Wet van Murphy slaat toe bij Sunweb: helft van team is al uitgevallen in de Giro

Een deel van Team Sunweb tijdens de vierde etappe. Beeld BSR Agency

En dan zit het weer ook nog eens niet mee. Op de rustdag in de Giro d’Italia, kijkt ploegleider Michiel Elijzen van Team Sunweb in het hotel zuidelijk van Bergamo uit op een bedrijventerrein, pal aan de snelweg met daarachter het vliegveld Orio al Serio. De regen valt gestaag. ‘Heel troosteloos, niet om aan te gluren, eigenlijk.’

In voorziene omstandigheden zouden deze dag de media zich massaal hebben verdrongen om van kopman Tom Dumoulin te vernemen hoe hij zich de komende zware bergetappes zal weren. Nu, vermoedt Elijzen, komen er straks misschien nog enkele Belgische journalisten voor hun landgenoot Jan Bakelants, dan nog de nummer 38 in het algemeen klassement.

Die fietst nog, samen met de Australiërs Chris Hamilton en Jai Hindley en de Amerikaan Chad Haga. Sunweb is gehalveerd tot een kwartet. Daarmee is het nu de kleinste ploeg in de Giro, samen met Lotto-Soudal. Elijzen: ‘Maar dat is nog eigen keus. Die hebben hun sprinter Caleb Ewan zelf naar huis gestuurd. Die heeft niks te zoeken in de bergen. Bovendien hebben ze al twee etappes op hun naam staan.’

Voor Sunweb viel er niks te kiezen. Uitgerekend de ploeg die zich wapent met protocollen, schema’s, voorschriften en kansberekening om toeval en noodlot uit te bannen, is het zwaarst getroffen. Volgens Elijzen, die dit jaar voor het eerst deel uitmaakt van de staf, is het simpelweg ‘brute pech’ geweest. De slinger van een omkijkende voorganger op weg naar Frascati betekende in de vierde rit de uitschakeling van Dumoulin. Na veertig kilometer in de zesde etappe smakte de Australiër Robert Power met een tiental renners tegen het wegdek. De Belg Louis Vervaeke gaf op in de eerste zware bergrit - ziek, leeg. Sam Oomen verliet afgelopen zaterdag de Giro na een tuimeling waarbij hij zijn heup brak. Daardoor mist hij ook de Tour de France.

Zuur voor alle geledingen

Elijzen: ‘Dit was de wet van Murphy. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Het is zuur voor alle geledingen. Niet alleen voor iedereen die in Italië zit, ook voor de medewerkers van het kantoor, voor de commerciële afdeling. De hele voorbereiding was hier op afgestemd. Vanaf het begin van de winter was de Giro het hoofddoel. Veel erger dan dit kan het niet worden.’

Als hij dinsdag bij het vertrek uit Lovere uit de teambus stapt – het regent weer – valt hem vooral de ruimte op, met slechts vier fietsen onder de luifel. In de bus zelf hebben de renners de zitplaatsen voor het uitkiezen. Ploegleider Matt Winston en twee verzorgers zijn naar huis. De twee medewerkers voor contacten met de media zijn ook vertrokken; de belangstelling was al na het uitvallen van Dumoulin ernstig getaand.

De ploegleiders Elijzen en Marc Reef zijn gebleven, samen met drie mecaniciens, drie verzorgers, de buschauffeur, de dokter, de kok, de medewerker die meereist met speciale matrassen voor de renners en de cameraman voor verslaglegging achter de schermen. ‘Als je de mooie momenten filmt, moet je ook de mindere perioden laten zien.’ Hotelkamers zijn geannuleerd. Van de 16 een- en tweepersoonskamers resteren er nog 10. Er is één voordeel, stelt Elijzen vast. ‘Er hoeven minder renners gemasseerd te worden. We zitten ’s avonds zeker een uur eerder aan tafel.’

Keihard gewerkt

De ploeg heeft geen moment overwogen zich helemaal uit de Giro terug te trekken. ‘We blijven voor de renners. Die hebben keihard gewerkt om hier naar toe te komen. Het is een eer een grote ronde uit te rijden.’ Volgens de organisatie van de wedstrijd, RCS Sport, staat er geen sanctie op het vertrek. Als er slechts twee renners overblijven, wordt een team wel geschrapt uit het klassement. Er zijn eerder ploegen weggegaan. In 2011 besloot het toenmalige Leopard Trek niet verder te rijden na het dodelijke ongeluk van ploeggenoot Wouter Weylandt. In 1948 pakte Fausto Coppi samen met zijn Bianchi-team de Giro de koffers uit protest tegen een beperkte tijdstraf voor Fiorenzi Magni, die een berg was opgeduwd. Franse en Belgische teams hielden het ook voor gezien.

Hoe houden ze bij Sunweb moed erin? Elijzen: ‘Gewoon, door er professioneel mee om te gaan. Comfort blijven bieden. Zorgen dat de renners de focus houden, zonder ze veel druk of stress op te leggen.’ Sportieve ambities zijn er nog: ritwinst. Is dat met het overgebleven viertal niet tegen beter weten in? Elijzen: ‘Op papier zijn het geen winnaars, nee. Maar ze zijn fit. En kijk naar wat Dario Cataldo zondag klaarspeelde. Die wint zelden iets, maar die ging in de aanval met nog 220 kilometer te gaan en heeft het gered. Niets is onmogelijk.’

Dinsdag trekt Hindley in een grote kopgroep mee ten strijde. Hij eindigt als 19de en klimt in de rangschikking acht plaatsen naar plek 45. Hamilton is 38ste , Bakelants 41ste , Haga 95ste. Er zijn nog vijf dagen om het zuur van de pech uit de benen te rijden.