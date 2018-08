Wie is Fabio Jakobsen, Nederlands sprinttalent in Belgische dienst?

Wie snel is komt snel. Het zijn de woorden van Fabio Jakobsen, de 21-jarige Nederlandse sprinter van Quick-Step. Een verspreking. Wat goed is komt snel, zo luidt het gezegde. Jakobsen is goed én snel. Het bewijs leverde hij deze week in de BinckBank Tour, een zevendaagse World Tourwedstrijd door Nederland en België, voorheen Eneco Tour.

Fabio Jakobsen op het podium. Foto BELGA

In de massasprint bleef hij maandag tijdens de eerste etappe tussen Heerenveen en Bolsward onder andere topsprinters Marcel Kittel, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen voor. Zijn kilometerteller tikte de 70 per uur aan. Het was alweer de vierde zege in zijn debuutjaar als professional. Er zijn profs die dat in hun hele carrière niet halen.

Woensdag wordt het uiteindelijk geen massasprint in Antwerpen. Een kopgroep verrast de sprintersploegen. De winst is wel voor een Nederlander: Taco van der Hoorn van Roompot. Voor Jakobsen komen deze week nog kansen: donderdag en vrijdag worden massasprints verwacht.

Debuutjaar

Jakobsen is relatief onbekend in het peloton. Nog even dan. Nederlandse wielervolgers kennen hem al langer: de afgelopen twee jaar werd hij Nederlands kampioen bij de beloften.

In maart dit jaar won Jakobsen als prof de Scheldeprijs, ook wel het officieuze WK voor sprinters genoemd. Goed, niet alle topsprinters deden daar mee. Marcel Kittel had pech in de laatste kilometers. En onder andere Dylan Groenewegen en Arnaud Démare waren al uit koers gehaald na doorrijden over een spoorwegovergang. Maar toch, een debuutjaar kan slechter beginnen.

Snelle scooter

Van een vergelijking met Groenewegen wil Jakobsen niets weten. Groenewegen is de sprinter waar hij de afgelopen jaren tegen op heeft gekeken. Sterker, hij vindt Groenewegen op dit moment misschien wel de beste sprinter ter wereld. Zo goed is hij nog lang niet.

Hij voelt zich voor nu nog een snelle scooter. Uiteindelijk wil hij een Harley Davidson worden. Dus hou op met die vergelijking met Groenewegen, wil hij maar zeggen. Ja, ook nu hij hem heeft geklopt in een massasprint. Fabio is Fabio. Vernoemd naar Fabio Casartelli, de Italiaanse wielrenner die in 1995 om het leven kwam na een valpartij in de afdaling Col de Portet d'Aspet.

Explosief

Fabio Jakobsen wordt geboren op 31 augustus 1996 in Heukelum, een dorpje aan de Linge in Gelderland. Een jaar na het ongeluk van Casartelli. De voornaam was blijven hangen bij zijn ouders. Een mooie naam, vonden ze.

Hij groeit op in een gezin van schaatsen en fietsen. Sinds dit jaar ligt de sportieve opvoeding in handen van Tom Steels, ploegleider bij het Belgische Quick-Step. Steels was onder de indruk van wat hij afgelopen winter zag tijdens een trainingskamp met de ploeg. Zo explosief had hij ze nog niet vaak meegemaakt op die leeftijd. De Italiaan Elia Viviani, vijfvoudig etappewinnaar in de Giro d’Italia, had af en toe moeite het Nederlandse sprinttalent bij te houden.

Potentie

Steels wist bij aanvang van het seizoen dat het met de wattages en topsnelheid dus wel goed zat. De vraag bleef: wat kan Jakobsen in de zware wedstrijden bij de profs? Hoe verteert het jonge lichaam de koersen van zo’n 200 kilometer, waarbij het geen moment rustig is? Het antwoord kwam snel. Met overwinningen in Nokere Koerse, de Scheldeprijs en de Tour des Fjords in Noorwegen.

De potentie is onmiskenbaar, zien ze bij Quick-Step. De komende jaren wil de ploeg met Jakobsen gaan werken aan zijn conditie en uithoudingsvermogen. Hij moet vooral gaan trainen voor een grotere motor, zoals dat heet in ploegleidersjargon.

Allrounder

Hij heeft de afgelopen maanden al veel geleerd van ploegleider Steels, zelf verdienstelijk sprinter in zijn tijd. Sprinten draait om de balans tussen kracht en snelheid. Massa is power, weet Jakobsen. Maar je moet ook weer niet te veel massa hebben.

Een allrounder, zo noemt Jakobsen zichzelf. Als hij dan toch een van zijn sterkste eigenschappen moet noemen: rust kunnen bewaren in de hectische finale van een rit. Geen paniek in de kop als het dringen en duwen wordt in de laatste kilometers. Hij weet dat hij altijd kan vertrouwen op zijn ploeg.

Belgische ploeg

Jakobsen voelt zich sowieso thuis bij Quick-Step. België is niet voor niets het thuisland van de koers. Bij de bus voorafgaand aan de start woensdag in Aalter wordt zijn naam geroepen door een groepje Vlaamse jongetjes. Of hij een handtekening wil zetten op hun bidons? Jakobsen heeft al fans.



Niki Terpstra is blij dat hij er een Nederlandse teamgenoot bij heeft. De 34-jarige Noord-Hollander rijdt sinds 2011 bij de Belgische ploeg. Hij won onder andere Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen in het blauw van de succesformatie. Toen Terpstra een telefoontje kreeg van Jakobsen, die wilde weten hoe het was bij Quick-Step, luidde zijn advies: niet te lang nadenken, tekenen.

Kleine koersen

Voorlopig rijdt Jakobsen kleine koersen. Met veel plezier, voegt hij toe. Hij hoeft ook nog niet zo nodig naar de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Hij wil kunnen meesprinten om de overwinning. Dat kan in de kleinere wedstrijden, zoals deze week in de BinckBank Tour, waar hij donderdag en vrijdag nog een kans krijgt als het sprinten wordt.

Dan maakt hij toch zelf nog een keer de vergelijking met Groenewegen. Zijn droom: meedoen om het podium in de massasprints in de grote rondes. Net als Groenewegen. Komt die kans volgend jaar al? Misschien wel. Wie snel is komt snel.