‘Wie durft zich nog te melden met een klacht na de vele fouten in de zaak-Wevers?’

Steven Jellinghaus Beeld De Voort Advocaten

Advocaat Steven Jellinghaus las met verbazing het vonnis over turncoach Vincent Wevers. Wevers werd maandag door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. In het onderzoek werd de één na de andere fout gemaakt. De drempel om je te melden bij het ISR wordt nu alleen maar hoger, zegt Jellinghaus, die sportrecht doceert aan de Universiteit van Tilburg.

Wat ging er allemaal mis in het onderzoek?

‘Het zijn ontzettend knullige dingen geweest. Administratief liet het te wensen over. Er waren bijvoorbeeld verklaringen niet ondertekend en het was niet duidelijk wie de interviewers waren en welke mensen er nog meer bij aanwezig waren. De verslagen mochten achteraf meerdere keren aangepast worden. Er was een getuige die vooraf het dossier in mocht zien. Dat is verkeerd, omdat je getuigen altijd objectief moet kunnen horen. De fundamentele beginselen van onderzoek zijn niet gehanteerd. Het verbaast me enorm, dit was een grote zaak die ook veel in het nieuws is geweest. Ik mag hopen dat de mensen bij het ISR zich nu achter de oren krabben.’

Waarom zijn ze zo slordig te werk gegaan?

‘Het ISR is een organisatie waar voornamelijk vrijwilligers werken. Vaak zijn het wel mensen met een juridische achtergrond. Soms zijn het officieren van justitie die dit ernaast doen. Vroeger gingen de zaken bij wijze van spreken over een elleboogstoot op het veld, maar het is steeds complexer geworden. Het gaat nu over doping, matchfixing, grensoverschrijdend gedrag. Wanneer worden grenzen overschreden? Dat is lastig om te bepalen. Nu de beerput in de sport open is gegaan, is er veel werk. En er komt nog een hoop aan. Misschien is er te weinig tijd om deze zaken op een professionele manier aan te pakken. Er hadden betere onderzoeksprotocollen moeten zijn. Dat er hulp van buitenaf nodig is, lijkt mij duidelijk.’

Is het ISR, waar 72 sportinstanties bij aangesloten zijn, wel de juiste instantie voor dit soort zaken?

‘In principe wel, maar dan moeten ze wel beter onderzoek doen. Veel fouten die zijn gemaakt hadden makkelijk voorkomen kunnen worden. Het ondertekenen van de verslagen, bijvoorbeeld. Vroeger hadden alle bonden hun eigen sanctiesysteem. Bij een rijke bond als de KNVB werken vijf of zes juristen dagelijks aan tuchtzaken. Een kleine bond als in het volleybal heeft daar geen geld voor. Daarom hebben ze zich verenigd in het ISR, zodat er één sportinstantie is en één rechter die de ervaring heeft en alle zaken doet.’

Kan het strafrecht een oplossing bieden?

Dit soort zaken zouden ook naast elkaar kunnen lopen, maar dan wordt het nog moeilijker dan het al is. Bij de strafrechter ligt de norm om te bewijzen nog hoger. Het OM en de politie doen dan onderzoek. In het turndossier gaat het vaak om meningen. Turnsters hebben zich onveilig gevoeld, er werd tegen ze geschreeuwd. Zou dat strafrechtelijk door kunnen gaan voor een vorm van mishandeling? Dan moet je ook precies weten op welke datum wat precies gebeurde. Als dat twintig jaar geleden was, wordt dat al heel lastig. Er moeten getuigen zijn geweest. Stel dat een trainer je van de balk liet vallen, dan moet je ook kunnen bewijzen dat hij dat met opzet deed.’

Na het turnschandaal werden ook misstanden gemeld in triatlon, hockey, roeien en acrogym. Weinig bondsbestuurders zijn bereid om openheid van zaken te geven. Hoe zou de sport hiermee om moeten gaan?

‘Er moet nu schoon schip gemaakt worden. Bestuurders moeten erkennen dat het fout is gegaan. Je hoeft daarbij niet meteen man en paard te noemen, de kans dat mensen reputatieschade oplopen is groot. Het blijft ingewikkeld. Volledige openheid kun je dus eigenlijk niet geven, mensen kunnen beschadigd worden. Vincent Wevers is ook afgebrand in de pers. Hij is nu vrijgesproken, maar wel vooral vanwege procedurele redenen. Dat het onderzoek aan alle kanten rammelde, is voor de melders een extra veeg uit de pan, en niet zo’n beetje ook. Je vraagt je af wie zich nu nog durft te melden met een klacht.’