Wie doet Chris Froome wat in deze Vuelta vol aankomsten bergop?

Nederlanders

De klassementsrenners hielden dus vooral elkaar in de gaten in de 175 kilometer lange bergetappe van Benicassim naar Ermita Santa Lucia. Een grote groep aanvallers kon daarom strijden om de overwinning. Daarbij onder anderen twee Nederlanders: Michel Kreder (Aqua Blue Sport) en de 27-jarige Jetse Bol, de cultrenner in dienst van het Colombiaanse Team Manzana Postobó, dat met een wildcard aanwezig is in de Vuelta. Bol reed zelfs een paar keer virtueel in het rood.



'Vroeger keek ik met knikkende knieën en zweet in m'n bilnaad uit naar dit soort etappes! En nu? Nu zie ik het als een mooie uitdaging!', zei hij over de eerste bergetappe. Bol is zich aan het heruitvinden als prof. Hij viel zeven kilo af en ging met behulp van crowdfunding op hoogtestage in aanloop naar de Vuelta.