Wereldtitel ploegentijdrit voor mannen én vrouwen succesformatie Sunweb

Teamprestatie

Voorgaande keren startten we altijd als favoriet, nu waren we de underdog Ellen van Dijk © ANP

Net als bij de mannen hadden ook de vrouwen van Sunweb gisteren niet gerekend op een gouden plak, hooguit gehoopt. 'Dat maakt het ook zo mooi', zei Ellen van Dijk. Met andere ploegen veroverde ze al drie keer eerder de wereldtitel bij de ploegentijdrit, maar deze met Sunweb was volgens haar de mooiste van allemaal. 'Voorgaande keren startten we altijd als favoriet, nu waren we de underdog.'



Op 5 kilometer voor het einde leek de wedstrijd nog uit te draaien op een nek-aan-nekrace met Boels-Dolmans. Het verschil bedroeg op dat moment slechts één seconde in het voordeel van de titelverdediger. Maar met name op het einde van de race bleek Sunweb goede zaken te hebben gedaan. Van Dijk: 'We hebben ons niet opgeblazen en elkaars sterkte punten benut. Dat heeft het verschil gemaakt. Dit was echt een teamprestatie.'



Omdat de meerderheid van de ploeg, met Ellen van Dijk, Floortje Mackaij, Sabrina Stultiens en Lucinda Brand, uit Nederlandse renners bestaat, klonk na afloop het Wilhelmus. De Canadese Leah Kirchmann en de Amerikaanse Coryn Rivera stonden er wat verweesd bij te luisteren. Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Sam Oomen moesten het later op de avond met het Duitse volkslied doen.