Wie weet debuteert Wieffer bij Oranje, na het afhaken van Frenkie de Jong

Zondag nog aartsvijanden in de Klassieker, op maandag maatjes bij Oranje: debutant Lutsharel Geertruida omarmt Jurriën Timber op de training. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bondscoach Ronald Koeman keek maandag vanachter het spreekgestoelte in Zeist naar het druilerige weer, constateerde met spijt dat de zon niet scheen en voegde toe dat hij twee afvallers heeft in de selectie van Oranje: spelmaker Frenkie de Jong en Steven Bergwijn. ‘Dat is een teleurstelling, maar we gaan niet in zak en as zitten.’

Terwijl Frankrijk-uit, vrijdag, de ouverture van de EK-kwalificatiereeks, op papier meteen de zwaarste wedstrijd is. Nochtans was Koeman opgewekt. Zijn tweede periode als bondscoach is begonnen, en daarover is hij verheugd. Alleen: Frenkie de Jong vierde zondag het bijna-kampioenschap met Barcelona, door van Real Madrid te winnen, maar in een van de laatste van vele sprints schoot het in een bovenbeen. Koeman hoorde het nieuws zondag al, maar weet nog niet helemaal hoe hij de vacature op het middenveld invult, in de wetenschap dat De Jong anderen beter kan laten voetballen en unieke eigenschappen bezit in de selectie.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

De aanloop naar het duel in Parijs is sowieso spannend, door de terugkeer naar 4-3-3, na de 3-5-2 van Van Gaal, of door de mogelijke rentree van het succesvolle koppel uit zijn eerste periode als bondscoach; Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, degenen die reeksen doelpunten en assists aan elkaar regen. Koeman is ook zomaar in staat om Mats Wieffer te laten debuteren, de Feyenoorder in het seizoen van zijn spectaculaire doorbraak, als multifunctionele middenvelder met een geweldig loopvermogen.

Goede passing, benen op de grond

Koeman sprak al met de evenwichtige Wieffer en noemde hem in aanleg een ‘betere Marten de Roon’, de controlerende middenvelder van Atalanta. Met een lach: ‘Ik zei nog tegen hem: ik weet niet of je dat als een compliment ziet.’ Wieffer vond het fijn om te horen. De loftuiting van Koeman is uitgebreid: teamspeler, vaste, goede passing, benen op de grond. Alleen: Marten de Roon was de secondant naast Frenkie de Jong. Met een potentieel betere speler dan De Roon is nog geen nieuwe Frenkie de Jong gevonden, hoe veelzijdig Wieffer ook is. ‘Maar hij zal geen tien man voorbijlopen en de bal op een presenteerblaadje aan de spits geven.’

Zo zijn tal van keuzes te maken, terwijl er slechts een paar trainingen zijn tot vrijdag. Wie is de doelman? Vermoedelijk Jasper Cillessen, nu onder anderen Andries Noppert en Justin Bijlow ontbreken. En in de spits is de keuze ook niet al te groot, al vindt Koeman dat Wout Weghorst zich uitstekend heeft ontwikkeld. Normaliter is Memphis Depay aanvalsleider.

Het inpassen van Wieffer lijkt logisch, al voegde Koeman Joey Veerman toe aan de groep, die op zich meer een spelmaker is; hij is de meest logische vervanger van De Jong. In plaats van Ajacied Steven Bergwijn is Donyell Malen opgeroepen, ook zo’n speler die in de eerste periode van Koeman grote tijden beleefde, doch sinds zijn transfer naar Dortmund in de vergetelheid raakte, omdat hij niet zoveel speeltijd kreeg en blessures had. Malen zat niet eens in de voorselectie, maar is uitgerekend de laatste wedstrijden redelijk op dreef. Hij scoorde afgelopen zaterdag voor de koploper van de Bundesliga tegen FC Köln, en hij gaf twee assists. Malen en Bergwijn zijn beoogde rechtsbuitens in de optiek van Koeman.

Nieuwe impuls

Topschutter Depay, die zijn loopbaan een nieuwe impuls gaf met de transfer van Barcelona naar Atlético, speelde een meer mislukt dan gelukt WK, mede omdat Van Gaal speculeerde op zijn groei tijdens het toernooi, maar Depay bleek na blessureleed niet genoeg ritme te hebben om werkelijk te gloriëren in Qatar.

Koeman zag in de Klassieker Ajax - Feyenoord, met twee ploegen volgens de beoogde speelwijze van Oranje, veel terug van wat hij wenst te zien in het Nederlands elftal. De intensiteit met name, het afjagen van tegenstanders, de flair van Feyenoord om Ajax in eigen stadion terug te drukken, de gewoonte ook om terug te komen na een achterstand. Dat lukte hem voorheen bij Oranje ook vaak.

Over het Oranje onder Van Gaal wenst hij niet zo heel veel te zeggen. Ook Koeman was onder de indruk van de reeks van Van Gaal, met twintig ongeslagen duels en alleen een verloren strafschoppenserie op het WK, tegen de latere kampioen Argentinië. Bij zijn eerste periode, van 2018 tot 2020, was de taak van Koeman om Oranje weer kleur op de wangen te bezorgen, zoals hij dat uitdrukte, na twee gemiste toernooien. Nu is het zaak om meteen te presteren, in een groep met ook de vrij lastige tegenstanders Griekenland en Ierland, alsmede het kanonnenvoer uit Gibraltar. En het doel is simpel. ‘Kwalificatie.’