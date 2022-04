Wie vroeg in Parijs-Roubaix een tankbeurtje mist, krijgt de voorraad nooit meer op peil

De lui van Ineos-Grenadiers houden zich aan hun woord. Na de steriele koersstrategieën uit het Sky-tijdperk welke de wielerliefhebber de eetlust deed vergaan, vond het management het stilaan tijd worden voor een ouderwetse oorlogsvoering.

In een bijzonder fraaie Parijs-Roubaix rammelde het team het peloton uiteen toen er nog 200 kilometer te gaan waren, ver voor de eerste kasseistroken. Het kon niet anders dan dat de winnaar een op kolen gestookte stoomloc zou zijn, en dat bleek ook. Met Dylan van Baarle was het er nog eentje uit het eigen bataljon ook.

Ze begonnen er dus zeer vroeg aan. Bij mij brak een soort van plaatsvervangende paniek uit: help, hoe raak ik überhaupt nog in Roubaix? Plaatsvervangend lijden, het is het lot van de oud-coureur.

En Mathieu van der Poel? Ach, met zijn negende plaats kon hij leven. Hij was ‘echt leeg’ op het einde. ‘Het was ook een aparte wedstrijd.’ Zeg dat wel.

Echt leeg dus. De kolen waren op. In de jongste Ronde van Vlaanderen waren de kolen net niet op. Net niet de beste was hij daar trouwens, maar hij won wel.

Ik neem aan dat in Parijs-Roubaix net zo’n langwerpige sticker op zijn stuurpen zat geplakt als in Vlaanderen. Zeg maar het reisschema van de dag waarop ook, in verschillende symbooltjes, wordt aangegeven wat op welk moment gegeten en gedronken moet worden. Vergelijk het met wasvoorschriften op een kleding-etiketje. Een rechthoekje is bijvoorbeeld een energiereep, een geel bolletje is een rijsttaartje, een bidon is gewoon een bidon (met energydrank).

Dane Cash van cyclingtips.com ontcijferde nadien de sticker in een interview met Kristof De Kegel, de prestatiemanager van Alpecin-Fenix. Het draait vooral om het laden van koolhydraten op de juiste momenten. Van de wat tragere suikers in het begin van de koers naar de snellere richting het einde. Elke renner heeft een persoonlijke regime op het stuur. Er is veel werk van gemaakt. Want wie vroeg in de wedstrijd een tankbeurtje mist, krijgt de voorraad nooit meer op peil.

Maar waar staat dan die smiley voor, op kilometer 200, wil Dane Cash weten. O, dat is een cafeïnegelletje, de finale begint hier. Eén smiley, dat valt me reuze mee.

Mathieu van der Poel had stevig ingenomen tijdens ‘Vlaanderen’. Meer dan de rest. Dat moet ook wel want met zijn generositeit in de inspanning is hij een heuse benzineslurper. Omgerekend zit Mathieu op 100 à 120 gram koolhydraten per uur, de meeste anderen doen het met 80 tot 100 gram. Hoger moeten die ook niet gaan. De maag kan niet méér aan. Een maag moet ook een bepaald talent hebben.

Ik neem aan dat team Ineos voor de energiebevoorrading ook een goede planner in huis heeft. Kan Dane Cash niet eens uitzoeken wat Dylan van Baarle verstookt moet hebben tijdens de dollemansrit?