Wie kan Tom Dumoulin nog van het WK-goud tijdrijden afhouden?

Chris Froome, starttijd 17:00:30 uur

Foto van Chris Froome gezien, in The Times, in zijn nakie op de fiets? Zó ziet het lichaam van een Tour de France- en Vuelta-winnaar eruit: graatmager en toch gespierd. Froome in optima forma. De Brit geldt als de belangrijkste concurrent voor Dumoulin, vanwege zijn klimkwaliteiten die vooral van pas zullen komen op de slotklim naar de top van Mount Fløyen.



Wat ook in het voordeel spreekt van Froome: na zijn zeges in de Tour en Vuelta heeft hij niets meer te verliezen, hij kan frank en vrij de strijd aangaan, ook al omdat hij afziet van de wegwedstrijd komende zondag.



De Brit is een meester in het indelen van zijn tijdritten. Hij vertrekt vrijwel nooit te hard, weet zijn krachten precies te verdelen over het aantal kilometers dat het parcours lang is.



En het parcours in Bergen moet hem liggen: het is een tijdritparcours voor de klimmers. Niet voor de hardrijders met dijen als rotsblokken - die verliezen te veel tijd op de slotklim naar Mount Fløyen: 3,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1 procent.



Het is ook de eerste directe krachtmeting tussen de Giro-winnaar en de winnaar van de Tour én Vuelta. De ploegentijdrit werd afgelopen zondag in het voordeel van Dumoulin en zijn Sunweb-ploeg beslecht. Is er dan zelfs bij Chris Froome het beste af?