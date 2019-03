Frenkie de Jong in actie tegen Duitsland in november 2018. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wie is gevallen, wordt opgeraapt. Het ­Nederlands elftal is eensgezind en liefdevol, met spelfases van pure klasse. Het kan zondag best mislopen tegen Duitsland, in het tweede duel voor de EK-kwalificatie, maar aan instelling en saamhorigheid zal het niet liggen.

De vraag aan Memphis Depay, zoon van een Ghanese immigrant en een Nederlandse moeder, moest gesteld op de dag na de zwaai naar rechts in de verkiezingen, met een winnende partij die immigratie wil beperken. Depay had twee doelpunten gemaakt tegen Wit-Rusland (4-0) en de andere twee voorbereid, van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, mannen met Surinaamse wortels.

De vraag: mag je eenheid in een gevarieerd voetbalteam doortrekken naar een land? Depay is nog niet gedoucht en staat op slippers, terwijl hij lepelt uit een beker yoghurt. Hij denkt even na: ‘Dat mag je ­zeker doortrekken naar een land. We moeten elkaar allemaal meer liefde geven. Dat is één, dat is een fact. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

‘Ik wil niet te veel de politieke kant opgaan, omdat ik daar niet zoveel over weet. Wat ik wel weet is dat wij een voorbeeld zijn. Daarvan zijn we ons bewust en we gaan daarmee goed om. In ons team is iedereen van binnen een goed mens. Dat voel je. We stimuleren elkaar. Daaraan kan Nederland een voorbeeld nemen.’ Bondscoach Ronald Koeman bevestigt die woorden in iets andere zinnen, hoewel hij politiek aan politici wil laten.

Depay snapt het immense verschil tussen een voetbalteam, een relatief klein gezelschap van sportmensen met hetzelfde doel, en een complexe samenleving. De sportploeg kan alleen een ­metafoor zijn.

Maar dan nog: ‘Wij stralen met dit team positiviteit uit. Dat kan ook in het normale leven, bij normale mensen. We moeten respect tonen voor elkaar. Ik weet ook niet wat er in de wereld aan de hand is. Er is altijd wel wat. Als ik een voorbeeld kan zijn voor de jeugd, ben ik dat graag. En ik weet dat ik een grote ster ben voor de jeugd, zeker voor jongens op straat. Dat merk ik ook als ik met vreemden praat. Mensen kennen mij niet. Ze hebben een beeld van mij. Als ik dan een praatje met ze maak, krijgen ze opeens een andere gedachte. We hebben allemaal vooroordelen. We moeten elkaar respecteren, er meer voor elkaar zijn in de samenleving.’

Leroy Sane beweegt te snel voor Matthijs de Ligt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo is hij gelukkig in zijn team, het vermoedelijk beste Oranje waarin hij speelde. Toch? ‘Ik denk het wel. De sfeer bij het WK (2014) was natuurlijk ook heel speciaal, als hecht team met discipline. Maar deze generatie ligt wat dichter bij elkaar, ook qua leeftijd en interesses. Je ziet soms mindere teams van grotere teams winnen omdat ze alles geven, omdat ze door het vuur gaan voor elkaar. Dat doen wij ook. Kenny (Tete, red.) viel geblesseerd uit, dan voelen we allemaal met hem mee.

‘Wat er ook gebeurt: ik weet dat ik word opgeraapt als ik val. We zijn er voor elkaar. Dat is belangrijk. Ik ben echt trots op ons. Trots op iedereen. Waar we staan, ook in het leven. Sommige jongens komen echt van ver, met allemaal verschillende opvoedingen. Er is niets geforceerd aan deze ploeg. Ook ons gedrag niet.’

Spits Memphis speelde donderdag mogelijk zijn beste interland, zeker qua ­cijfers. ‘Ik geniet. Ik krijg veel ballen. Frenkie (De Jong) zoekt me de hele tijd, Gini ­(Wijnaldum) ook. Ik was op zoek naar een hattrick. Helaas lukte dat niet. Die bewaar ik nog wel. Maar het is genieten van het hele team. Gewoon, hoe we met elkaar bezig zijn. Dat uit zich in een wedstrijd, maar dat begint maandag als we ons ­melden. Het gevoel als we binnenkomen. We hadden elkaar lang niet gezien. Dan zijn we echt blij. Iedereen had dingen in te halen met elkaar. Dat geeft een heerlijk gevoel.’

Al blijft hij net als Koeman kritisch, over verslapte concentratie met name. Koeman wees op slordigheden die tegen een betere tegenstander fataal kunnen zijn. Koeman: ‘Dit team kan zo goed spelen, maar heeft ook discipline nodig.’

De bondscoach voelde zich gedwongen middenveldmotor Marten de Roon te wisselen, omdat die een slordigheid van Depay had gecorrigeerd ten koste van een gele kaart. Koeman wil De Roon niet ­missen tegen de Duitsers en vreesde voor het risico van rood. ‘Ongeacht de kracht van de tegenstander blijven doen wat je goed kunt, hoort ook bij een topelftal. Je wilt ze op het hart drukken als team te blijven spelen.’

Depay was het eens met de trainer: ‘Ze hadden kunnen scoren. We moeten scherp blijven, ook als we de bal niet hebben. We hebben veel vertrouwen, al gaat het tegen Duitsland een heel andere wedstrijd zijn. We creëren kansen, we houden de nul, we zijn scherp, we zijn bezig met elkaar.’