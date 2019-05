Wie is Lucas Moura, de beul van Ajax die een hattrick maakte in de Arena?

Lucas Moura van Tottenham na het scoren van zijn tweede doelpunt tegen Ajax in de halve finale van de Champions League. Beeld AP

Lucas Moura bidt voor alles, maar niet voor zwarte bonen, het hoofdbestanddeel van de Braziliaanse maaltijd. De aanvaller van Tottenham Hotspur, woensdagavond hoofdexecuteur van Ajax met drie treffers in de halve finale van de Champions League, was altijd al een buitenbeentje in Brazilië. Geweldig op school en op het voetbalveld, maar niet al te handig, een beetje een dromer. Eens kwam hij thuis onder de steken toen hij per ongeluk tegen een bijenkorf had aangetrapt. De straf: even niet meer voetballen. Moura zou het nooit meer doen.

Hij is meer straatvoetballer dan klinische killer, een soort eeuwige belofte van alweer 26 jaar, al beleeft hij een heel behoorlijk seizoen. In de Johan Cruijff Arena tikte Moura tweemaal door de benen van Frenkie de Jong en eenmaal door die van Matthijs de Ligt. Maar hij haalde dus ook genadeloos de trekker over waar ploeggenoten in kansrijke positie faalden.

Spurs gaat naar de finale, Moura kan niet meer stuk. Ploegmaat Christian Eriksen vindt dat er een standbeeld moet komen voor de speler die ook in de poulefase al belangrijk was voor de Londenaren met treffers bij PSV en Barcelona.

In zijn thuisland is de aanvaller herontdekt. ‘Moura históricooooo’, gilde de commentator van dienst na zijn laatste en beslissende treffer in de blessuretijd van de blessuretijd, de 2-3. Toen Moura het gisteravond te horen kreeg in de catacomben schoten de tranen in zijn ogen. Hij prevelde bedankjes aan het adres van zijn familie, vrienden en God, degenen, misschien wel de enigen, die hem nooit verlaten hadden.

Lucas Moura was als tiener al een grote ster in de Braziliaanse competitie voor topclub Sao Paulo. Hij verdiende in 2013 een recordtransfer naar Paris Saint-Germain (40 miljoen euro), dat hem wegkaapte voor de neus van Manchester United. Hij trok de aandacht met zijn vlammende demarrages en soepele schijnbewegingen. De verwachting was dat hij samen met Neymar, Brazilië in 2014 op het WK in eigen land naar het goud zou leiden.

Tactisch onbenul

Maar zijn progressie stokte in Parijs. Moura werd verweten een tactisch onbenul te zijn, met een dramatisch inzicht. Doorlopend nam superster Zlatan Ibrahimovic hem op de korrel als zijn voorzet weer niet goed was of zelfs helemaal niet kwam.

Moura werd vijfmaal kampioen met het in Frankrijk oppermachtige PSG, maar hield zich afzijdig van de titelviering in 2014, omdat hij diezelfde dag te horen kreeg dat hij niet in de WK-selectie zat. In Parijs kreeg hij steeds minder speelminuten. Spurs verloste hem eind januari 2018 voor 28 miljoen euro.

Ook in Londen had Moura aanvankelijk moeite mee te draaien in de geoliede ploeg van manager Pochettino. Feitelijk had hij geluk dat Spurs daarna geen spelers meer kocht vanwege de hoge kosten voor het nieuwe stadion. De rappe Braziliaan bleef kansen krijgen, mede door blessures van andere aanvallers.

De dagen waarop hij straalt blijven beperkt, maar uitgerekend gisteravond stond hij op als nooit tevoren. ‘Het is de mooiste avond van mijn voetballeven’, sprak Moura snikkend. ‘Het is een emotionele dag. Voetbal is een ongelooflijk spel.’