Wie niet voor Ajax is, is een lul of een dikke kabouter. Of erger

Frans Timmermans is voor AS Roma, hij had het zelf gezegd. Voor de wedstrijd in de Europa League van Ajax tegen AS Roma gaf de vicevoorzitter van de Europese Commissie, een Nederlander nota bene, een interview dat verscheen op de website van de Italiaanse club en toen zei hij het gewoon. Hij was voor AS Roma en hij gaf de club 60 procent kans om ten koste van Ajax de halve finale te bereiken.

Zes jaar geleden had Timmermans in interviews met de Volkskrant en Voetbal International zijn liefde voor AS Roma al eens eerder uitgebreid besproken. Dat was voor een wedstrijd van Feyenoord in 2015. Hij kon het goed verklaren. In zijn puberteit had hij een paar jaar in Rome gewoond en toen was de vonk overgeslagen. Hij was zelfs erelid van AS Roma.

🇳🇱🐺🇪🇺



We talked to European Commission vice-president Frans Timmermans about his love for the Giallorossi - and a derby of sorts for him this week...



— AS Roma English (@ASRomaEN) 5 april 2021

Tot ophef leidde het niet. Feyenoord-supporters richtten vernielingen aan in Rome, aan de Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen onder meer, maar dat had niks met Frans Timmermans te maken, dat was gewoon vandalisme.

Deze keer hadden de woorden van Timmermans wel effect. Ajax-supporters konden nauwelijks geloven dat Timmermans niet voor Ajax is, maar voor een andere club. En dan ging het ook nog eens om een buitenlandse club. ‘Wat voor lul ben je dán’, twitterde filmregisseur Martin Koolhoven (geboren in Den Haag, opgegroeid in het Westland en Noord-Brabant) in een reactie.

Wat voor lul ben je dán? — Martin Koolhoven (@MartinKoolhoven) 5 april 2021

Niet iedereen vond dit een geslaagde tweet. Er werd gewezen op de band van Timmermans met Rome. Anderen probeerden duidelijk te maken dat nu eenmaal niet iedereen supporter van Ajax is, maar de verontwaardiging won het.

Koolhoven kreeg bijval van acteur Gijs Scholten van Aschat (Doorn), die wist ook niet wat hij meemaakte. Hij verwoordde het zo: ‘Laat die dikke kabouter zich met Europa bezighouden en niet met Ajax.’ In andere reacties werd Timmermans een druiper genoemd, een op zichzelf kickende engerd, fan van FC Oportuna, asbak, schertsfiguur, minderwaardig untermensch en een droplul die ons in het klimaatpak naait.

Er waren ook wat mensen die begonnen over Greta Thunberg, het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en het Nederlandse vaccinatiebeleid. Verder werd Timmermans verweten dat hij vet Brussels eten op kosten van de burgers wegspoelt met een ferme chardonnay. En dat allemaal omdat hij hoopte dat zijn club zou winnen, van Ajax.

De prestaties van Ajax bepalen voor een groot deel hoe onuitstaanbaar de supporters zijn. Zelfvertrouwen leidt al snel tot overmoed en hooghartigheid, het is nooit anders geweest. De middenstip van de Johan Cruijff Arena is het middelpunt van de wereld. Wie niet voor Ajax is, is een lul of een dikke kabouter. Of erger.

Dit gaat nog wel even duren. Ajax is de eredivisie financieel ontgroeid, schreef Trouw donderdag. Uit een sport-economisch onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Han) bleek dat het eigen vermogen van Ajax is toegenomen tot 229 miljoen euro. Met een omzet van 162 miljoen neemt Ajax bijna eenderde van de totale omzet van de eredivisie voor zijn rekening. De marktwaarde van de spelers was vorig jaar 336 miljoen euro, op een totaal voor de eredivisie van iets meer dan 1 miljard.

De traditionele belagers PSV en Feyenoord en de rest zijn op grote achterstand gezet. De eredivisie loopt gevaar, concludeerde de Hal, gebrek aan spanning is funest. Dat is niet iets om Ajax te verwijten, integendeel, maar bedreigend is het wel – ook omdat de supporters straks nóg meer praatjes krijgen.

Donderdag werd Ajax met 2-1 verslagen door AS Roma. De jonge keeper Kjell Scherpen, een invaller, maakte een cruciale, meelijwekkende fout en de zege van de Italianen was zwaar onverdiend, maar de dikke kabouter gunde ik het wel.