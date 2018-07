Wie wordt de nieuwe Usain Bolt?

Een klein jaar na het afscheid van Usain Bolt op het WK atletiek in Londen keerden de snelste sprinters van de wereld terug naar de Britse hoofdstad voor de Diamond League-wedstrijd over 100 meter. De gepensioneerde Jamaicaan was er zelf niet bij, maar zijn geest waarde door het stadion waar hij in 2012 de olympische 100 meter, de 200 meter en de 4x100 meter estafette won. Hij is nog altijd de verpersoonlijking van de sprint. Een duidelijke opvolger heeft zich niet gemeld.

Wel zijn er meerdere gegadigden om de snelste man ter wereld te worden. Er staat een jonge generatie klaar om Bolts plaats in te nemen. Twee van hen stonden zaterdag aan de start van de 100 meter: de Amerikaan Ronnie Baker (24) en de Brit Zharnel Hughes (23). Het hadden er drie moeten zijn, want ook Christian Coleman behoorde aanvankelijk tot het startveld, maar de 22-jarige Amerikaan meldde zich vlak voor de wedstrijd met hamstringproblemen af. Terwijl Coleman zulke goede papieren heeft om de vacature van sprintkoning in te vullen.

Bij zijn afscheidswedstrijd vorig jaar wist Coleman de Jamaicaan voor te blijven. Hij pakte zilver, het brons ging naar Bolt. De herinnering vervult hem nog altijd met trots. ‘Ik had het hele jaar al naar die wedstrijd uitgezien’, vertelde Coleman in Londen voordat hij zich had afgemeld. ‘Hij was iemand die ik als kind op tv zag, die ik wilde zijn, een idool. Toch wilde ik de kans grijpen om hem te verslaan. Als atleet wil je de beste zijn.’

De wereldtitel ging vorig jaar naar Justin Gatlin, maar die kan onmogelijk de opvolger van Bolt zijn. De inmiddels 36-jarige Amerikaan ging Bolt in 2004 immers voor als olympisch kampioen op de 100 meter en heeft op zijn leeftijd nog maar weinig topjaren in het verschiet. De WK atletiek worden eens in de twee jaar gehouden: in 2019 is het toernooi in Doha.

Hamstrings

Afgelopen winter verstevigde Coleman zijn reputatie als sprinttalent door het twintig jaar oude wereldrecord op de 60 meter indoor te breken. Met 6,34 seconden dook hij ruim onder het oude record van Maurice Green (6,39). Ook werd hij wereldkampioen in Birmingham. Na het indoorseizoen raakte hij geblesseerd aan zijn hamstring en miste het eerste deel van het buitenseizoen. Bij zijn rentree in Rabat een week geleden versloeg hij Baker nipt (beiden finishten in 9,98 seconden, Coleman bleek 0,006 seconde sneller), maar tijdens de warming-up in Londen bleek hij niet hersteld.

Een sprinterslichaam moet de enorme krachten die vrijkomen bij de explosie over het tartan kunnen weerstaan. Dat lukt niet altijd en vaak zijn de hamstrings de zwakste schakel. Andre De Grasse, de talentvolle 23-jarige Canadese sprinter die zich twee jaar geleden als opvolger van Bolt aandiende, is er voor het tweede jaar op rij door uitgeschakeld. Ook bij de Jamaicaan Yohan Blake (28), lang Bolts belangrijkste concurrent, lopen hamstringblessures als rode draad door zijn loopbaan.

Ronnie Baker, die op de WK indoor in maart brons pakte, profiteerde dit voorjaar van Colemans afwezigheid van en won de Diamond League-wedstrijden in Rome en Parijs. Ook in Londen bleek hij de snelste, in 9,90 seconden. Is hij dan de nieuwe Bolt?

‘Usain Bolt is een icoon van onze sport. Als mensen het over atletiek hebben, dan denken ze meteen aan hem’, zegt Baker. ‘Maar ik probeer geen Usain Bolt te worden, maar Ronnie Baker. Ik wil mijn eigen sporen nalaten in deze sport. Het is mooi om met hem vergeleken te worden, maar ik wil dat mensen Ronnie Baker noemen als ze het over atletiek hebben.’

Het is zeer de vraag of Baker die droom kan waarmaken. Hij is een rustige man, even ingetogen als zijn naam, een man die de flair en show die Bolt op de baan bracht mist. De tijden waarmee hij dit voorjaar zijn wedstrijden wint, zou Bolt in zijn beste dagen nog met losse veters hebben gelopen (de Jamaicaan won in 2008 olympisch goud met wapperende veters, in 9,69).

Ronnie Baker: ‘Ik ga niet zeggen dat ik niet beter ben dan die andere jongens, want dat ben ik wel.’ Foto AP

Maar Baker heeft nog even, net als Hughes, die zaterdag met 9,93 tweede werd. De Brit – geboren op Anguilla, het noordelijke buureiland van Sint-Maarten – erkent Bolts grootsheid, maar denkt niet dat zijn wereldrecord van 9,58 op de 100 meter buiten het bereik van anderen ligt. ‘Usain heeft voor ons de weg geplaveid. Ik geloof niet dat wat hij heeft gedaan voor ons onmogelijk is. Met alle jonge talenten denk ik dat over een paar jaar, in 2020 of 2022, het record eraan kan gaan.’

Zo stuwen ze elkaar op, de sprinters van begin 20, en ontlopen elkaar niet veel. Als het op tijden aankomt, ligt Noah Lyles op dit moment voorop. De extraverte Amerikaan – pas 21 jaar – ontbrak in Londen, maar won vrijdag wel voor de vierde maal op rij de 200 meter van de Diamond League. In Monaco liep hij 19,65, de snelste tijd van het seizoen. Hij is ongeslagen op die afstand en vierde zijn zege met een achterwaartse salto. Ook op de 100 meter is Lyles razendsnel. Hij deelt de snelste seizoenstijd met Baker: 9,88.

Ondanks de minieme verschillen is Baker stellig in zijn antwoord als hem wordt gevraagd wie de beste is van zijn generatie: ‘Ik.’

Zo breekt er ineens wat durf door bij Baker. Hij eist zijn plek op. ‘Ik ga niet zeggen dat ik niet beter ben dan die andere jongens, want dat ben ik wel.’