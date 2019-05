Wie zijn de ‘jonge jongens’ van Ajax die de wereld in extase brengen?

Verwondering alom was er in de Britse pers over de ‘glorieuze ploeg’ Ajax na de overwinning op Tottenham Hotspur in de eerste halve finale van de Champions League. In Amsterdam moet Ajax woensdag de finaleplaats veiligstellen. Wie zijn deze ‘jonge jongens’ die de wereld in vervoering brengen?

24 ANDRÉ ONANA

Doelman André Onana (23) kan zoveel speciale verhalen vertellen. Dat hij als jongen van 14 jaar uit Kameroen na een toernooi te horen kreeg dat hij naar Barcelona mocht, de club van zijn dromen. Dat hij komt uit Nkol Ngok, een dorp in het binnenland, verhuisde naar hoofdstad Yaoundé en later 200 kilometer verderop woonde, in de academie van ’s lands topspeler Samuel Eto’o in Douala. Dat het overlijden van zijn broer Fouda tot de drama’s van zijn leven behoort of dat hij een stichting heeft opgericht voor jonge slachtoffers van Boko Haram. En hij kan natuurlijk ook vertellen over zijn leven als spectaculaire, voor niemand bange doelman van Ajax. Die trouwens thuis nogal een gemakzuchtige sloddervos is. Is hij de sleuteltjes van zijn brievenbus kwijt, dan belt hij de club voor hulp.

4 MATTHIJS DE LIGT

Over Matthijs de Ligt (19) zijn al zoveel grapjes gemaakt, vooral omdat hij zo jong al zo goed was. Weet je dat hij pas 17 is, vroegen ze dan? Inmiddels is hij 19, aanvoerder en gegadigde voor een transfer naar Barcelona. De som zal 70 miljoen bedragen, of misschien 80. Wie weet. Tot Gouden Jongen is hij al gekozen, als grootste talent van Europa, in een illuster rijtje met ook Messi. De Ligt komt uit een sportfamilie uit Abcoude, met een jongere tweelingbroer en -zus. Hij zou ook kunnen uitblinken in andere sporten, zoals hockey, ondanks zijn stevige postuur. In de jeugd werd hij ‘dikkie’ genoemd tot hij een diëtist bezocht. Hij leerde veel van Barry Hulshoff. De drievoudig winnaar van de Europa Cup I in de jaren zeventig kreeg eens het verzoek zich over een talent te ontfermen, en zag toen ook De Ligt voetballen. Sindsdien praten ze intensief over het vak.

17 DALEY BLIND

Daley Blind (29) heeft het rationele karakter en inzicht van zijn beroemde vader Danny, maar zeker ook de emotionele, betrokken aard van moeder Yvonne. Zijn achternaam leek lang een voordeel, maar werd een nadeel toen Danny in conflict kwam met Johan Cruijff. Gefluit van eigen supporters, misschien ook omdat hij niet geweldig speelde, stak hem door de ziel. Steeds beter weet Blind junior zich af te sluiten voor negatieve commentaren. De verdediger is een stadsmens die graag kaart of Vier op een rij speelt. Duikt op bij concerten van De Toppers. Zijn levenspartner Candy-Rae stond er als danseres op het podium. ‘Ik ben geen voetballersvrouw, Daley is een dansman’, zei ze tegen het blad Helden over de verhoudingen in huize-Blind.

31 NICOLAS TAGLIAFICO

De Argentijn Nicolas Tagliafico (26), met het onberispelijke advocatenkapsel, verontschuldigt zich viermaal als hij iets later dan gepland aanschuift voor een interview. Te laat komen is niet zijn stijl, maar de familie was over en die is ‘todos’ voor hem, alles. Vier pilletjes, vitamines en zo, liggen geordend op tafel, iedere vijf minuten neemt hij er een. Het trainersdiploma heeft hij al op zak, de verdiende centjes worden verstandig geïnvesteerd, rap werd hij het Engels machtig. Tagliafico is de meest georganiseerde Ajacied, heeft ook zijn zaakjes in zijn linkerzone steevast op orde en sticht ondertussen gevaar met zijn hoofd ondanks beperkte lengte. ‘Alles is aan te leren’, is zijn slogan.

3 JOËL VELTMAN

Joël Veltman (27) kan stevig tackelen, maar vaak zie je de IJmuidense rechtsback in een vrolijk onderonsje met tegenstander of scheidsrechter. Chagrijn is hem vreemd. Zelfs toen hij voor de tweede keer een zware knieblessure opliep, gingen duimen en mondhoeken rap omhoog. Hij deelt graag zijn familieleven op sociale media, tot de doop van zijn eenjarige dochtertje Sienna (dat een eigen Instagram-account heeft) aan toe. De liefdesbetuigingen aan vrouw Naomi zijn eindeloos. Tijdens de revalidatie in Zeist verhuisde het hele gezin inclusief twee fotogenieke Cavalier King Charles-spaniëls naar een appartement in een bejaardencomplex aldaar, want daar was de enige beschikbare woonruimte. Veltman zag ook hier snel de zon alweer. ‘De deur gaat overal automatisch voor je open in zo’n complex. Lekker makkelijk.’

Van der Beek, de Jong en Mazraoui in de eerste halve finale tegen Tottenham Hotspur. Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

12 NOUSSAIR MAZRAOUI

Noussair Mazraoui (21) beleefde wat veel jongens zullen herkennen: dat vader op de terugweg van een wedstrijd kritisch is op het spel van zoonlief. De snelle, felle, spichtige rechtsachter uit Alphen aan den Rijn, ook inzetbaar als middenvelder, is een familiemens. Zijn moeder komt zelden naar de Arena, omdat ze bang is gek te worden als hij schoppen krijgt. Hij moest altijd vechten voor een contract. Toen anderen al met de auto naar jeugdcomplex De Toekomst reden, reisde hij nog met het openbaar vervoer. Maar in dit schitterende seizoen, waarin hij koos voor de nationale ploeg van Marokko, tekende hij ook een nieuw, fors verbeterd contract, mede een gevolg van twee cruciale doelpunten in de Champions League.

21 FRENKIE DE JONG

Frenkie de Jong (21) is de verpersoonlijking van het voetbal van Ajax, als de meest bezongen speler van het elftal. Een onbezorgde jongen uit Arkel, met familie die voorheen voor Feyenoord was, want Arkel ligt in Feyenoordgebied. Altijd lekker voetballen, immer met een glimlach. De trainer negeren als hij te veel opdrachten kreeg. Dribbelen, pingelen, draaien, dat is voetbal. Met het busje naar Willem II, later naar Ajax. Pa en ma, opa en oma, allemaal leven ze fel met hem mee. Hij heeft een zaakwaarnemer die hij kent sinds zijn jeugd en een vriendin die net als hij vooral vrolijk is en lacht. Omdat hijzelf niet zoveel tijd heeft met al die wedstrijden, vertoeft zij geregeld in Barcelona, op zoek naar een appartement. Want volgend seizoen voetbalt Frenkie met Messi.

6 DONNY VAN DE BEEK

Familiejongen uit Nijkerkerveen, afkomstig van Veensche Boys, waar hij natuurlijk de beste was in de jeugd. Hij was zo goed dat Ajax hem oppikte. Speelt dus eigenlijk al een leven lang bij Ajax. Van de Beek (22) kon de droefenis over het ongeluk dat zijn maatje Appie Nouri overkwam, toen die door een hartstilstand op een veld in Oostenrijk hersenbeschadiging opliep, nauwelijks verwerken. Nog steeds is hij bijna in tranen als het leed ter sprake komt. Hij woont nog bij zijn ouders, althans, hij slaapt vaak in een soort tuinhuis, en is nog vaak te zien bij de club waar hij opgroeide. Hij houdt van chillen met zijn vrienden en is altijd bezig om beter te worden, of dat nu in het krachthonk is of met Tadic en Huntelaar na de training.

20 LASSE SCHÖNE

Stijlicoon, bewust van mode, ringen, tatoeages. Lasse Schöne (32), bijna Nederlandser dan een Deen. Woont ongeveer net zo lang in Nederland als in Denemarken, want kwam op zijn zestiende naar Heerenveen, waar hij de taal leerde en de edele kunst van het kaartspel. Schöne heeft een Nederlandse vrouw, Nederlandse kinderen en een goed gevoel voor humor. Zijn familie wil het liefst in Nederland blijven wonen en dus verlengt de middenvelder met een feilloze traptechniek steeds zijn contract. Schöne sprak zich zelfs uit over Nederlandse politiek. Nou ja, hij vindt vooral dat iedereen een beetje liever moet zijn voor elkaar. Verhuisde, als bemiddelde Deen in Nederland, van Heemstede naar Aerdenhout.

Hakim Ziyech en Lasse Schöne bosten op elkaar als Casemiro een harde tackle op de bal doet. Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

7 DAVID NERES

Oogde aanvankelijk als een atypische voetbal-Braziliaan, David Neres (22). Geen poespas op of naast het veld. Liever thuis op de bank in IJburg met een door zijn zus bereid bord zwarte bonen op schoot dan discotheek Jimmy Woo in. De laaghangende oogleden verhulden zijn gedachten. Slechts op vakantie in Sao Paulo, met een kleurtje in het haar, onder vrienden, leek hij zich te vermaken. Terug in Amsterdam waste hij dat kleurtje er snel weer uit. Staat inmiddels middenin de groep, heupdanst en neuriet zich door de dag, grapt doorlopend non-verbaal met haantje Ziyech en sloeg derde rechtsback Kristensen in zijn enthousiasme bijna een kopje kleiner toen die voor het eerst scoorde. Kruidt zijn acties met meer samba en is een publiekslieveling, ook door zijn aandoenlijke poging ‘Amsterdam, is poep op de stoep’ mee te zingen.

22 HAKIM ZIYECH

Het aan arrogantie grenzende zelfvertrouwen waarmee Hakim Ziyech (26) voetbalt, zo presenteert hij zich ook op sociale media. Matzwarte Mercedes-suv op de achtergrond, gouden brilmontuur, vuistdik horloge en immer zwaaiend met zijn pols en twee vingers naar buiten. In de zomer werd dat handgebaar, dat hij ook toonde na doelpunten, geïnterpreteerd als ‘clubs bel me, ik wil weg bij Ajax’. Ja, hij voelde zich even ongewenst in Amsterdam, maar de immigrantenzoon uit Dronten rechtte zijn rug, zoals hij vaker deed, bijvoorbeeld toen zijn vader overleed. Minuscuul hartje, zeggen de jeugdwerkers die hem weghielden van verleidingen waar oudere broers voor vielen. Apetrots is Ziyech boven alles op zijn moeder die, nadat ze in haar eentje acht kinderen had opgevoed, nu fanatiek Nederlands probeert te leren.

10 DUSAN TADIC

Dusan Tadic (30) komt uit Servië. Hij was een nakomer van een gezin uit het stadje Backa Topola, bij Novi Sad. Altijd was hij met sport bezig. Tafeltennis, krachttraining, voetbal natuurlijk. Altijd willen winnen, totaal niet tegen verlies kunnen. Hij is een van de leiders van de groep, vooral ook door zijn professionele uitstraling, door zijn eeuwige positieve instelling. Altijd als laatste op het veld tot na de warming-up, als de anderen al binnen zijn. Nog even een dribbel, een schot. Een kapbeweging. Keerde terug uit Engeland, mede om eens iets te winnen met een club. Dat kan bij Ajax, in het stadion waar zijn idool Predrag Mijatovic de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Juventus in 1998 besliste. Zei dat het met de mentale druk in Nederland wel meevalt. Voetballen in of voor Servië, dat is pas druk voelen.

De spelers van Ajax voor de halve finale tegen Tottenham Hotspur. Beeld EPA

9 KLAAS-JAN HUNTELAAR

De 35-jarige supersub komt uit een ‘echte zorgfamilie’ en is ook nog Achterhoeker, dan heet je al gauw nuchter. Ja, dat kan hij zijn, als het aankomt op de keuzes voor clubs, voor het doel of welk gewas te verbouwen in zijn moestuintje. Maar Huntelaar geniet het meest van extreme emoties, die bijvoorbeeld loskomen na een treffer in een woedende Kuip, als er bier en scheldwoorden op hem afkomen. ‘Adrenaline geeft je het gevoel dat je leeft.’ De ideale vakantie luidt: vrijkamperen in de Noorse bossen, een concert van The Killers in Las Vegas bijwonen om vervolgens de Caravaggio-tentoonstelling in het centraal museum Utrecht te bezoeken.

25 KASPER DOLBERG

Het grote mysterie, in alle opzichten. Want Kasper Dolberg (21), zoon van tophandballers en zelf ook uitblinkend in die sport - net als in badminton, atletiek en turnen - brak twee jaar geleden door als een komeet, maar blijft nu steken. Hoe het komt? Wat hij ervan vindt? Niemand die het weet. Zelfs zijn ouders krijgen korte antwoorden als ze Kasper bellen. Zo is hij altijd geweest. Zelden lachend of uitbundig, al schijnt hij vooraan te staan als Ajacieden een spaarzame keer stapplannen maken. En zijn appartement zit vaak vol vrienden uit geboortedorp Voel. ‘In mijn hoofd gebeurt een hoop, hoor.’ Maar waarom zou hij dat met iedereen delen?