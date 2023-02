Westerse landen roepen IOC op om Russische atleten te weren op Spelen van Parijs

Logo van het Russisch Olympisch Comité. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De moeilijkheid zit in de nauwe banden van de staat met de Russische sport. Veel topsporters zijn in dienst van de overheid, een flinke groep is zelfs werkzaam bij het leger. Zelfs als de sporters tegen de oorlog in Oekraïne zijn, is het uiterst riskant voor ze om dat kenbaar te maken. De westerse landen willen dat het IOC duidelijk maakt hoe deze sporters ‘neutraal’ kunnen zijn.

‘Wij zijn zeer bezorgd over de haalbaarheid voor Russische en Belarussische sporters om als ‘neutralen’ deel te nemen aan de Spelen, als zij rechtstreeks worden gefinancierd en gesteund door hun staten. De sterke banden tussen Russische atleten en het Russische leger zijn ook duidelijk zorgwekkend’, aldus de maandag afgegeven verklaring.

Burgemeester Parijs

Tot de ondertekenaars behoren landen als Amerika, Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en het olympisch gastland Frankrijk. De burgemeester van Parijs heeft al kenbaar gemaakt geen Russische deelnemers te willen. Ook landen die al hebben gedreigd met een boycot van de Spelen als Russen worden toegelaten, zoals Polen, Litouwen, Letland en Denemarken, steunen het verzet. In de landenverklaring wordt niet gerept van een boycot.

Sinds het begin van de oorlog, een jaar geleden, worden de meeste Russische en Belarussische topsporters in veel sporten uitgesloten van deelname. Aanvankelijk gebeurde dat met steun van het IOC, maar dat is recentelijk van beleid veranderd. Onder leiding van voorzitter Thomas Bach werkt het IOC aan de terugkeer van Russen in de internationale sportarena. Sommige internationale sportbonden, zoals judo en turnen, steunen dat voornemen. Anderen zijn kritisch.

Aziatische sluiproute

Het IOC werkt aan een Aziatische sluiproute: Russische topsporters zouden zich via kwalificatiewedstrijden in Azië kunnen plaatsen voor Parijs. In dat deel van de wereld is minder verzet tegen de oorlog dan in Europa. Er is enige tijdsdruk aangezien de Spelen over anderhalf jaar worden gehouden.

‘De geschiedenis zal uitwijzen wie meer doet voor vrede: degene die probeert de lijnen open te houden, te communiceren, of degenen die willen isoleren en verdelen’, zei Bach vorige week. Het stimuleren van vrede en solidariteit is volgens hem de kerntaak van de olympische beweging.

Eerder zei hij: ‘Dit is onze rol: de weg naar vrede te ondersteunen en te versterken, teneinde begrip en solidariteit tussen volken en naties te vergroten en te promoten.’

De westerse landen zien dat anders. De snelste manier voor Rusland om terug te keren in de sport is te stoppen met de oorlog die het land is begonnen, aldus de verklaring van maandag.