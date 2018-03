West Ham sust supportersopstand met een 3-0 zege op Southampton

De 0-3 tegen Burnley was de derde nederlaag met drie doelpunten verschil op een rij en de club met de op zeven na hoogste begroting van de Premier League staarde opeens naar The Championship. Sommige geharde fans zien liever degradatie dan het voortduren van het Gold & Sullivan-regime en lieten voor de wedstrijd tegen Southampton een luidruchtig protest horen. Voor de wedstrijd hadden de twee Davids, clublegende Trevor Brooking en manager David Moyes de fans opgeroepen om achter de geplaagde ploeg te gaan staan. Wat zou er gebeuren na weer een achterstand, dat was de vraag, niet in het minst bij de extra ingehuurde en door de belastingbetaler gefinancierde ordehandhavers.



Met het uitvallen na vijf minuten spelen van aanvaller Michail Antonio begon de wedstrijd slecht voor de thuisploeg, maar even later lag de bal in het doel van Southampton. De Saints maakten een zootje van een hoekschop waarna Joao Mario uit een counter de openingstreffer scoorde. De gevreesde 0-1 was uitgebleven en het London Stadium, dat veel lege plekken toonde, juichte van opluchting. Na kwartier verscheen de 2-0 op het scorebord. McCarthy wist een kopbal van Marko Arnautovic knap uit het doel te houden, maar was kansloos bij de rebound van de Oostenrijker die meteen zijn gram haalde bij zijn oude manager Mark Hughes, nu de baas bij Southampton.



De rest van de eerste helft was het aanzien niet waard, temeer omdat Southampton geen schim meer is van de ploeg die het onder Ronald Koeman was. Achterin speelde Wesley Hoedt een degelijke wedstrijd maar vlak voor rust liet hij Arnautovic aan zijn aandacht ontsnappen. Met een 3-0 voorsprong ging West Ham tevreden de rust in, zeker in de wetenschap dat degradatierivaal en stadgenoot Crystal Palace eerder op de dag wat ongelukkig had verloren van Liverpool. In de tweede helft speelde West Ham de wedstrijd knap uit. De Bordeauxrode formatie lijkt veilig te zijn, wat niet kan worden gezegd van Gold & Sullivan, die voor de zekerheid achterin het 'bobovak' hadden plaatsgenomen.