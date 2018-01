Wereldrecordhouders 500 en 1.500 meter definitief geweerd van Spelen, Russische bond woedend

Niet dat het de Russen dinsdag leek uit te maken. Bij een olympische bijeenkomst in Moskou zei Koelizjnikov in 'een wonder' te geloven en komende zondag af te wachten. Dan is de officiële bekendmaking van Russen die wel welkom zullen zijn in Zuid-Korea. Joeskov weigerde elk commentaar en wilde slechts toegeven dat hij over enkele dagen naar Japan vertrekt, voor een trainingskamp met zijn in Nederland wonende Oekraïense coach Kosta Poltavets. Beide schaatsers pasten vervolgens hun olympische kostuum aan.