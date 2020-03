Wereldtitel op de baan: Wild en Pieters beheersen het ingewikkelde spel van de koppelkoers

Nederland is goed in de koppelkoers, bleek bij de WK baanwielrennen in Berlijn onder andere uit de titel van Kirsten Wild en Amy Pieters. Dat komt mooi uit, nu de discipline op de agenda staat voor de Spelen van Tokio van volgend jaar.

Het is voor de buitenstaander een lastig te doorgronden discipline, met over de baan krioelende renners, 36 liefst, die een vaste partner om de 30 tot 40 seconden een zwiep geven. Soms rijden ze hoog op de steile, houten wand van het velodroom van Berlijn, dan zitten ze aan de binnenkant van de baan. Het kan wel vijf, zes rijen dik worden. Intussen scoren ze punten in tussensprints. Hoe kan dit goed blijven gaan, als ze tussen de 50 en 60 kilometer per uur in het ovaal aan het tollen zijn?

Hun vak doet er weer toe. De koppelkoers, ook wel de madison genoemd, staat op de olympische agenda, voor het eerst sinds 2008. Vrouwen rijden 30 kilometer, mannen 50. Nederland is ook op dit onderdeel in Tokio kanshebber op eremetaal. Kirsten Wild en Amy Pieters werden vorig jaar wereldkampioen in Pruszków, Polen. Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, nog maar een jaar aan elkaar geklonken, pakten in oktober het zilver op de EK in Apeldoorn.

Wild en Pieters

Nu slingeren ze elkaar tijdens de WK op het velodroom in Berlijn in de rondte. Zaterdag is het de beurt aan Wild en Pieters. Volgens bondscoach Adriaan Helmantel van de duurselectie werkt de combinatie: de kracht van de beresterke Zwolse veelvraat Wild met de handigheid van de Europees kampioen op de weg, met een neus voor de goede plek op de baan. Zondag rijden Van Schip en Havik, de op dit onderdeel nog betrekkelijk onervaren hardrijder uit Schalkwijk en de geslepen strateeg uit Zaandam.

Helmantel vindt het een fascinerende specialiteit. ‘Het is in alle facetten veeleisend: technisch, fysiek, tactisch ook. Als ze het slim spelen, kunnen zelfs matige renners nog het podium halen.’ Van de duo’s is er één in koers, terwijl de ander doorgaans boven in de baan even bijkomt. Die stuurt om de 2,5 à 3 ronden naar beneden om zijn partner op te zoeken, die hem weer op gang brengt. De een duwt, de ander zet zich af; de timing luistert nauw. Het kan chaotisch ogen, maar, beklemtoont Helmantel, de renners zelf weten wat zich op de baan afspeelt.

Het wemelt van de slimmigheden en trucs onderweg. Geleidelijk aanzetten als het moment nadert dat de ander met 60 op je afkomt, zorg dat je zelf op de 40 zit. Op het rechte stuk hoogte pakken en dan in de bocht naar beneden sturen. De arm strak houden als je elkaar aflost. Tussen uitrijdende tegenstanders kruipen of na de aflossing meteen even naar links sturen, even schuilen achter je maat. Het scheelt snippertjes energie.

Kirsten Wild en Amy Pieters vieren hun overwinning op de koppelkoers. Beeld AFP

Wereldtitel

Wild en Pieters bewijzen zaterdag met hun titelprolongatie dat ze het onder de knie hebben. Ze domineren zaterdag de volle dertig kilometer en eindigen met een riante voorsprong op het Franse duo Clara Copponi en Marie Le Net, 36 tegen 24 punten. ‘Het is fantastisch dat we dit samen hebben gedaan’, vertelt Wild na afloop. Voor haar is de tweede gouden medaille in Berlijn, het uitzicht op een derde gaat een dag later verloren door een val in de puntenkoers.

Dat hun machtsvertoon zo groot was, hadden ze lang niet eens in de gaten. Pieters: ‘Het enige waar we ons op richtten was goed positioneren en van voren blijven. Pas toen Kirsten bij de laatste sprint zei ‘oké, we hebben hem’, wist ik het ook.’ Ze hadden tijdens de rit steun aan coach Tim Veldt, die langs de baan instructies gaf. Pieters: ‘Die hakt ook knopen door. Gáán. Of juist niet.’ Wild: ‘Tim heeft veel meer overzicht van wat er in de rest van het veld gebeurt. Hij ziet beter dan wij of anderen kapot zitten of dat een aanval potentie heeft.’

Supersterk

Ze rijden samen sinds de EK van 2017. Vooral Wild sprokkelt de punten bijeen. Pieters: ‘Kirsten is altijd supersnel, supersterk. Als je haar afzet hoef je je geen zorgen te maken.’ Wild over Pieters: ‘ Amy weet altijd de juiste plek te vinden.’ Pieters: ‘We kennen elkaar door en door. Als ik aan Kirsten vraagt hoe het is en ze zegt ‘mwah’, dan weet ik dat het goed zit.’

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik laten zondag zien dat ze zich ook op mondiaal niveau behoorlijk kunnen handhaven. Maar in de laatste ronde worden ze voorbijgestoken door Nieuw-Zeeland en Duitsland en wordt het duidelijk dat ze niet op het podium komen. De ongenaakbare Denen Lasse Hansen en Michael Morkov winnen de madison. Morkov moest na zijn vertrek uit de UAE Tour in Berlijn nog even in quarantaine, uit vrees voor een besmetting met het coronavirus.

Ze zijn een ervaring rijker. Van Schip: ‘Het blijft moeilijk. Ik dacht in het begin alleen: vet aero op de fiets zitten en kneiterhard trappen. Dan kwam ik er wel. Over de rest had ik nog nooit zo nagedacht.’ Havik is enthousiast over zijn partner. ‘Jan-Willem is een ijzersterke gast en extreem leergierig en ook nog eens extreem kritisch op zichzelf. Hij wil dat alles perfect is.’

Van Schip na de race: ‘We hadden wat rustiger moeten blijven. Dit is superzuur.’ Havik: ‘De vierde plek is niks. Het moet nog harder.’ Voor de perfectie moesten ze in Berlijn bij hun vrouwelijke collega’s zijn.