Werpveteraan Cordemans (43) op weg naar honkbalrecord: bijna 2.000 strike outs

Bij elke slagman die Rob Cordemans met drie slag terugstuurt naar de dug-out wordt er afgeteld. De 43-jarige werper heeft nog zeven strike-outs (uit door drie slag) te gaan, dan heeft hij het Nederlands record verbroken. Het is een mijlpaal die de kroon zet op een majestueuze loopbaan en voor opwinding in het Nederlandse honkbal zorgt. Behalve bij Cordemans zelf.

Volgens de telling van honkbalstatisticus Marco Stoovelaar staat Cordemans na 25 reguliere hoofdklasseseizoenen op 1.941 strike-outs. Zeven minder dan de 1.948 waarop werper Bart Volkerijk stond toen hij in 1996 stopte. Met nog ruim tweeënhalve maand te spelen in het reguliere seizoen, is het enkel de vraag wanneer Cordemans het record verbreekt.

Afgelopen weekeinde had het gekund als de twee wedstrijden van zijn club Amsterdam tegen Hoofddorp niet waren afgelast wegens regen. Cordemans baalde. Hij had graag op de heuvel gestaan. Niet vanwege het record, maar om in het ritme te blijven met oog op het toernooi om de Europese clubtitel volgende week.

Beste werper hoofdklasse

Prijzen of records hebben hem nooit geïnteresseerd, zegt de man die vorig jaar voor de tiende keer werd uitgeroepen tot beste werper van de hoofdklasse. Hij gooit omdat hij het leuk vindt: ‘Anderen zijn meer met dat record bezig dan ik. Vorig jaar begonnen ze er al over.’

Het enige dat hem prikkelt is de strike-out zelf. Cordemans: ‘Het verveelt nooit een geweldige pitch te gooien en dat de slagman geen idee heeft waar die bal is. Ik hoor weleens dat jongens moeite hebben zich op te laden voor een hoofdklassewedstrijd. Dat begrijp ik dus niet. Strike-outs gooien blijft leuk. Of het nou tegen een slagman uit de Major League of hoofdklasse is.’

Een speciale strike-out heeft hij niet paraat. Of het moet er een zijn uit de gewonnen WK-finale in 2011 tegen Cuba: ‘Die zie ik nog weleens voorbijkomen op Facebook’.

Het zijn de mensen om hem heen die hem eraan herinneren hoe bijzonder zijn mijlpalen zijn. Zoals zijn coach bij Amsterdam Charles Urbanus. Hij vertelt enthousiast over hoe een piepjonge Cordemans in 1994 onder hem debuteerde bij het Rotterdamse Neptunus op een trainingskamp in Italië.

Gevaarlijke slagman

‘Ik kende hem nog niet echt. Tot het Adonis Kemp, toen een van de gevaarlijkste slagmannen van de competitie, niet lukte zijn fastballs (snelle ballen, red.) te raken. Ik ben aan Kemp gaan vragen wat dat mannetje voor speciaals deed. Rob weet als geen ander zijn ballen te verhullen. Hij lijkt daardoor harder te gooien dan hij feitelijk doet. Daarnaast is zijn armbeweging en het moment wanneer hij de bal loslaat al ruim twintig jaar zó stabiel. Zo houdt hij controle over zijn ballen.’

Urbanus noemt het naderende strike-outrecord ‘heel bijzonder’. Hij denkt niet dat het daarna ooit nog verbroken zal worden. Urbanus: ‘Die van Volkerijk was al buitengewoon. Voor dit soort prestaties moet je minimaal twintig jaar gooien zonder zware blessures op te lopen. Dat is extreem lastig. Fysiek, mentaal en sociaal.’

‘Een topper als Rob’

Bart Volkerijk heeft er vrede mee dat hij zijn record kwijtraakt aan ‘een topper als Rob’. ‘De zoveelste’, zegt Volkerijk lachend, die tegenwoordig directeur is van de honkbalbond. Cordemans pakte ook al prestigieuze records als meeste overwinningen en interlands als werper van hem af. Het strike-outrecord is zo’n beetje het laatste record dat Cordemans van hem kan overnemen.

Voor het record van meeste gegooide innings moet hij volgens honkbalstatisticus Marco Stoovelaar ‘nog zo’n vijf jaar doorgaan’. Zelfs voor Cordemans lijkt dat onrealistisch. Hij miste in 2016 voor het eerst een bijna volledig seizoen door een blessure. De eerste maand van dit seizoen kon hij geen wedstrijden starten wegens een liesblessure. Dankzij ‘een heel goede fysio’ voelt hij zich weer topfit.

‘Zolang mijn arm goed voelt en ik gezond blijf, vind ik het nog steeds leuk’, zegt Cordemans als het gaat om zijn toekomst. Hij zal nog wel wat strike-outs gooien, voorspelt hij, waarna hij toch uit zichzelf over het strike-outrecord begint. Lachend: ‘Als dit dan toch voor altijd blijft staan, is het nog wel leuk om naar de 2.000 te gaan. Een mooi rond getal.’