Wesley Sneijder is de regisseur van zijn eigen afscheid als international

Zoals hij bijna vijftien jaar het spel van het Nederlands elftal gestalte gaf, zo is Wesley Sneijder ook de regisseur van zijn eigen afscheid als international. Voetballer. Organisator. Een oefenduel, donderdag tegen Peru in Amsterdam, met de aanvallende middenvelder in zijn laatste voorstelling voor Oranje.

Het is interland 134 voor de 34-jarige speler die de nadagen van zijn loopbaan slijt in Qatar. Dat de wedstrijd eigenlijk niet past in de voorbereiding van het Nederlands elftal op het duel met Frankrijk van zondag in de nieuwe Nations League, het zij zo. Bondscoach Ronald Koeman maandag, bij de start van de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen: ‘Altijd zeggen we dat we in Nederland geen sporters kunnen eren. Nu gebeurt dat en is er ook weer commentaar. We doen het toch nooit goed.’

Hoe klein Sneijder ook is met zijn 1.70 meter, hij is groot deze week. Zie hem prijken op de gevel van het KNVB-hoofdkantoor in Zeist, op de beroemde foto, tikkend met zijn hand op het voorhoofd na het kopdoelpunt tegen Brazilië in de kwartfinale van het WK in 2010.

Sneijder viert een goal tegen Luxemburg in een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018. Foto AFP

Artiesten en spektakel verzekerd donderdag, een basisplaats gegarandeerd. Hij voetbalt een uur, als het lukt. Hij hoeft niet eens met zijn collega’s te trainen. Omdat hij geen onderdeel is van de toekomst na donderdag, stroomt hij pas woensdag in. Koeman was, toen hij net was aangesteld, bij Sneijder in Qatar om te vertellen dat hij zonder hem verder ging, na het missen van het WK. Sneijder, die zes eindtoernooien meedeed, was teleurgesteld, want hij dacht nog steeds van waarde te kunnen zijn. Een afscheid kwam ter sprake. Pas later werd dat een heuse wedstrijd, mede door inspanning van Sneijder zelf en zijn zaakwaarnemer Guido Albers. Sneijder houdt van feesten en partijen, zeker als ze ter meerdere eer en glorie van hemzelf worden gehouden.

Dat feest op kicksen is vrij bijzonder. Immers: Wim van Hanegem nam in 1979 afscheid met een speciaal duel tegen België. Verder? Velen kregen bloemen op het veld. Voor Sneijders generatiegenoot Arjen Robben was de gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen Zweden, toen het doek voor het WK viel, een laatste dans. Robben rende en pingelde, toonde nog eenmaal zijn klasse en liep een ereronde in zijn eentje.

Sneijder haalt uit voor Al Gharafa. Foto AFP

Nieuwe traditie

De KNVB wil met de wedstrijd voor Sneijder overigens aftrappen met een traditie, door eens per jaar afscheid te nemen van spelers die hun interlandloopbaan als beëindigd beschouwen, al zullen ze niet vaak in het veld staan. Sneijder wilde per se voetballen, in het stadion waar hij groot werd, de Arena. Als het drie dagen voor een echt kwalificatieduel was geweest, vertelde Koeman maandag, dan had hij niet kunnen meedoen. Maar het is drie dagen voor de eerste wedstrijd in de nieuwe Nations League, een toernooi dat geld, punten en eventueel de achterdeur naar het EK van 2020 kan openen, mocht het via de normale kwalificatie niet lukken.

Koeman: ‘Podolski kreeg bij de Duitsers ook zijn afscheid in een oefenduel.’ En Sneijder is een persoonlijkheid. Hij was eerst gefixeerd op het record, dat vóór hem in handen was van doelman Van der Sar, met 130 interlands. Hij maakte zelfs lange reizen om te kunnen meedoen in bijvoorbeeld Marokko, in mei vorig jaar. Hij tekende in 2017 pas kort voor het sluiten van de markt bij Nice, een ambitieuze club die hem in staat moest stellen zijn interlandloopbaan te verlengen. In het AD gaf Sneijder dit weekeinde toe dat hij die wedstrijd tegen Frankrijk eind augustus misschien niet had moeten spelen. Hij was niet fit genoeg.

Koeman, Sneijders rol donderdag relativerend: ‘Volgens mij staan er nog tien op het veld.’ Maar toch vooral: ‘Hij verdient het ook.’ Want Sneijder was niet alleen goed, hij was ook gangmaker van Oranje, de creatieveling. Hij was altijd positief, ook als niemand het meer zag zitten. Hij scoorde, hij passte, hij was grappig. En hij start donderdag dus nog één keer in de basis, in een elftal dat voor de rest mogelijk hetzelfde is als tegen Frankrijk, in het systeem dat 5-3-2 of 3-5-2 heet. Na het duel met Peru zal de stilte intreden, qua Sneijder dan.