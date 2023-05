Wie kan klimmen én tijdrijden wint de Giro: Remco Evenepoel dus

De Sloveen Primoz Roglic (links) van Jumbo-Visma en de Belg Remco Evenepoel (Quick-Step) duelleerden dit seizoen ook al in de Ronde van Catalonië. De eindzege was half maart voor Roglic. Beeld AFP

Remco Evenepoel, het Belgische wonderkind, of Primoz Roglic de ervaren Sloveen: één van de twee gaat zondag 28 mei in Rome de 106de editie van de Giro d’Italia winnen. Zo luidt althans de unanieme voorspelling van de wielerwereld. Anderzijds: niets onvoorspelbaarder dan een grote ronde. In drie weken fietsen kan immers zoveel gebeuren.

De stelligheid van de aankondiging van het duel hangt samen met het groeiende belang van data in de wielersport. Gooi alle prestaties van favorieten in een computer en er rolt een winnaar van de Giro uit, dat idee.

De Nederlandse site ProCyclingStats (PCS), dat wielerstatistieken uit heden en verleden verzamelt, berekende dat de winnaar van de drie grote ronden – Tour, Giro en Vuelta – de laatste tien jaar in tijdritten 1 minuut en 14 seconden pakte op de concurrentie. In bergetappes was dat ruim het dubbele: 2 minuut 50.

Dit gegeven plus de karakteristieken van dit Giro-parcours – 51.400 hoogtemeters, 73 tijdritkilometers – plus de specifieke tijdrit- en klimprestaties van de renners doet één kanshebber er bovenuit steken: Remco Evenepoel.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Roglic, aldus de computer, volgt op flinke afstand. Hij kan 80 procent van wat Evenepoel naar verwachting vermag deze Giro. Ver achter de Sloveen zou de taaie Portugese UAE-kopman Joao Almeida het eindpodium in Rome compleet maken. Tao Geoghegan Hart, de Giro-winnaar van 2020, eindigt volgens de PCS-voorspelling op plek vijf, achter de Rus Aleksandr Vlasov.

De Brit van Ineos Grenadiers wordt evenwel alom getipt als de gevaarlijkste uitdager van Evenepoel en Roglic, omdat zijn ploeg zo goed is. Ineos is met specialist Filippo Ganna zaterdag favoriet om de eerste roze leiderstrui te pakken in de 20 kilometer lange openingstijdrit langs de Adriatische kust.

Wat een sterke ploeg is, laat zich niet zomaar in data vangen, net zo min als ervaring, intuïtie, tactisch inzicht en het vermogen teleurstellingen te verwerken. De 33-jarige Roglic heeft daar vaker mee te maken gehad dan de tien jaar jongere wereldkampioen Evenepoel. De Sloveen, die drie keer de Vuelta won, rijdt zijn twaalfde grote ronde, zijn concurrent begint pas voor de derde keer aan de mentale en fysieke aanslag, zeker voor een kopman.

‘Beter word je op deze leeftijd niet meer’, zei Roglic over zichzelf, ‘maar de ervaring maakt alles wel makkelijker.’ Daarbij weet zijn ploeg, Jumbo-Visma, al vele jaren hoe is om drie weken voor het algemeen klassement te rijden.

Oude vos Lefevere

Soudal-Quick-Step gaat pas voor de tweede keer voor de eindzege in een grote ronde. De eerste keer, in de Vuelta vorig jaar, was het wel meteen raak met Evenepoel en volgens ploegbaas Patrick Lefevere is zijn Giro-equipe nóg beter met gezamenlijk bijna vijftig deelnames aan grote wielerronden. ‘Op papier heb ik de sterkste ploeg’, bezweert Evenepoel.

Gezien alle data en variabelen is zijn plan om Roglic aan te pakken van een verfrissende eenvoud: ‘Tijd winnen in de tijdritten, bijblijven in de bergen.’ De Belg vindt zichzelf met zijn natuurlijke aerodynamische houding een betere tijdrijder dan regerend olympisch kampioen Roglic. Volgens de kenners is de Belg per kilometer tijdrit minstens een seconde sneller.

Dat is ruimschoots een minuut die Evenepoel wil consolideren in de bergen. ‘Ik heb veel getraind op het klimmen en ben daarin nu gelijkwaardig aan Roglic.’ De alom gevreesde zware derde week van deze Giro wordt beslissend, voorspelt hij. ‘Daarom zal ik de eerste twee weken zoveel mogelijk energie sparen.’

Als de datavoorspelling juist is dat de winnaar twee keer zoveel tijd wint in de bergen dan in tijdritten, dan zal het Sloveens-Belgische duel beslist gaan worden op het terrein dat Roglic beter ligt dan Evenepoel: de lange beklimmingen. Deze Giro bevat dertien van zulke uitdagingen. Zes ritten hebben de finish bergop.

Klimtijdrit

Het klim- en tijdritduel komt samen in de voorlaatste, beslissende etappe op 27 mei. Dat is een loodzware klimtijdrit op onbekend terrein: niemand mocht de klim naar het heiligdom op de onmenselijk steile Monte Lussari verkennen. De verwachting: hier gaan in 7 kilometer grotere tijdsverschillen ontstaan dan in de 3300 ervoor.

Het slot van deze Giro kan voor Roglic een déjà vu worden. In 2020 verloor hij in een vergelijkbare, afsluitende klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles volkomen onverwacht de Tour de France aan dat andere wonderkind: Tadej Pogacar.