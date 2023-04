Wie weet is Sydney van Hooijdonk straks topschutter, 21 jaar na zijn vader Pierre

Sydney van Hooijdonk scoorde namens Heerenveen tweemaal tegen Volendam en is hard op weg om in de voetsporen van vader Pierre te treden als eredivisietopscorer. Beeld ANP

Topschutter

Anastasios Douvikas en Xavi Simons scoorden beiden eenmaal in het paasweekend, voor FC Utrecht en PSV, en brachten hun totaal op veertien doelpunten, na 28 ronden in de eredivisie. Een gemiddelde van precies een halve goal per duel. Dat is weinig voor een topschutter van een competitie waarin het relatief makkelijk scoren lijkt, waarin aanvallen als belangrijker verkoopargument geldt dan verdedigen. Klassieke spitsen als de naar Nederland teruggekeerde dertigers Luuk de Jong (9) en Bas Dost (8) blijven mede door blessures achter bij de verwachtingen.

De na het WK naar Liverpool bij PSV vertrokken Cody Gakpo staat nog steeds op de tiende plaats, met 9 doelpunten. Sydney van Hooijdonk, dit seizoen niet eens altijd basisspeler bij Heerenveen, werkte zich op naar de derde plaats, met 13 doelpunten, dankzij twee treffers tegen Volendam, zaterdag. Hij geraakte steeds beter in vorm, had weinig last van het vertrek van partner in de aanval Amin Sarr, getuige ook de zeven goals in de laatste vijf duels. Wie weet lukt het hem net als zijn vader Pierre in 2002 de topscorerstitel van Nederland te winnen. Vader scoorde destijds voor Feyenoord 24 keer.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Het moet raar lopen wil iemand dit seizoen het aantal van 20, een soort ‘minimumeis’ voor de topscorer van Nederland, overtreffen. Het gebeurde deze eeuw pas één keer dat de topschutter van Nederland niet minimaal 20 doelpunten maakte: dat is drie seizoenen geleden, toen Cyriel Dessers (toen Heracles) en Steven Berghuis (toen Feyenoord) bleven steken op 15. Dat viel overigens wel te verklaren: de KNVB stopte de competitie na 23 duels, vanwege corona.

Het Noorden

Theoretisch kan het nog, maar Cambuur Leeuwarden en FC Groningen gaan vermoedelijk direct degraderen uit de eredivisie, terwijl FC Emmen nog niet zeker is van het ontlopen van de play-offs om degradatie. Daarmee loopt het noorden van het land een serieuze tik op in zijn sportieve ambities. Vooral het verhaal van FC Groningen is schrijnend. Vrijwel altijd minimaal middenmoter geweest door de jaren heen, soms zelfs schurkend tegen de subtop. Nooit eerder incasseerde Groningen zoveel aan transfergeld (een slordige 20 miljoen) als in het begin van dit seizoen, door de verkoop van spits Jørgen Strand Larsen en linksachter Bjorn Meijer. Waarbij aangetekend dat Ricardo Pepi een uitstekende spits bleek met een mooie toekomst.

Groningen ontsloeg de nieuwe trainer al na een paar maanden, de Duitser Frank Wormuth, in wiens contract zelfs bepalingen stonden over Europees voetbal. Het liep bepaald anders. De club zag ook de technisch directeur vertrekken, wiens positie onhoudbaar was op een gegeven moment: Mark-Jan Fledderus, nadat die in de winterstop nog een stoet nieuwe spelers haalde om averij te voorkomen. Supporters betraden soms uit woede het veld, eentje gaf de gehuurde linksachter Jetro Willems een klap toen die langs de lijn uitleg verschafte. Het aanstellen van assistent Dennis van der Ree, een mogelijk talentvolle trainer zonder ervaring, bleek een flagrante vergissing.

Cambuur Leeuwarden, dat Henk de Jong noodgedwongen (vanwege ziekte) verving door Sjors Ultee, verging het ongeveer hetzelfde als FC Groningen. De trainerswissel hielp vrijwel niets. Cambuur hoopt halverwege het volgende seizoen een nieuw stadion te betrekken en had dat graag in de eredivisie gedaan, omdat de inkomsten daarin aanmerkelijk groter zijn. PEC Zwolle en Heracles zullen de twee opgevallen plekken vrijwel zeker innemen.

Sparta

Rotterdam gloeit van trots om zijn voetbal en zijn huidige status. Afgezien van aanstaand kampioen Feyenoord is Sparta zonder tegenspraak de verrassing van het seizoen, aan de hand van de begaafde trainer Maurice Steijn, die vrijwel overal waar hij werkt elftallen goed en waar mogelijk aanvallend laat spelen. De zege van afgelopen weekeinde bij het afgezakte AZ (0-1) bracht Sparta vaster op de zesde plaats, ruim voor clubs die normaliter hoger eindigen als FC Utrecht, Heerenveen, Vitesse en FC Groningen.

Sparta haalt sowieso de play-offs om Europees voetbal, hetgeen zeker de wat oudere supporters doet terugdenken aan de jaren tachtig van de vorige eeuw, met Europese duels met onder meer Hamburger SV en Spartak Moskou. Uitstekende, ervaren verdedigers als doelman Nick Olij en centrale verdediger Bart Vriends, de opgebloeide aangever en afmaker Vito van Crooij, de veelscorende middenvelder Arno Verschueren, een publieksspeler als de Japanse aanvaller Koki Saito en een spits als de machtig springende Noor Tobias Lauritsen; zij en anderen maken van Sparta een uitstekend elftal dat volkomen verdiend op de zesde plek staat, terwijl er ook nog een gerede kans is op plek vijf.