Wie Neymar in de ploeg heeft, kan altijd winnen

Daar was ie: die ene, beslissende flits van Neymar. Hakbal, sprinten, op tijd voor de goal, scoren. Hij mag dan een aansteller zijn, hij kan fantastisch voetballen. Brazilië, met Neymar in de hoofdrol, schakelde Mexico uit met 2-0.

De Braziliaanse ster Neymar viert het scoren van zijn eerste doelpunt in de achtste finale tegen Mexico op de schouders van teamgenoot Paulinho. Foto AFP

Neymar is ster, poseur, acteur, jongleur, dribbelaar en schutter, en dat allemaal verenigd in dat frêle lichaam. Neymar is de man die het verschil kan maken, de voetballer met de extra klasse die meestal nodig is om een team te verheffen tot een team dat een toernooi als het WK kan winnen. Met Brazilië staat hij alvast in de kwartfinales, door een zege op Mexico (2-0).

Pelé, Garrincha, Romario en Ronaldo zijn vier legendarische namen die onlosmakelijk verbonden zijn met de vijf wereldtitels van Brazilië. Neymar wil zo graag het zesde kampioenschap voor de wereldkampioen in wereldkampioenschappen. Zes is twee meer dan Duitsland en Italië. Neymar, 26 jaar nog maar, liep een zware rugblessure op in de kwartfinale van vier jaar geleden tegen Colombia. Hij was in het WK-jaar 2018 net op tijd fit van een voetblessure bij Paris Saint-Germain en speelt zich in vorm op het hoogste podium, het WK. Dit is zijn kans.

Neymar besliste het moeilijke duel met Mexico, dat weer zijn doel niet haalde: verder geraken dan de tweede ronde. In 89 interlands scoorde Neymar nu al 57 keer, waarmee hij beroemdheden als Ronaldinho, Jairzinho, Rivaldo en Romario allang voorbij is. Alleen Ronaldo en Pelé staan nog boven hem, waarmee zijn klasse en waarde voor Brazilië is aangetoond.

Gekkenwerk

Ja, dat Neymar 222 miljoen kostte is gekkenwerk, maar kijk eens wat hij opbrengt. Kijk eens hoeveel mensen in zijn shirt rondlopen, als ‘would be’-Neymars, hoeveel supporters hun hoop op de titel op hem hebben gevestigd. Maandag, in de bijna gelijkwaardige achtste finale van het WK tegen Mexico, was daar die ene, beslissende flits. Fantastisch. Onnavolgbaar.

Het was even nadat Mexico een behoorlijke kans had gemist via Gallardo, die twee medespelers oversloeg en zelf voor het schot ging, een euvel dat Mexico aardig in de weg zat. En maar zelf schieten, die Mexicanen, met hun uitstekende ploeg verder.

De tegenaanval dus: Neymar trekt van links naar binnen, hakt de bal op de rand van het strafschopgebied, ergens in het centrum, evenwijdig aan de lijn naar links, naar Willian, die op zijn beurt een razendsnelle solo naar de linkerflank inzet en daarop voorzet met links, hard en laag. De naar links vallende doelman Ochoa kan net niet bij de bal, de glijdende Gabriel Jesus ook niet, maar de inglijdende Neymar wel. Hij is na zijn truc razendsnel naar de doelmond gerend om het werk van Willian af te ronden. Op de sterke schouders van Paulinho laat hij zich door de oververhitte arena van Samara dragen.

Belangrijke goals

Brazilië dus naar de tweede kwartfinale van vrijdag, want kort voor tijd is de 2-0 ook Neymars halve werk, als hij van de linkerkant alleen op Ochoa afdribbelt en de doelman met een punter verrast. Ochoa kan nog half redden, waarna Roberto Firmino scoort. Firmino was net ingevallen voor Coutinho, die een paar eerdere belangrijke doelpunten voor Brazilië maakte.

Neymar ligt op de grond tijdens de achtste finale tussen Brazilië en Mexico. Foto AFP

Neymar was maandag ook weer de poseur, krioelend van de zogenoemde pijn. Layun ging even op zijn enkel staan, totaal onnodig overigens en de rode kaart waard. Maar toch: dat aanstellerige doet afbreuk aan de artiest Neymar, een speler voor wie de toeschouwer naar het stadion trekt. Op internet circuleren duizenden zogenoemde gifjes met valpartijen van Neymar. Het is kolderiek om ze te aanschouwen.

Mexicaan en PSV'er Lozano omhelst Layun. Neymar viert de winst van Brazilië op de achtergrond. Foto AP

Mexico is uiteindelijk toch weer teleurgesteld. ‘Niets kan ons stoppen’, was het thema van de ploeg, maar dat was dan gerekend buiten Brazilië. Mexico, altijd bij de laatste zestien, al zeven toernooien op rij. In een levendige wedstrijd konden de Mexicanen zich redelijk meten met Brazilië, onder meer door een paar aardige acties van PSV’er Lozano, maar de afronding leek nergens op.

Teamdiscipline

Zelfzuchtigheid vierde hoogtij of de laatste pass deugde niet. Brazilië viel tot de rust ook tegen. Brazilië is een geloof, als het om voetbal gaat, met volgers uit de hele wereld. Romantici verheerlijken het voetbal van vroeger, het voetbal van Pelé en co, maar tegenwoordig is Brazilië ook een ploeg waar het woord teamdiscipline met hoofdletters is geschreven.

Eén, twee of maximaal drie spelers mogen de paradijsvogel uithangen. Zij mogen, nee, moeten het verschil maken. Bij Brazilië zijn dat vooral Neymar en spits Gabriel Jesus, met hulp van Coutinho en Willian. Willian speelde zijn beste wedstrijd dit toernooi. Dat was een goed teken voor Brazilië, want al met al houdt het nog niet over met het spel. Maar wie Neymar in de ploeg heeft, kan altijd winnen.