat hij geen toekomst zag bij de Oekraïense club Sjachtar Donetsk. Dat leverde hem een rechtszaak, aangespannen door Sjachtar, en veel commentaar op, maar nu is hij het symbool van een nieuwe generatie Oekraïense spelers. Zijn viering na de zege op Portugal in de kwalificatie werd talloze keren herhaald op de Oekraïense tv.

Oostenrijk

17 juni, 21.00 uur in Amsterdam

Kunnen ze er wat van?

De sterspeler van Oostenrijk is David Alaba. Waar komt hij te spelen: in de defensie of op het middenveld? Beeld NurPhoto via Getty Images

Het is pas de tweede keer dat Oostenrijk zich voor een EK wist te kwalificeren. Maar waar voor het EK 2016 de alpenlucht zwanger was van verwachtingen en kinderen in parken rondliepen in tenues van Oostenrijk daar is die euforie momenteel ver te zoeken. Oostenrijk draaide een consistente kwalificatiecampagne en eindigde als tweede achter Polen, maar positieve uitschieters ontbreken en het voetbal is vaak zakelijk en saai. ‘Früher war alles besser’, klinkt het daardoor toch weer onder fans en media. Er wordt dan gerefereerd aan Das Wunderteam dat in de jaren dertig grote naties met dikke cijfers versloeg. Op het EK 2016 werd verloren van Hongarije en IJsland in de poulefase, en recentelijk klopte Denemarken, Oostenrijk in eigen huis voor de WK-kwalificatie met liefst 4-0.

Wie is de bondscoach?

Franco Foda, geboren in Mainz, speelde twee interlands voor West-Duitsland voordat hij in 1997 naar Oostenrijk verhuisde om voor Sturm Graz te gaan spelen. Twintig jaar later werd hij bondscoach. Onlangs vertelde Foda wat hij het leukst vond toen hij in Oostenrijk aankwam. ‘Dat de kinderen op school altijd hun schoenen uitdeden en pantoffels aantrokken en dat hun jassen netjes in de kleerkasten moesten. Mijn vrouw en ik vonden dat erg leuk omdat het te maken heeft met netheid, discipline en orde. Dat was in Duitsland anders.’

Ondanks die zoete broodjes en het feit dat Foda qua resultaat de beste bondscoach van Oostenrijk van de laatste decennia, wordt Foda toch verweten te weinig uit het potentieel te halen.

Wie is de ster?

Met afstand David Alaba, groot geworden bij Bayern München en de komende seizoenen voor Real Madrid uitkomend. In Oostenrijk breekt men zich vooral het hoofd over waar hij moet starten: in de defensie of op het middenveld? Met Arnautovic, Baumgartlinger, Dragovic en Ulmer is er nog meer ervaring aan boord, terwijl Sabitzer, Lainer, Hinteregger en Lazaro in de bloei van hun loopbaan verkeren en van de talenten Baumgartner, Kalajdzic en Lienhart veel wordt verwacht. Maar een wonderteam? Dat is Oostenrijk, dat meestal 4-4-2 of 4-1-4-1 speelt, geenszins.

Noord-Macedonië

21 juni, 18.00 uur in Amsterdam

Goran Pandev is al 37 maar nu Noord-Macedonië voor het eerst deelneemt aan een EK is hij begonnen aan zijn tweede jeugd. Beeld Getty Images

Kunnen ze er wat van?

De eerste deelname van het land aan een groot voetbaltoernooi heeft Noord-Macedonië in totale extase gebracht. Wat er ook tijdens de pouleduels in Amsterdam gebeurt; Pandev, Elmas, Bardhi, Ademi, Ristovski, Alioski, Nikolov zullen voor altijd helden blijven in het kleine Balkan-land met het enorme voetbalhart. Maar de coach, Igor Angelovski, wil niet dat het sprookje daar eindigt.

Zijn optimisme komt deels voort uit de manier waarop Noord-Macedonië zich kwalificeerde, met vooral de 2-1 zege op Duitsland in Duisburg als onvergetelijk hoogtepunt. Tactisch houdt Angelovski vast aan zijn 3-5-2 formatie omdat het middenveld het sterkste deel van deze ploeg is en vaak perfect samenwerkt met het onvervangbare ‘Italiaanse duo’ Goran Pandev (Genoa)/Eljif Elmas (Napoli) voorop.

Wie is de bondscoach?

Het was in 2013 toen de clubpresident van FC Rabotnicki in al zijn wijsheid besloot Angelovski, destijds sportief directeur van de club, als hoofdtrainer aan te stellen. Angelovski leidde de club naar de dubbel. Op zijn eerste werkdag bij de bond reisde hij naar Genua om Pandev te overtuigen terug te keren en de rest is geschiedenis. Angelovski werd overmand door emotie na de overwinning tegen Duitsland. ‘Ik kan niet echt spreken vanwege emotie, vanwege geluk. We hebben onze mensen blij gemaakt. Ik kwam hier met deze jongens omdat ze iets speciaals beloofden. Mijn vrouw ligt in het ziekenhuis met Covid-symptomen maar gelukkig is ze nu beter. Bedankt iedereen. Wat kan ik nog meer zeggen? Niets. Gewoon om te huilen.’

Wie is de ster?

Terwijl zijn één jaar jongere oud-ploeggenoot bij Internazionale Wesley Sneijder dit EK slechts te zien is als corpulente gabber in een ellenlange reclamespot, daar is de 37-jarige Pandev nog steeds de spil van zijn land. Sneijder en Pandev wonnen samen de Champions League, landstitel en beker in 2010 met Inter. In 2013 stopte Pandev als international, de fluitpartijen na weer een verliespartij met de nationale ploeg beu. Maar sinds zijn rentree in 2016 oogt hij herboren. Afgelopen seizoen slechtte hij als eerste speler uit voormalig Joegoslavië de grens van honderd treffers in de Serie A. Maar komende zomer wordt de mooiste uit zijn voetballoopbaan. ‘Ik verruil al mijn prijzen voor een optreden op het EK,’ verzuchtte hij in 2018 immers nog.