Wereldrecordhoudster Femke Bol verdedigt haar Europese indoortitel met verve

Netherlands' Femke Bol celebrates after victory in the women's 400 metres final during The European Indoor Athletics Championships at The Atakoy Athletics Arena in Istanbul on March 4, 2023.

Bijna schouder aan schouder lopen Femke Bol en Lieke Klaver na 150 meter. Maar in de 250 meter die nog volgen laat de 23-jarige Bol er geen twijfel over bestaan wie de beste 400-meterloopster van het moment is. Ze is niet voor niets wereldrecordhoudster en verdedigt haar Europese indoortitel met verve in een tijd van 49,86.

Op een eerbiedige afstand, maar wel ruim voor de Poolse Anna Kielbasinska, loopt Klaver in 50,57 naar haar eerste individuele internationale medaille. Zij en winnares Bol vallen elkaar na de finish om de hals. ‘Het is super gaaf dat Lieke ook een medaille pakt', zei ze na afloop bij de NOS. De twee zijn de eersten die dit toernooi in Istanbul voor Nederland medailles pakken.

Even later poseren Bol en Klaver trots met Nederlandse vlaggen om de schouders, met op de witte baan de oproep om voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te doneren. Kielbasinska, die regelmatig met de Nederlanders mee traint en 51,25 klokte, voegt zich bij de twee.

Twee jaar geleden werd Bol in het Poolse Torún ook al Europees kampioen. Toch is er een groot verschil met toen: ze is heel veel sneller geworden. Dat komt voort uit de training die ze de afgelopen maanden heeft gedaan voor haar specialisme, de 400 meter horden.

In een poging om het gat met olympisch en wereldkampioen Sydney McLaughlin te dichten is ze langere passen gaan maken. De Amerikaanse zet 14 stappen tussen de horden, Bol deed er altijd 15, maar nu eentje minder. Het heeft haar krachtiger gemaakt.

Op de krappe indoorbaan van 200 meter, waar de bochten schuin oplopen, is een lange pas geen voordeel. Dus zette Bol in Istanbul kleinere passen, maar van haar toegenomen kracht profiteerde ze wel. En van de mentale verandering die ze heeft doorgemaakt. Ze is er sinds kort van doordrongen dat een 400 meter op de indoorbaan pijn moet doen. Of zoals zij zegt: ‘het moet oncomfortabel zijn’. Als het dat is, gaat het hard.

Zo snel als twee weken geleden, toen ze in Apeldoorn het 41 jaar oude wereldrecord verbrak en het op 49,26 zette, ging het niet. Bol bleef er 0,6 seconden boven. ‘Ik merkte dat iedereen hoopte dat ik nog harder kon en weer even een wereldrecord zou lopen. Maar het gaat niet zo makkelijk als het klinkt. Dat gaf wel wat druk.’

Een toptijd was het evengoed, want slechts zes keer werd er door een vrouw vlotter gelopen. ‘Ik mag niet klagen. Het is hartstikke mooi om nog zo'n tijd te lopen op dit toernooi.’ Sowieso zijn maar weinig die de grens van 50 seconden hebben geslecht. Bol had dat tot dit seizoen ook nog nooit gedaan.

De kans dat ze op het EK opnieuw een record zou lopen was klein. Anders dan outdoor komen de 400-meterlopers indoor na 150 meter tussen elkaar te lopen. Dan voert tactiek de boventoon en niet de eindtijd. Bol vertelde in aanloop naar het toernooi dat ze daarom de gedachte van een ‘ideale race’ moest loslaten. ‘Het is zo erg tegen elkaar, daar moet je het op afstemmen.’

Tijdens haar wereldrecordrace kende Bol geen tactische overwegingen. Buiten Klaver was er op het NK niemand met wie ze daar rekening hoefde te houden. En van haar ploeggenoot en vriendin wist ze, zonder dat ze dat hadden uitgesproken, dat zij haar niet in de weg zou lopen. Op het EK was dat trouwens niet anders en kon Bol zoals ze wilde op kop de slotronde in.

Voor Bol staan de indoorwedstrijden in dienst van het buitenseizoen. Dan staan er, op de 400-meterbaan, weer obstakels waar ze overheen mag springen. En dat doet ze uiteindelijk het liefst: hordenlopen.

Maar hordes staan er op de indoorbaan niet. En dan kan ze ook genieten van het lopen. Ze voorspelde anderhalve week geleden dat ze daarom de Europese indoortitel ook zou koesteren, net als die vorige. ‘Elke medaille is een medaille en je moet hem toch maar halen.’