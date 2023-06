Wesley Koolhof wint met Neal Skupski dubbelspel op Rosmalen: ‘We hebben de lat hoger gelegd’

Wesley Koolhof bukt aan het net om de service van zijn partner Neal Skupski ruim baan te geven. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Op de vraag hoe belangrijk de winst in het dubbelspel op de Libéma Open voor hem is, moet Wesley Koolhof even nadenken. De beste dubbelspeler van de wereld is blij met de eerste titel van het jaar, maar heeft samen met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski hogere doelen: hij wil dit seizoen een grandslamtitel winnen in het dubbelspel.

Het is de enige hoofdprijs die nog ontbreekt in de goedgevulde prijzenkast van de 34-jarige Nederlandse dubbelspecialist. Hij won in 2020 de prestigieuze ATP-finals en kende vorig jaar een succesvol eerste seizoen met Skupski. Als nieuw koppel veroverden ze zeven titels, maar verloren de finale van de US Open. Het leverde Koolhof de eerste plaats op de wereldranglijst op.

De zoon van oud-voetballer en international Jurrie Koolhof voegde zich bij een illuster gezelschap. Hij was na Tom Okker, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh de vierde Nederlander die zich de beste dubbelspeler ter wereld mocht noemen. Maar die status stelt hem dit seizoen ook voor nieuwe uitdagingen.

‘We hebben de lat hoger gelegd’, zegt Koolhof een uur nadat hij samen met Skupski de titel in het dubbelspel in Rosmalen heeft geprolongeerd. ‘Vorig jaar wilden we zoveel mogelijk wedstrijden spelen om elkaar beter te leren kennen en wonnen we onverwacht al zeven toernooien, waaronder drie masters. Nu willen we pieken op de grandslamtoernooien.’

Geen onbeschreven blad meer

Dat gaat niet vanzelf. Na een goed seizoen merkt Koolhof dat tegenstanders anders naar hem en zijn dubbelpartner zijn gaan kijken. Het grote voordeel van Koolhof en Skupski was dat niemand echt wist hoe het nieuwe duo speelde. Als een onbeschreven blad sloegen ze zich naar de overwinning op de toonaangevende mastertoernooien in Canada, Parijs en Madrid.

Nu ze meer dan een jaar op het hoogste niveau meedraaien, weten tegenstanders hun spel beter te lezen. Ze verloren de finale op de toernooien in Barcelona en Indian Wells. ‘Op internet is heel veel beeldmateriaal van ons te vinden. Tegenstanders kunnen ons nu veel beter analyseren en pluizen ons spel uit. Dat doen wij zelf ook bij onze tegenstanders. Door veel beelden te bekijken, ga je patronen herkennen.’

Het zorgde ervoor dat Koolhof en Skupski de koppen bij elkaar moesten steken aan het begin van het jaar. De tactiek waarmee ze in hun eerste seizoen zoveel successen hadden geboekt, was niet meer afdoende. Er werd meer variatie gevraagd om tegenstanders te blijven verrassen. ‘Je kunt alleen hetzelfde blijven doen als je echt met kop en schouders boven de rest uitsteekt, maar dat geldt voor geen enkel duo in het mannendubbelspel.’

Zonder dat Koolhof wil verklappen wat die aanpassingen precies zijn, zegt hij dat het om kleine tactische wijzigingen gaat. Het heeft te maken met posities die ze aan het net en in het achterveld innemen, ten opzichte van elkaar. Probeert de netspeler de bal van een tegenstander wel of niet te onderscheppen en wat doet de ander dan? Slaat de serveerder de bal door het midden of naar buiten en welke kant kiest de netspeler dan? ‘Het is niet zo dat we daar een maand voor nodig hebben om dat erin te slijpen. Die kleine aanpassingen maken we tijdens een aantal trainingen in aanloop naar een toernooi.’

Tijd nodig

Toch merkte Koolhof dat ze de eerste maanden tijd nodig hadden. Zelf spreekt hij tot nu toe over een seizoen zonder echte grote uitschieters naar boven en beneden, maar op de grandslamtoernooien vielen de resultaten tegen. Zowel op de Australian Open als Roland Garros werden Koolhof en Skupski in de kwartfinales uitgeschakeld.

Koolhof raakte zijn eerste plek op de wereldranglijst na Roland Garros kwijt aan de Amerikaan Austin Krajicek, maar veroverde die met zijn overwinning in Rosmalen terug. Hij deelt de eerste plek vanaf maandag met zijn dubbelpartner Skupski. Op het gras van de Libéma Open waren ze in de finale te sterk voor Ecuadoriaan Gonzalo Escobar en de Kazach Aleksandr Nedovyesov: 7-6, 6-2.

‘We raken steeds meer gewend aan de variatie die we in ons spel hebben aangebracht of de kleine wijzigingen die we hebben doorgevoerd’, aldus Koolhof, die vorig jaar in het gemengd dubbelspel op Roland Garros wel al een grandslamtitel won. ‘In het begin moest ik soms nog even nadenken over bepaalde dingen, die gaan nu al veel meer automatisch.’

Over twee weken beginnen ze als een van de kanshebbers aan Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. ‘Daarom is het belangrijk dat we in Rosmalen een paar goede wedstrijden op gras hebben kunnen spelen. Het is niet zo dat we enorm tegen onze eerste titel van het jaar aanhikten, maar dit geeft wel een boost.’

Maar ook Koolhof weet dat het echte piekmoment in Londen ligt, of later in het jaar, op de US Open. ‘Ik bereid me op dezelfde manier voor en ga een grandslamtoernooi niet anders in dan voorheen. Maar als ik er ben, voel ik wel: nu moet het gebeuren.’