Wie Arne Slot in Rome aan het werk zag, begrijpt de enorme toeloop op slotmoetblijven.nl

Wie op Google ‘Arne Slot’ intikt, krijgt als suggestie de vragen ‘Wat maakt Arne Slot zo goed?’, ‘Waar voetbalde Arne Slot?’ en ‘Wat is het veiligste fietsslot?’ cadeau. Wonderlijk toch hoe dat werkt. Het is wel een goede vraag, de eerste.

De vraag wat een trainer zo goed maakt, is niet makkelijk te beantwoorden. Marco van Basten, zelf geen uitblinker in dit vak, stelt bij Ziggo Sport twee keer per maand de vraag wat een goede trainer is. Hij weet het niet.

Over Slot bestaat overeenstemming. Hij is een goede trainer. Niveau Erik ten Hag, maar handiger, pr-technisch gezien, en welbespraakter. Een succescoach, werd hij donderdag in de Volkskrant genoemd, ondanks de uitschakeling tegen AS Roma.

Feyenoord wordt binnenkort landskampioen, dankzij Slot, de Slotfather volgens Radio Rijnmond. VI zette hem in dezelfde divisie als een grote voorganger, Ernst Happel.

Feyenoord-supporters vrezen dat Slot de club aan het eind van het seizoen zal verlaten, want succestrainers trekken ook elders in Europa aandacht. De petitie slotmoetblijven.nl is inmiddels door bijna 300 duizend mensen ondertekend, mede dankzij Lee Towers.

Bij Veronica Inside deed Towers vorige week een oproep om de petitie te ondertekenen. Slot is mijn held, zei Towers, ‘wat een baas’, maar hij weet ook: ‘Als-ie gaat, dan gaat-ie.’ Towers zei ook nog dat er niets sterker is dan dat ene woord, Feyenoord, en daar klonk You’ll Never Walk Alone maar weer eens.

Slot zelf gaf zich deze week bloot in het programma Mirror Talk op ESPN, in een bij vlagen mal interview met Kenneth Perez. Tijd voor een blik achter het gladgeschoren gezicht, was de aankondiging. Het begon zo.

Perez: ‘Hee Arne, net geschoren zie ik?’

Slot: ‘Net geschoren, ja.’

Op de vraag van Perez of hij zich voor de spiegel schoor of onder de douche, antwoordde Slot de douche. Ook de vraag of de Feyenoord-trainer een goede baard kan laten staan, was opvallend. Slot, kaal, zei dat hij graag goed geschoren is, ‘mijn hoofd ook’. Gillette sponsort het programma. Dat verklaarde veel. Slot vond het allemaal wel best.

Toch drong Perez tot de kern door van het vakmanschap van de trainer van Feyenoord en maakten een paar opmerkingen duidelijk wat Slot zo goed maakt. Hij spiegelt (sorry) zich aan Guardiola vanwege diens vermogen om ploegen voetbal te laten spelen waar hij graag naar kijkt en spelers naar een hoger niveau te brengen.

Zelf staat hij elke dag op met de gedachte om het elftal vooruit te helpen, maar ook het individu. ‘Ik geloof erin dat het elftal het individu beter maakt en dat door goed samenspel een individu er beter uit kan zien dan hij misschien daadwerkelijk is.’

Het is een schets van de nieuwe landskampioen. Veel spelers ogen beter dan ze zijn, de ploeg is een eenheid, het spel is aantrekkelijk. En Slot is de dirigent, de koelbloedige, maar warme grondlegger die van Feyenoord iets heeft gemaakt wat weinigen voorzagen.

Aardige kerel verder, ook niet onbelangrijk. Treffend was dat Slot vertelde dat er niks mooiers is dan spelers helpen met hun ontwikkeling, óók als mens – een vleugje Van Gaal, maar hem heb ik nooit horen zeggen wat Slot deed, namelijk dat hij hoopt dat de spelers hem een fijn en oprecht mens vinden.

In Rome excelleerde hij donderdag ook na de wedstrijd. In de catacomben ging de trainer van AS Roma, José Mourinho, als een idioot tegen hem tekeer. Hij nam het Slot kwalijk dat hij had gezegd dat hij zich laat inspireren door Manchester City en Napoli en AS Roma niet had genoemd.

Slot reageerde uiterst kalm, geamuseerd bijna, en was totaal niet onder de indruk van de uitbarsting van de Portugese ophitser. Ook dat overtuigde. Het is goed te begrijpen, die enorme toeloop op slotmoetblijven.nl.