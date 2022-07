Wereldtitel met dubbele waarde voor hockeysters

Het Nederlandse team reageert uitbundig op het eerste goal. Beeld ANP / EPA

Nederland – Argentinië was bij voorbaat een droomfinale; de nummer één van de wereldranglijst tegen de nummer twee die dit toernooi zoveel indruk maakte. De WK-finale was tevens een reprise van de olympische eindstrijd van vorig jaar toen Nederland met 3-1 won van ‘Las Leonas’, zoals de bijnaam van de Argentijnse hockeysters luidt. Nederland bereikte de finale dankzij een zwaarbevochten maar dikverdiende 1-0 overwinning op Australië zaterdag in de halve finale. Argentinië wist zich in de andere halve finale pas na shoot-outs te ontdoen van Duitsland.

In het snikhete Terrassa (bij aanvang van de wedstrijd om 21.45 uur was het nog 28 graden) kwam Nederland na een aarzelende beginfase in het tweede kwart uitstekend op stoom. Bij de eerste de beste Nederlandse strafcorner in de zestiende minuut was het raak. De push van Yibbi Jansen werd slecht verwerkt door de Argentijnse keeper Belén Succi waarna Maria Verschoor van dichtbij attent reageerde en de 1-0 binnentikte.

Zeven minuten later verdubbelde Frédérique Matla, na een subliem passje van Laurien Leurink, de score met een verwoestend backhandschot; 2-0. Dat was ook de ruststand in het met 7.000 toeschouwers gevulde knusse stadion dat in 1992 het decor vormde van het olympisch hockeytoernooi.

Na rust liet Nederland zich niet gek maken door de fysiek sterke en soms ook gefrustreerde Argentijnse vrouwen. De snelle Felice Albers forceerde in het derde kwart de beslissing na een aanval met een ‘hogeschoolhockey-gehalte’. Na prachtig voorwerk van Eva de Goede en Freeke Moes rondde Albers beheerst af; 3-0. Argentinië kwam in het laatste kwart terug tot 3-1 via een strafcorner van WK-topscorer Agustina Gorzelany (haar achtste goal), maar de zege van Nederland kwam geen moment in gevaar.

Heftig jaar

Met de negende wereldtitel in de historie (en de vierde in de afgelopen vijf edities) duurt de hegemonie van de Nederlandse hockeysters voort. En dat na een ongekend heftig jaar waarin de vrouwenploeg werd geteisterd door interne problemen.

Na de gouden Olympische Spelen van Tokio kwam afgelopen najaar naar buiten dat er bij het succesvolle team al langere tijd een ongezond prestatieklimaat heerste onder de toenmalige bondscoach Alyson Annan. Vooral de jongere garde klaagde over sterke hiërarchische verhoudingen in de ploeg en sprak van een angstcultuur. Verschillende speelsters klaagden dat ze niet zichzelf konden zijn en dat ze gebukt gingen onder verbale intimidatie. Bondscoach Annan werd verantwoordelijk gehouden voor de negatieve topsportcultuur en moest begin dit jaar opstappen.

Met de aanstelling van de tijdelijke bondscoach Jamilon Mülders lag de nadruk bij het Nederlands team niet meer op de prestaties op het veld. Mülders vond het mentale welzijn van zijn (deels) beschadigde spelersgroep veel belangrijker. Pas als je als persoon goed in je vel zit en helemaal in balans bent, kun je op het veld tot mooie prestaties komen, is het adagium van de Duitse coach.

Mülders zag het als zijn belangrijkste taak om als ploeg dichter bij elkaar te komen. Door de hoge prestatiedruk waren de hockeysters de connectie met elkaar verloren. Het afgelopen half jaar stak de bondscoach veel tijd en energie in het versterken van de verbinding tussen zijn speelsters. Tijdens het WK vertelden Mülders en de hockeysters dat ze nog midden in het proces naar een nieuwe groepscultuur zitten.

De coach wilde zich dit WK derhalve niet wagen aan een doelstelling voor zijn ploeg die al jarenlang het mondiale hockey domineert. ‘We komen van ver en de impact van alle gebeurtenissen het afgelopen jaar is heel groot’, aldus de bondscoach, die na de zomer wordt opgevolgd door Paul van Ass.

Vechtersmentaliteit

Waar Nederland er op het WK te weinig in slaagde om dominant en sprankelend hockey op de mat te leggen, boorde de ploeg dit toernooi wel een nieuwe kwaliteit aan. Met een ongekende vechtersmentaliteit knokte Nederland zich tegen België en Australië door de knock-outfase heen.

In de finale tegen Argentinië werd er niet alleen voor iedere meter gestreden, maar speelde Nederland ook haar beste hockey van het toernooi. De ploeg van scheidend coach Mülders en de afzwaaiende aanvoerder Marloes Keetels (na 176 interlands) had haar beste spel tot het laatst bewaard. Nederland liet in de eindstrijd zien dat er geen twijfel over bestaat wie nog altijd de mondiale nummer één is.