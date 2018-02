Wie gaat betalen voor het onderhoud van de erfenis van Pyeongchang?

In een zee van flats en bedrijfstorens ligt in het zuiden van Seoul één groene oase: het Olympisch Park. In 1988 nog het centrum van de Zomerspelen, dertig jaar later is het een enorm recreatiegebied geworden dat naast enkele sportstadions bestaat uit meertjes, heuvels en wandelroutes waar je drie uur voor nodig hebt om ze allemaal te belopen. Overdag struikel je er over de buggy's en de schoolklassen.



Het olympisch stadion, een nationaal monument, vormt het decor voor voetbalwedstrijden en optredens in de Zuid-Koreaanse hoofdstad: de band Coldplay gaf er vorig jaar twee concerten.