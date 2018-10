Wie stopt PSV’s ‘Airforce’ Luuk de Jong?

Luuk de Jong tijdens de wedstrijd PSV - FC Emmen (6-0) Beeld ANP Pro Shots

Probleem: ook de grondtroepen van PSV, deze competitie nog zonder puntverlies, zijn dodelijk. Pereiro (tweemaal), Lozano en invaller Gutiérrez scoorden met hun voeten, zo werd het 6-0. PSV gaf na rust niet eens meer vol gas, komende woensdag gaat het thuis tegen Tottenham Hotspur voor minimaal het eerste punt in de Champions League.

Emmen was verdedigend niet goed genoeg voor een serieuze generale repetitie, baalde Lukkien. Met de treffers van De Jong had Lukkien, zelf een rijzige oud-verdediger, nog de minste moeite. ‘De timing van De Jong is uitzonderlijk. Hij is altijd op tijd in de lucht, dat is best mooi om te zien, eerlijk gezegd.’

Ervoor zorgen dat de voorzetten niet in alle rust kunnen worden gegeven, is misschien de enige remedie om Airforce Luuk te stoppen. Daar trainde de promovendus ook op in de week voorafgaand aan het treffen met de kampioen. Lukkien zuchtend: ‘Maar ja, De Jong zelf kun je moeilijk nabootsen op de training.’

Wat kon Nick Bakker doen om Luuk de Jong te stoppen? Springveren in zijn schoenen stoppen? Stelten onderbinden? Collega-verdediger Kezai Veendorp als springplank gebruiken? Een cursus hoogspringen volgen? De Emmen-mandekker zaterdagavond over die laatste optie: ‘Een week alleen maar op springen trainen, gaat ten koste van mijn achillespezen. Het is bovendien vooral timing, denk ik. Ik moet hiervan leren, ik ben nog nooit zo’n goede kopper tegengekomen.’

Bakker, net als De Jong 1 meter 88, had zijn huiswerk heus gedaan. ‘Op beelden zag ik dat hij vroeg springt. Dus moet je ook vroeg springen, liefst tegen hem aan, om hem al eerder proberen te blokken. Maar ja joh, hij is misschien wel de beste kopper van de eredivisie, van Europa zelfs.’

Toch stond hij na afloop met een ‘klotengevoel’. ‘Normaal win ik juist veel kopduels, het is een van mijn specialiteiten. Ik heb ook liever zo’n type als tegenstander dan een snelle, beweeglijke spits. Maar ik was kansloos.’ Alleen Vitesse, Ajax en Heerenveen hebben meer eredivisiegoals gemaakt via een kopbal dan Luuk de Jong in 2018, becijferde statistiekenbureau Opta.

Het hoofd van de aanvoerder biedt PSV meer voordelen. Verdediger Viergever had zaterdagavond moeten scoren nadat De Jong een hoekschop doorkopte, maar mikte over. En kwam PSV er via het middenveld niet door, dan kon altijd nog de lang bal op ‘kapstok’ De Jong worden gespeeld. ‘Dat is heerlijk,’ aldus PSV-verdediger Schwaab.

Wie kan Luuk de Jong überhaupt nog stoppen in de lucht? Zelfs Samuel Umtiti, wereldkampioen geworden met Frankrijk en Spaans kampioen met Barcelona, verliest luchtduels van De Jong stelde Ajax-verdediger Daley Blind na de laatste PSV-Ajax (3-0) waarin hij continu was afgetroefd door de PSV-spits. De Jong zelf zaterdagavond: ‘Dat is lekker, dat je van zo’n topverdediger kopduels wint.’

En wat ook lekker is voor hem: de komst van de videoscheidsrechter (VAR) bij eredivisiewedstrijden. ‘In vorige seizoenen hielden verdedigers mij vast zonder zelfs maar naar de bal te kijken. Scheidsrechters zagen dat niet. Nu met de VAR kan dat niet meer. Ze moeten het duel aangaan, beter timen dan dat ik doe. Tja, ik ben toch redelijk sterk daarin.’

Hij denkt lang na op de vraag tegen wie hij het nog moeilijk heeft bij kopduels. ‘Soms pakken verdedigers het met z’n tweeën aan. En Botteghin (Feyenoord-verdediger, red.) is wel redelijk sterk, houdt ervan de duels aan te gaan, dat kan lastig zijn. Maar ehh… ik ga verder geen tips geven natuurlijk.’

De Jong, zoon van oud-topvolleyballers, is een natuurtalent wat koppen betreft. ‘Het zat er gewoon altijd al in, het springen, het timen, de lef. En je krijgt steeds meer ervaring.’

Hij prijst zijn ploeggenoten. De nieuwe linksback Angeliño geeft met zijn begaafde linkervoet een terugdraaiend effect aan de bal waardoor die, na aanraking met het voorhoofd van De Jong, als een komeet wegschiet. De Jong: ‘Dat is heerlijk voor mij, die ballen. Meer jongens kunnen dat. We zijn bovendien veelzijdig voorin, het gevaar komt van alle kanten. Het draait niet alleen om mijn hoofd, zeg maar.’

Komende woensdag treft hij oude bekenden. De centrumverdedigers van Spurs, Davinson Sánchez en Toby Alderweireld, speelden bij Ajax. De Jong heeft er zin in. ‘Het is een uitdaging om ook van hen die duels te winnen. Dat geeft een extra boost.’

Goed opletten: de sleutel tot een topwedstrijd voor De Jong is vaak het eerste luchtduel. ‘Win je dat, dan groei je in de wedstrijd, dan voel je je machtig.’