Werkeloosheid blijkt ook een probleem binnen de voetbalwereld

Terell Ondaan. Foto ProShots

Op de televisie van ­Terell Ondaan komend weekeinde geen schreeuwende supporters, groene velden en rollende voetballen. ‘Dat kan ik niet aan, man.’ De voetbalprof is 25 jaar, kan overal in de aanval uit de voeten, kwam vorig seizoen 33 wedstrijden in actie voor PEC Zwolle, maar is nog steeds clubloos.

Op 31 augustus liet hij zijn tot 2020 lopende contract bij PEC ontbinden, hopend op een club met meer perspectief. Inmiddels staat de eredivisie voor het vijfde speelweekeinde. Hij vult zijn tijd met looptrainingen en het wachten op een belletje van zijn zaakwaarnemer. Die belt niet vaak. Ondaan heeft eisen. ‘Ik wil niet naar een club die lange ballen speelt. En ik ga ook niet voor een koelkastcontractje spelen.’

Op de website transfermarkt.nl zijn onder het kopje ‘Spelers zonder club’ 66 Nederlandse voetballers gerangschikt die sinds dit jaar zonder contract zitten. Naast Ondaan zijn dat bekende namen als Romeo Castelen, Dwight Tiendalli, Mounir El Hamdaoui, Bilal Ould-Chikh, Miquel Nelom, Ard van Peppen en Ruud Boymans. Voormalig toptalent Adam Maher is er net van af, hij tekende deze week voor een jaar bij AZ.

Streng toezicht

‘Clubs denken langer na over het aantrekken van spelers’, meent Danny Hesp van spelersvakbond VVCS. De KNVB houdt streng toezicht op de financiën. Buiten het puissant rijke Ajax hielden de meeste clubs de hand op de knip. Hesp: ‘Dat AZ, dat deze zomer toch miljoenen aan transfergeld zag binnenrollen, zo lang wacht met Maher vastleggen, is tekenend.’

Drie gerenommeerde clubs zijn gedegradeerd en hebben zodoende minder te besteden. Sparta heeft drastisch verjongd, Twente is op de buitenlandse toer gegaan en de selectie van Roda JC is een stuk smaller. Promovendi Emmen, De Graafschap en Fortuna hebben nauwelijks geïnvesteerd. Hesp: ‘Zo’n club houdt rekening met degradatie en dan moet er weer een flinke jas uit.’

Vitesse en NAC putten bovendien al een aantal jaar uit het ruime spelersreservoir van respectievelijk Chelsea en Manchester City. PEC begroet geregeld huurlingen uit Italië. De proefballon van de Fifa om die huurlingenstroom in te dammen is net opgelaten.

Ard van Peppen. Foto ProShots

AC Milan

Hoewel de transfermarkt ook in Nederland al twee weken op slot zit, is de situatie van de ‘clublozen’ niet geheel uitzichtloos. Door hun transfervrije status mogen ze elk moment ergens tekenen.

‘Het is hopen dat er snel ergens een gat valt’, zegt Ard van Peppen. Hij was een jaar geleden nog aanvoerder van eredivisionist Roda JC. Afgelopen seizoen verloor hij zijn basisplaats, aan het eind ervan vernam hij dat zijn aflopende contract niet werd verlengd. ‘Ik dacht nog van waarde te zijn met mijn ervaring. Kennelijk dacht de club daar anders over’, aldus de 33-jarige linksback.

Half juli was Van Peppen nog in verre onderhandeling met het Luxemburgse Dudelange. Hij kon er tekenen voor ‘een gemiddeld eredivisiesalaris’. Uiteindelijk blies hij de overstap toch af. ‘Het is 2,5 uur rijden vanuit mijn woonplaats Maastricht waar ik helemaal gesetteld ben met mijn gezin. Ik hoopte op een club dichterbij.’ Die kwam niet. Dudelange bereikte wel de groepsfase van de Europa League. ‘Ze spelen straks tegen AC Milan in San Siro. Ik kan mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Anderzijds sta ik nog achter mijn beslissing om te wachten.’

Spijt is er ook niet bij Bilal Ould-Chikh. Hij liet zijn contract bij FC Utrecht, dat nog een jaar doorliep, afgelopen zomer ontbinden na een seizoen waarin hij slechts drie keer inviel bij de hoofdmacht. ‘Op de training zat ik bij de besten. Het zat eraan te komen. Maar toen ging trainer Ten Hag ineens naar Ajax. Daarna slonken mijn kansen.’

Marokkaans

Ould-Chikh is pas 21 jaar. Volgens zijn oude ploegmaat Zakaria Labyad passeert hij het makkelijkst van de hele eredivisie. Maar de buitenspeler speelde zijn meeste wedstrijden in het seizoen 2014/2015 bij FC Twente. Daarna koos hij voor een lucratief contract bij Benfica. ‘Daar moet je rijp voor zijn. Die les heb ik geleerd. Maar ik heb er ook ervaring opgedaan. En goed verdiend. Daarom vraag ik nu echt geen enorm salaris.’

Sluimerende interesse zet niet door. ‘Ik weet dat ik beter ben dan andere buitenspelers, maar heb een stempel, denk ik. Misschien denken ze dat ik de sfeer verziek. Maar ik máák juist sfeer.’ Er zijn opties bij buitenlandse clubs. ‘Maar ik wil het liefst in Nederland aan de slag.’

Ould-Chikh vermoedt dat zijn Marokkaanse roots hem parten spelen. ‘Je staat 3-0, 4-0 achter. Kijk naar Ziyech, die is al jaren de beste, maar de erkenning kreeg hij maar niet. Labyad ging ook jong naar Portugal en moest daarna superlang wachten op zijn kans. Hij zit nu bij Ajax. Omdat daar dus een trainer (Ten Hag, red.) zit die puur kijkt naar voetbalkwaliteiten. Daar hoop ik ook op.’

Hij houdt zich fit met een personal trainer. Verder brengt hij veel tijd door met zijn vrouw en dochter. ‘Maar ik verveel me vaak. Ik mis het toewerken naar een wedstrijd met een team.’

Daar heeft Ondaan ook last van. ‘Ik mis de bal, de kleedkamer, een vol stadion. Dat doet pijn. Ik weet dat mijn achterstand oploopt, maar probeer daar niet aan te denken. Anders word ik gek.’

Bilal Ould-Chikh. Foto ProShots

Mountainbike

Van Peppen voelt juist de berusting toenemen. ‘Ik krijg vooral belletjes van tussenpersonen. Ik reken inmiddels nergens meer op.’ Hij traint mee bij de Belgische amateurclub VV Lanaken, heeft een personal trainer en springt geregeld op de mountainbike om fit te blijven. Tijdens afdalingen door Limburgs groen weegt hij zijn opties. ‘Voetbal kost me nu geld.’

Met oud-ploeggenoot Frank Demouge heeft Van Peppen plannen een voetbalschool te starten in Maastricht. ‘Ik ga er in salaris natuurlijk fors op achteruit, maar het profvoetballeven heeft ook nadelen. Toch... voor mijn gevoel komt het afscheid te vroeg.’

Ould-Chikh en Ondaan willen niet eens nadenken over een alternatief, al worden ze elke dag onrustiger. Ould-Chikh: ‘Straks heb ik twee jaar niet gespeeld, dat is te lang.’ Lief en leed deelden ze met medespelers, clubmedewerkers, trainers. Nu neemt slechts een enkeling de moeite te informeren. Ondaan: ‘Het is een harde wereld.’

Een vroege crisis, het opschuiven van een hen gezinde trainer of een blessure bij een aanvaller kan soelaas bieden. Ould-Chikh over dat laatste: ‘Daar hoop ik helemaal niet op. Ik gun iedereen het beste. Zo’n jongen ben ik. Geef me de kans en ik bewijs het.’