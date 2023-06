Wereldtoppers Sifan Hassan en Mondo Duplantis herkennen elkaars aparte klasse

Sifan Hassan staat in 2020 bij het bord waarop het aantal meters staat dat ze heeft gelopen bij de verbetering van het werelduurrecord. Beeld AFP

De één vliegt met een stok in de handen over een lat die ruim zes meter boven de grond hangt. De ander loopt als een razende eigenlijk alle afstanden tussen 1.500 meter en de marathon.

‘Het zijn volstrekt andere sporten’, zegt de Amerikaans-Zweedse wereldrecordhouder. ‘We zijn alleen in hetzelfde stadion bezig.’ Maar ondanks dat zullen ze wel oog voor elkaar hebben als ze komend weekend bij de FBK Games in Hengelo in actie komen. Als bijzondere sportmensen herkennen ze iets in elkaar.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Want bijzonder zijn ze allebei. Hassan baarde in Tokio opzien door haar gouden medailles op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. Daar voegde ze dit voorjaar nog een verbluffend marathondebuut in Londen bij. Ondanks een korte pitstop om haar bilspier te rekken, won ze. ‘Dat is super indrukwekkend’, zegt Duplantis donderdag tijdens een virtuele persconferentie, die hij vanuit zijn geparkeerde auto geeft.

Andersom is Hassan onder de indruk van de manier waarop de in Amerika geboren zoon van een Amerikaanse vader en Zweedse moeder het polsstokhoogspringen domineert. ‘Ik ben een groot fan’, vertelt ze eerder op de dag. Ze is vers vanuit Utah, waar ze traint, op Schiphol geland en maakt op weg naar Hengelo voor de pers een tussenstop in Amersfoort.

Record na record

Soms lijkt het erop of Duplantis naar believen het wereldrecord scherper stelt. Sinds 2020 verbeterde hij het zesmaal, steeds met een centimeter. Elke keer toucheert hij daarbij een mooie bonus die bij het wereldrecord hoort. De laatste keer dat hij zijn record aanscherpte was in februari van dit jaar toen hij indoor tot 6,22 meter kwam in Clermont-Ferrand. ‘Hij springt elke keer een wereldrecord. Het zou leuk zijn als ik dat ook elke keer zou doen’, lacht Hassan.

De 30-jarige Hassan keert bij de FBK Games terug naar de 400-meterbaan na haar uitstapje op de marathon. Zaterdagavond loopt ze een 10.000 meter, op zondag volgt de 1.500 meter. Die laatste afstand heeft ze al twee jaar niet betwist.

Ze kan niet goed voorspellen wat ze in de benen heeft, ziet het vooral als een oppepper voor haar lijf met het oog op de WK van augustus in Boedapest. Daar wil ze weer om het goud strijden op de 5.000 en 10.000 meter en ze kan wel wat snelheid gebruiken.

‘Rustig, rustig, rustig’

In de aanloop naar de marathon in Londen was Hassan heel zenuwachtig. Zou ze de overstap naar die lange wegwedstrijd wel goed verteren? Ze had geen idee. Nu heeft ze ervaren dat het andersom, van de weg naar de baan, misschien nog wel lastiger is. Voor de marathon moest ze zich vooral inhouden. ‘Rustig, rustig, rustig’, is haar samenvatting. Op de baan moet ze voluit gaan en dat is niet eenvoudig. ‘Mentaal is dat heel zwaar.’

Armand Duplantis poseert naast het scorebord met wereldrecord, dat hij sprong tijdens de WK indoor. Beeld AFP

Fysiek trouwens ook. Niet voor niets laten veel lopers zich na de finish tegen de grond tuimelen. ‘Elke keer als ik Sifan zie finishen, ben ik blij met mijn keuze voor polsstok’, zegt Duplantis met een lach. Hij hoeft zo diep niet te gaan. Na een sprint van zo’n 45 meter gaat het er bij hem om dat hij met chirurgische precisie zijn baan over de lat maakt. Niet per se eenvoudiger dan een 10.000 meter, wel minder belastend voor hart en longen.

Hassan heeft het talent om meerdere onderdelen op de atletiekbaan te betwisten. Ze begon haar loopbaan op de 800 meter, verlegde haar koers naar steeds langere afstanden, die haar stuk voor stuk geweldig af gaan.

Klasse apart

Voor Duplantis zit zo’n verbreding van zijn horizon er niet in. Hij deed als scholier nog aan sprinten, maar ondanks dat ging hij niet in op de uitdaging van Shelly-Ann Fraser-Pryce van vorig jaar om tegen haar te sprinten. En zo lang fierljeppen – polsstokverspringen – niet olympisch is, zijn er geen aan polsstokhoogspringen verwante disciplines in het atletiekstadion. Dat is geen gemis, vindt hij. Hij is verknocht aan zijn metier, noemt het cool en exotisch. ‘Er is niets zoals polsstokhoogspringen. We zijn een klasse apart en I love it.’

En toch haalt Duplantis inspiratie uit de soms wonderbaarlijke resultaten die Hassan boekt omdat hij als zoon van een polsstokhoogspringer en meerkamper heel goed weet wat er voor nodig is om op in de atletiek uit te blinken. ‘Wat Hassan doet, is fysiek bijzonder, maar vooral ook mentaal. Hoe ze zichzelf telkens weer weet te pushen is ongekend.’