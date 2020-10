Wie is de beste F1-coureur: Senna, Schumacher of Hamilton? Kartgoeroe Peter de Bruijn geeft zijn oordeel

Wie is de beste F1-coureur? Nu Lewis Hamilton zondag weer een record kan evenaren, is het aardig om de prestaties van Michael Schumacher, Ayrton Senna en Hamilton te wegen. Peter de Bruijn, grootheid in de kartwereld, zag ze van nabij en geeft zijn oordeel.

Lewis Hamilton staat op de drempel om de succesvolste Formule 1-coureur ooit te worden. Als de 35-jarige Brit zondag wint op de Duitse Nürburgring evenaart hij het recordaantal zeges (91) van Michael Schumacher. Over een paar maanden volgt zo goed als zeker ook de evenaring van de zeven wereldtitels van het Duitse race-icoon.

Maar maakt hem dat ook de beste aller tijden? Wie die vraag wil beantwoorden, begint aan een oneindige discussie, zegt de Nederlandse kartgoeroe Peter de Bruijn. Hij zag van dichtbij de grootste F1-coureurs de eerste stappen zetten in de racerij. Van de legendarische drievoudig kampioen Ayrton Senna tot de veelvraten Schumacher en Hamilton.

De 64-jarige De Bruijn is al decennia een bekende naam in de kartsport. Eerst als coureur, in de jaren ’70 en ’80. In 1980 versloeg hij Ayrton Senna in een rechtstreeks gevecht om de kartwereldtitel. Nog steeds zoeken journalisten uit de wereld hem op om hem te vragen hoe het was om de Braziliaan, die in 1994 verongelukte, te verslaan.

Na zijn raceloopbaan richtte hij zich eerst op het sleutelen aan kartmotoren. Sinds 1997 runt De Bruijn zijn eigen team. In al die jaren zag hij het keer op keer: er is weinig zo onvoorspelbaar als een loopbaan in de racerij. ‘Toen ik racete tegen Senna, waren er misschien wel twintig goede rijders. We deden nauwelijks voor elkaar onder. Maar lang niet iedereen heeft de Formule 1 gehaald.

‘Natuurlijk, Senna was heel erg goed en keihard voor zichzelf. Echt zo iemand waarvan je constant de rondetijden in de gaten hield als je zelf niet aan het rijden was. Dat was andersom alleen ook zo. Ik was toen denk ik bijvoorbeeld wat sterker op het technische vlak en rustiger in de kart. Je kon in die tijd echt niet voorspellen dat hij zo’n mondiale held zou worden’, aldus De Bruijn.

Tegelijk wil dat niet zeggen dat hij in een Formule 1-auto net zoveel successen zou hebben behaald als Senna. ‘Er zijn kartkampioenen die achteraan reden in een auto. Andersom zijn er coureurs die in een kart niets bijzonders waren, zoals Johnny Herbert, en later in de Formule 1 races wonnen. Ikzelf heb een jaar in een auto geracet. Dat ging best goed, maar ik moest stoppen omdat de financiële vooruitzichten niet goed waren. Dat hoort ook bij autosport.’

Michael Schumacher wordt gevolgd door Lewis Hamilton tijdens een trainingssessie op het circuit van Jerez de la Frontera in Spanje in 2010. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Het onderstreept de grillen van het racebestaan. Michael Schumacher viel bijvoorbeeld niet meteen op in de kartwereld, zegt De Bruijn. Vooral omdat de Duitser, die sinds 2013 niet meer in het openbaar is verschenen na een ernstig skiongeluk, niet het beste materiaal had.

‘Hij kartte met een motor die 20 procent minder vermogen had. Ik ging pas op hem letten toen Toine Hezemans (oud-coureur, red.) tegen me zei dat in Duitsland een hele goede rondreed, omdat hij wist wat voor spul hij had. Als de omstandigheden een beetje mee zaten, bijvoorbeeld door uitvallers of in de regen, sloeg Michael toe. Daar verdiende hij aanzien en waardering mee.’

Het maakt het alleen ook lastig te voorspellen welke coureur het wel of niet gaat maken, stelt De Bruijn. In het midden van de thuisbasis van De Bruijns kartteam, in een voormalige autogarage in Vlaardingen, staat recht voor de toonbank pontificaal de rode kart van Kimi Räikkönen met nummer 48 tentoongesteld. Even verderop ligt in een vitrine een gesigneerd Ferrari-petje.

De Fin werd in 2007 de laatste wereldkampioen in een Ferrari. Tien jaar daarvoor woonde Räikkönen bijna een jaar in Vlaardingen onder de hoede van De Bruijn. Hij was allesbehalve het prototype racetalent, zegt De Bruijn. Hij versliep zich geregeld, was ingetogen en kwam uit een gezin waarin niet eens genoeg geld was voor een binnentoilet.

‘Ik heb hem vaak gezegd: als je zo doorgaat kom je er nooit. Maar hij was wel altijd met zijn sport bezig. Als hij niet sliep’, voegt De Bruijn daar lachend aan toe. ‘Ik heb nog wel foto’s waarop hij juichend te zien is, omdat hij een recordaantal karts op een dag had opgebouwd. Het enige dat hem interesseerde was racen en daar was hij ontzettend goed in.

‘In de beginjaren kenden we onze karts nog niet zo goed. Die waren dan opeens na een halve race niet meer goed afgesteld. Je ziet zo’n jongen dan een paar ronden worstelen. Vervolgens passen ze hun rijstijl aan en rijden ze weer net zo hard. Het is een gave die absolute toppers als Senna, Schumacher en Hamilton ook hadden. Als dat soort jongens in de problemen kwamen, losten ze het weer op. Ze raakten nooit in paniek. Daarmee onderscheiden ze zich van de rest.’

Die vlagen van kunde hielp ze weer in de mindere momenten van hun carrière. ‘Het eerste jaar in de autosport ging voor geen meter bij Kimi’, zegt De Bruin. ‘Zijn auto was slecht en zijn manager besloot hem toen snel weer bij mij te stallen. Een jaar later had hij wel een goede auto en de rest is geschiedenis. Als zijn manager niet dat vertrouwen in hem had, was hij aan de kant geschoven en was het klaar. Dat is misschien geluk, maar zo’n coureur dwingt dat ook af.’

Hamilton moest soortgelijke hobbels nemen. De Bruijn weet nog goed dat zijn toenmalige vriendin eind jaren negentig enthousiast naar hem toe kwam op een circuit om hem te melden dat ‘een donkere jongen met geel helmpje’ wel heel erg hard ging.

De Bruijn: ‘Dat viel meteen op in het wereldje. Ook omdat er niet zoveel donkere jongens zijn op circuits. Hamilton heeft alleen ook jaren gehad dat hij geen goede spullen had. Dan zie je zijn teamgenoot compleet door mand vallen. Bij hem komt er toch nog wat uit dankzij zijn rijtechniek en omgaan met de banden. Hij wint dan misschien niet, maar finisht nog wel in de topvijf.’

De Brit kwam zo als 13-jarige al op de radar bij Ron Dennis, de baas van toenmalig topteam McLaren. Hij debuteerde in 2007 in de Formule 1 en in zijn tweede seizoen werd hij wereldkampioen. In 2013 maakte hij precies op het juiste moment de overstap naar Mercedes, het team dat nu al zes jaar de F1 domineert. In al zijn Formule 1-seizoenen wist Hamilton minimaal een race te winnen.

Michael Schumacher schudt de hand van Lewis Hamilton na de kwalificatie voor de GP van China in 2012. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

‘Maar als hij die link met McLaren en Ron Dennis niet had, was hij misschien niet zo ver gekomen. Daardoor had hij namelijk het geld en vertrouwen’, zegt De Bruijn.

Eenmaal in de Formule 1 was Hamilton meteen een sensatie. Net als overigens Senna, Schumacher en ook de coureurs waarvan wordt verwacht dat ze Hamilton zullen aflossen aan de top van de apenrots: Max Verstappen en Charles Leclerc. Het toont volgens De Bruijn dat de besten in de koningsklasse meteen laten zien wat ze waard zijn.

Met hoeveel zeges of wereldtitels ze uiteindelijk worden beloond, hangt in de Formule 1 – waar de auto doorslaggevender is dan de rijder - alleen net zoveel af van geluk en de juiste teamkeuzes als van stuurkunst. Wie de beste is, is volgens De Bruijn daarom vooral een kwestie van smaak. ‘Voor mij is er daarom niemand groter dan Niki Lauda. Misschien niet statistisch de beste. Maar wel een uitzonderlijk begaafd coureur die vooral nooit opgaf.’