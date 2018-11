Wie kent Frenkie de Jong in Amerika?

Met Ajacieden op videowalls op Times Square vestigt Ajax de aandacht op de komst van zijn kantoor in New York. Beeld Ajax Images

Het is even wennen voor de wandelaars op Times Square in New York: grote billboards met daarop de voetballers van Ajax. Dinsdag opende Ajax een kantoor in New York om de commerciële activiteiten verder uit breiden. ‘Voetbal wordt steeds populairder in Amerika’, zegt Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax. ‘We zijn ook daar een grote naam, maar moeten ervoor zorgen dat ook te blijven.’

Wat heeft Ajax te zoeken in New York, waar Europese topclubs als Barcelona en Manchester United al een vestiging hebben?

Ajax-directeur Geelen: ‘We willen onze naamsbekendheid vergroten en deals sluiten met commerciële partijen, die allemaal in New York zitten. Vanuit die stad gaan we meerdere activiteiten organiseren, er is nu al veel vraag naar door Ajax georganiseerde voetbalkampen en clinics. Wij willen dit organiseren voor kinderen in Amerika. Maar dan moet je wel ter plekke zijn.’

Sportmarketeer Marcel Beerthuizen: ‘Ajax kan alleen nog groeien in het buitenland. De tv-gelden liggen vast, de club heeft al grote sponsorcontracten in Nederland. Het verdienmodel is beperkt. Waar liggen je kansen in de toekomst? In Azië heeft Ajax al grote sponsorcontracten gesloten en voetbalscholen opgericht in China. Amerika ontsluiten is een logische, volgende stap.’

Bob van Oosterhout, directeur van sportmarketingbureau Triple Double: ‘Ik vind het een briljante move. Stiekem Ajax is de rest van Nederland in commercieel opzicht al ontstegen. Ajax kijkt over de grenzen en durft groot te denken. Amerika is een ongekende groeimarkt. De Major Soccer League groeit als kool en wordt steeds sterker.

‘Je kunt Ajax het Klein Duimpje van Europa noemen als je het vergelijkt met Real Madrid, Barcelona of Manchester United. Maar Ajax is al decennia lang en wereldwijd bekend om het opleiden van talent. Het vermarkten van je expertise en reputatie als opleider in een land, waar ze zitten te springen om trainers die soccer kunnen ontwikkelen, kan veel opleveren.’

Welke Amerikaan gaat straks het shirt dragen van Frenkie de Jong of Hakim Ziyech? In Amerika kennen ze toch alleen Messi of Ronaldo?

Beerthuizen: ‘De naamsbekendheid van Ajax is nu nog klein in de Verenigde Staten. Maar wie kende Joop van den Ende in New York voor hij musicals op Broadway ging produceren? Jaap van Zweden is een geliefde dirigent in New York. Waarom kan Ajax dan niet Amerika veroveren?

‘Voetbal is booming in Amerika. Bij de International Champions Cup spelen Europese topteams tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder meer in Amerika tegen elkaar. Ajax is al eens uitgenodigd, het is een van de manieren om je merk te bouwen en groot te maken.’

Ajax Cape Town werd niet het gedroomde succes, de investeringen van Ajax in Azië leverden niet direct rendement op. Waarom zou het wel lukken in Amerika?

Van Oosterhout: ‘Ajax Cape Town was vooral een sportief initiatief, de commerciële activiteiten in China durf ik ook een succes te noemen. Het heeft Ajax vele partnerships opgeleverd, de club is zichtbaar in Azië. Nederlandse bedrijven zijn extra geïnteresseerd in Ajax, omdat het merk Ajax ook over de grens meetelt.

‘Ik zie ook grote kansen voor Ajax in het vrouwenvoetbal. Ik heb anderhalf jaar gebasketbald in Amerika, voetbal werd altijd gezien als een vrouwensport. Ik denk dat zeker 20 miljoen meisjes voetballen in de Verenigde Staten, het biedt ook commercieel ongekende mogelijkheden.’

Wordt Ajax-Feyenoord binnenkort ook in ‘New Amsterdam’ gespeeld?

Beerthuizen: ‘Nee, dat zie ik niet zo snel gebeuren. In Nederland kijken nog steeds meer mensen op televisie naar Excelsior-Ajax dan naar een wedstrijd in de Premier League. De Klassieker trekt vooralsnog alleen volle stadions in Amsterdam en Rotterdam. Maar het zal niet lang meer duren voor ook nationale competities de wereld over reizen.’

Van Oosterhout: ‘Ajax-Feyenoord in Nieuw Amsterdam? Mooi gezegd, bij elk bezoek aan New York sta ik weer verbaasd van de vele Nederlanders in die stad. En daar zitten ook captains of industry tussen. We moeten de aantrekkingskracht van de eredivisie niet overschatten, maar het blijft een commerciële rekensom. Het was mijn bureau ooit bijna gelukt om de Turkse topper Galatasaray-Fenerbahce in de Johan Cruijff Arena te laten spelen. Dan is Ajax-Feyenoord in New York ook niet langer uitgesloten.’