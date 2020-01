Wie kan PSV nog op koers houden?

Denzel Dumfries (r) is in Breda donderdag de aanvoerder van een praatclub. Beeld ANP Sport

Een mentaal broze en verdeelde spelersgroep die ondanks de trainerswissel steeds verder wegglijdt. Een club in nood. De morrende achterban van PSV zal zondag tijdens het duel met FC Twente de pijlen richten op de directie.

Verbijstering overheerste donderdagavond, nadat zelfs de nummer 5 uit de eerste divisie het zwalkende PSV over de knie had gelegd. Faber wekte de indruk dat hij het liefste meteen terug was gekeerd als hoofd opleiding. ‘Ik laat mijn academie in de steek. Er zitten 270 kinderen op mij te wachten, ik ben hier alleen om de spelers te helpen. Willen ze wel worden geholpen? Het is graag of niet, anders gaan ze maar weg. Dit optreden was schandalig, PSV onwaardig.’

Opnieuw vonniste Faber zijn spelers die volgens hem de bereidheid missen om alles voor de club te geven. ‘Ik ben al sinds 1983 bij PSV, ik wil onze cultuur overbrengen. Ik miste de trots om het shirt van deze mooie club te dragen. Bij een 1-0 achterstand wordt meer gevraagd dan elkaar de bal toespelen. Wat haal je uit jezelf om iets extra’s te brengen? Waar was de onvoorwaardelijke steun? We lieten het lopen.’

Gegokt en verloren

Faber heeft gegokt en verloren, want hij wilde na het ontslag voor de als een ‘controlfreak’ opererende Mark van Bommel de selectie meer vrijheid geven. ‘Het woord is aan de spelers zelf, voetballen kunnen ze wel. Het moet van binnenuit komen. Hoeveel eergevoel heb je, word je in je trots gekrenkt? Het is een optelsom, het valt moeilijk te besturen vanaf de zijkant.’

Faber stuit nu op dezelfde beperkingen als zijn weggestuurde voorganger die zijn krediet in verschillende geledingen van de club had verspeeld. PSV mist persoonlijkheden, niemand staat op als de tegenstander de messen slijpt. PSV manifesteert zich in uitwedstrijden als een provinciaals ploegje, angstig en steriel.

Verschuilen bij tegenwind

PSV beschikt over leuke spelers die kunnen schitteren met een aangenaam briesje in de rug. Bij forse tegenwind wil iedereen zich verschuilen. Faber: ‘Voorwaarden stellen aan samenwerking leidt tot excuses in plaats van oplossingen.’

De beoogde leider van PSV werd al door Van Bommel tot aanvoerder benoemd, maar Ibrahim Afellay heeft tot nu toe nauwelijks gespeeld. De 33-jarige middenvelder is nog altijd niet fit genoeg voor 90 minuten op het hoogste niveau. Maar een leider verliest zijn geloofwaardigheid wanneer hij zijn gezag niet op het veld toont.

Met dat probleem worstelde Pablo Rosario opzichtig en zelfs zonder aanvoerdersband is de controleur van PSV een schim van zichzelf. Nu voelt Denzel Dumfries de last van het aanvoerderschap, want de rechtsback kan zich evenmin onderscheiden. Ook hij is geen natuurlijke leider als Van Bommel in zijn gloriejaren.

Weerbaarheid overschat

Faber heeft niet alleen de mentale weerbaarheid van zijn ploeg overschat, maar ook de zelfredzaamheid. Dick Advocaat bood zowel FC Utrecht als Feyenoord in zijn rol van interim-coach een nieuw raamwerk. Bij PSV ontbreken vaste patronen en een herkenbare speelwijze, al beweert Faber dat zijn spelers voldoende worden geïnstrueerd.

Mental coach Marco Hoogerland werd tijdens de trainingsstage in Qatar als expert in groepsdynamica aan de staf toegevoegd om harmonie te creëren. Bij de Talentenacademie in Den Bosch is hij de compagnon van Joost Leenders, de begeleider van Memphis Depay. Hoogerland is tevens de vertrouwensman van voormalig hockeyinternational Maartje Paumen, die zichzelf onder zijn regie opnieuw wist uit te vinden. Ze zou een voorbeeld kunnen zijn voor de spelers van PSV.

Oud-coach Guus Hiddink keerde terug als souffleur en klankbord, voormalig spits René Eijkelkamp moet als assistent de lach terugbrengen bij PSV. Wat helpt het als de selectie niet in balans is en kwaliteit ontbeert? Dure aankopen als Bruma en Baumgartl hebben de ploeg niets gebracht, de defensie schutterde ook tegen NAC met bloopers van Baumgartl (rood) en Schwaab bij de tweede treffer.

Dubbele pijn

Een fatsoenlijke linksback heeft zich nog niet aangediend. Nou, vooruit, op één been dan, zegt Jetro Willems, terwijl hij op krukken naar de parkeerplaats strompelt. De voormalige PSV-verdediger is bij Newcastle United voor de rest van het seizoen uitgeschakeld met een gescheurde kruisband. Zijn bezoek aan de Herdgang heeft een symbolisch karakter, hij voelt een dubbele pijn.

Vrijdagavond heeft Faber topoverleg gevoerd met de directie en adviseur Hiddink. Gaat alsnog het mes in de spelersgroep? Komen er versterkingen? Technisch manager John de Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands moeten eerst het oproer bij de achterban pareren. Zij liggen onder vuur, in de wetenschap dat PSV moeilijk nog een trainer kan offeren om een zwalkend schip op koers te houden. Of Faber moet als tijdelijke stuurman alsnog willen vluchten.